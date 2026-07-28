A víz mellett 4 olyan italt ajánlunk, amit kimondottan érdemes reggelente fogyasztani, hiszen segíti a vese munkáját, ezzel pedig hosszútávon is jót tesz nekünk.

Vesénk egészségére egész életünkben oda kell figyelni, és mi sem egyszerűbb ennél, mint az, hogy már a reggeleket egy vesetámogató itallal kezdjük. Összegyűjtöttük azt az 5 italt, ami már reggel sokat tesz a vesénk egészségéért!

Ez az 5 legjobb reggeli ital, ha fontos a veséd egészsége

A vesék feladata

A vesék nap mint nap hatalmas munkát végeznek:

kiszűrik a vérből a salakanyagokat,

szabályozzák a folyadék- és elektrolit-háztartást,

valamint szerepet játszanak a vérnyomás megfelelő szinten tartásában.

Bár a kiegyensúlyozott étrend és az egészséges életmód a legfontosabb a vesék védelmében, az sem mindegy, milyen itallal indítjuk a napot.

Dietetikusok szerint az alábbi öt ital különösen jó választás lehet a reggeli órákban.

Kattints a képre, és nézd meg, melyek ezek az italok!

5 fotó

Nem csak az számít, mit iszunk

A szakértők hangsúlyozzák, hogy önmagában egyetlen ital sem garantálja a vesék egészségét.

A rendszeres hidratálás, a kiegyensúlyozott étrend, a megfelelő vérnyomás- és vércukorszint fenntartása, valamint a rendszeres testmozgás együtt segíthetnek megőrizni a vesék megfelelő működését.

Ha valakinél már diagnosztizált vesebetegség áll fenn, vagy folyadékbevitelre vonatkozó orvosi előírásai vannak, az italválasztást mindig kezelőorvosával vagy dietetikusával érdemes egyeztetnie.

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