5 fehérjedús nasi 5 dietetikus szerint, amiben még a görög joghurtnál is több a fehérje

A görög joghurt évek óta az egyik legnépszerűbb fehérjedús uzsonna, és nem véletlenül: egy adag akár 16 gramm fehérjét is tartalmaz, emellett kalciumban gazdag és jótékony probiotikumokat is biztosít a bélrendszer számára. De mi van akkor, ha kicsit már ráuntál, vagy egyszerűen változatosabban étkeznél, szerencsére több olyan élelmiszer is létezik, amely még ennél is több fehérjét tartalmaz.
Miért fontos a változatosság?
A fehérjebevitel nemcsak az izomépítés vagy a sportolás miatt fontos.
A fehérjék hozzájárulnak a jóllakottság érzéséhez, segíthetnek megőrizni az izomtömeget fogyás során, és kiegyensúlyozottabbá tehetik az étkezéseket.
Éppen ezért nem érdemes kizárólag egyetlen élelmiszerre, például a görög joghurtra támaszkodni. Amikor váltogatod a fehérjeforrásokat, többféle vitamint, ásványi anyagot és hasznos zsírsavat is beviszel a szervezetedbe, épp ezért válassz olyan alapanyagokat, melyek tele vannak rostokkal, növényi hatóanyagokkal gazdagítja az étrendet, de a halak is értékes ómega-3 zsírsavakat tartalmaznak, bizonyos tejtermékek pedig pedig jelentős mennyiségű kalciumot biztosítanak.
Mutatjuk galériánkban, mely proteinben gazdag nassolnivalókat ajánlják dietetikusok!
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A dietetikusok szerint önmagában a fehérje sem csodaszer, ha azt szeretnéd, hogy az uzsonna hosszabb időre eltelítsen, érdemes rostban gazdag köretekkel kiegészíteni.
Jó választás lehet:
- friss zöldségek,
- egy marék gyümölcs,
- teljes kiőrlésű keksz vagy abonett,
- zabpehely,
- olajos magvak.
Így lassabb lehet a szénhidrátok felszívódása, és tovább maradhatsz jóllakott két főétkezés között.
Összegzés
A görög joghurt továbbra is kiváló fehérjeforrás, de érdemes időnként a galériában felsorolt élelmiszereket is fogyasztani, hiszen ezek nemcsak több fehérjét tartalmazhatnak, hanem más fontos tápanyagokkal – például ómega-3 zsírsavakkal, rosttal, D-vitaminnal vagy kalciummal – is gazdagítják az étrendedet.
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