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2026.07.27.

5 fehérjedús nasi 5 dietetikus szerint, amiben még a görög joghurtnál is több a fehérje

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Ha már unod a görög joghurtot, vagy nem eszel tejterméket, mutatunk 5 fehérjedús alternatívát, amelyek még több fehérjét tartalmaznak, és dietetikusok szerint is remek választások uzsonnára, könnyű vacsorára.

A görög joghurt évek óta az egyik legnépszerűbb fehérjedús uzsonna, és nem véletlenül: egy adag akár 16 gramm fehérjét is tartalmaz, emellett kalciumban gazdag és jótékony probiotikumokat is biztosít a bélrendszer számára. De mi van akkor, ha kicsit már ráuntál, vagy egyszerűen változatosabban étkeznél, szerencsére több olyan élelmiszer is létezik, amely még ennél is több fehérjét tartalmaz.

Miért fontos a változatosság?

A fehérjebevitel nemcsak az izomépítés vagy a sportolás miatt fontos.

A fehérjék hozzájárulnak a jóllakottság érzéséhez, segíthetnek megőrizni az izomtömeget fogyás során, és kiegyensúlyozottabbá tehetik az étkezéseket.

Éppen ezért nem érdemes kizárólag egyetlen élelmiszerre, például a görög joghurtra támaszkodni. Amikor váltogatod a fehérjeforrásokat, többféle vitamint, ásványi anyagot és hasznos zsírsavat is beviszel a szervezetedbe, épp ezért válassz olyan alapanyagokat, melyek tele vannak rostokkal, növényi hatóanyagokkal gazdagítja az étrendet, de a halak is értékes ómega-3 zsírsavakat tartalmaznak, bizonyos tejtermékek pedig pedig jelentős mennyiségű kalciumot biztosítanak.

Mutatjuk galériánkban, mely proteinben gazdag nassolnivalókat ajánlják dietetikusok!

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Így lesz igazán laktató a fehérjedús nasi

A dietetikusok szerint önmagában a fehérje sem csodaszer, ha azt szeretnéd, hogy az uzsonna hosszabb időre eltelítsen, érdemes rostban gazdag köretekkel kiegészíteni.

Jó választás lehet:

  • friss zöldségek,
  • egy marék gyümölcs,
  • teljes kiőrlésű keksz vagy abonett,
  • zabpehely,
  • olajos magvak.

Így lassabb lehet a szénhidrátok felszívódása, és tovább maradhatsz jóllakott két főétkezés között.

Összegzés

A görög joghurt továbbra is kiváló fehérjeforrás, de érdemes időnként a galériában felsorolt élelmiszereket is fogyasztani, hiszen ezek nemcsak több fehérjét tartalmazhatnak, hanem más fontos tápanyagokkal – például ómega-3 zsírsavakkal, rosttal, D-vitaminnal vagy kalciummal – is gazdagítják az étrendedet.

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