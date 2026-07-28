A nap végére jelentkező nehéz, feszülő vagy bedagadó lábakat sokan a fáradtság természetes velejárójának tartják. A szakemberek szerint azonban ezek a panaszok a krónikus vénás elégtelenség első figyelmeztető jelei is lehetnek, ezért érdemes időben foglalkozni velük. Ráadásul a több órás ülés teljes mozdulatlanságban sem veszélytelen, sőt.

Az orvos figyelmeztet: ezt történik a testeddel, ha órákon át egy helyben ülsz

A krónikus vénás elégtelenség során a lábak vénái nem képesek megfelelően visszajuttatni a vért a szív felé. Ennek oka gyakran az, hogy a vénabillentyűk nem zárnak megfelelően, ezért a vér részben visszaáramlik és pangani kezd az alsó végtagokban.

A megnövekedett nyomás miatt a vénák kitágulnak, folyadék szivárog a környező szövetekbe, ami duzzanatot, nehézláb-érzést és fájdalmat okozhat.

Milyen tünetekre érdemes figyelni?

A kezdeti panaszok általában fokozatosan alakulnak ki. A leggyakoribb tünetek:

nehéz, fáradt lábak,

bokaduzzanat,

viszketés vagy égő érzés,

éjszakai lábgörcsök,

látható seprűvénák vagy visszerek.

Ha ezek a tünetek rendszeresen jelentkeznek, vagy már a mindennapi tevékenységeket is zavarják, ajánlott orvosi kivizsgálás.

Különösen fontos sürgősen orvoshoz fordulni, ha az egyik láb hirtelen megduzzad, fájdalmassá, meleggé vagy pirossá válik, mert ez mélyvénás trombózis jele is lehet.

A mozgás az egyik leghatékonyabb védelem

A szakértők szerint a vénák egészségének megőrzésében kulcsszerepet játszik a rendszeres mozgás. A séta, a lábujjhegyre emelkedés vagy a boka rendszeres átmozgatása aktiválja a vádli izmait, amelyek természetes „izompumpaként” segítik a vér visszaáramlását a szív felé.

A lábak felpolcolása szintén átmenetileg csökkentheti a vérpangást és enyhítheti a kellemetlen tüneteket.

Bár nincs tudományosan meghatározott, mindenki számára ideális gyakorlatsor, a szakmai ajánlások egyértelműen a rendszeres aktivitást és a hosszan tartó mozdulatlanság kerülését javasolják.

A szakértők szerint a vénák egészségének megőrzésében kulcsszerepet játszik a rendszeres mozgás

A hosszú ülés és állás egyaránt kockázat

Nem csak az egész napos állómunka jelent problémát. Az irodai munka vagy a hosszú autó- és repülőutak során végzett tartós ülés is fokozza a vénás pangást, különösen akkor, ha a lábak alig mozognak.

Ilyen helyzetekben érdemes:

óránként felállni és néhány percet sétálni,

rendszeresen bokakörzéseket és lábmozgató gyakorlatokat végezni,

pihenéskor felpolcolni a lábakat,

egészséges testsúlyra törekedni,

szükség esetén kompressziós harisnyát viselni, különösen hosszú utazások vagy tartós ülő- illetve állómunka esetén.

Kik tartoznak a veszélyeztetett csoportba?

A vénás elégtelenség kialakulásának kockázata nagyobb:

idősebb életkorban,

családi hajlam esetén,

túlsúly mellett,

várandósság alatt vagy után,

korábbi mélyvénás trombózis után,

olyan munkakörökben, ahol sokat kell állni vagy ülni.

Mikor lehet szükség további kezelésre?

Az életmódbeli változtatások és a kompressziós harisnya sok esetben jelentősen csökkenthetik a panaszokat, de nem képesek helyreállítani a károsodott vénabillentyűk működését.

Ha a tünetek tartósan fennállnak, romlanak, vagy bőrelváltozások, fekélyek, vérzés vagy visszatérő gyulladás jelentkezik, Doppler-ultrahangos vizsgálat javasolt.

Az eredménytől függően minimálisan invazív beavatkozások vagy – súlyosabb esetekben – műtéti kezelés is szóba kerülhet.

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