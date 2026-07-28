Grillezz!

2026.07.28.

Az orvos figyelmeztet: ezt történik a testeddel, ha órákon át egy helyben ülsz

Nosalty profilképe Nosalty

A nap végére jelentkező nehéz, feszülő vagy bedagadó lábakat sokan a fáradtság természetes velejárójának tartják. A szakemberek szerint azonban ezek a panaszok a krónikus vénás elégtelenség első figyelmeztető jelei is lehetnek, ezért érdemes időben foglalkozni velük. Ráadásul a több órás ülés teljes mozdulatlanságban sem veszélytelen, sőt.

Asztalnál ülő néni
Az orvos figyelmeztet: ezt történik a testeddel, ha órákon át egy helyben ülsz

A krónikus vénás elégtelenség során a lábak vénái nem képesek megfelelően visszajuttatni a vért a szív felé. Ennek oka gyakran az, hogy a vénabillentyűk nem zárnak megfelelően, ezért a vér részben visszaáramlik és pangani kezd az alsó végtagokban.

A megnövekedett nyomás miatt a vénák kitágulnak, folyadék szivárog a környező szövetekbe, ami duzzanatot, nehézláb-érzést és fájdalmat okozhat.

Milyen tünetekre érdemes figyelni?

A kezdeti panaszok általában fokozatosan alakulnak ki. A leggyakoribb tünetek:

  • nehéz, fáradt lábak,
  • bokaduzzanat,
  • viszketés vagy égő érzés,
  • éjszakai lábgörcsök,
  • látható seprűvénák vagy visszerek.

Ha ezek a tünetek rendszeresen jelentkeznek, vagy már a mindennapi tevékenységeket is zavarják, ajánlott orvosi kivizsgálás.

Különösen fontos sürgősen orvoshoz fordulni, ha az egyik láb hirtelen megduzzad, fájdalmassá, meleggé vagy pirossá válik, mert ez mélyvénás trombózis jele is lehet.

A mozgás az egyik leghatékonyabb védelem

A szakértők szerint a vénák egészségének megőrzésében kulcsszerepet játszik a rendszeres mozgás. A séta, a lábujjhegyre emelkedés vagy a boka rendszeres átmozgatása aktiválja a vádli izmait, amelyek természetes „izompumpaként” segítik a vér visszaáramlását a szív felé.

A lábak felpolcolása szintén átmenetileg csökkentheti a vérpangást és enyhítheti a kellemetlen tüneteket.

Bár nincs tudományosan meghatározott, mindenki számára ideális gyakorlatsor, a szakmai ajánlások egyértelműen a rendszeres aktivitást és a hosszan tartó mozdulatlanság kerülését javasolják.

Kanapén ülő férfi
A szakértők szerint a vénák egészségének megőrzésében kulcsszerepet játszik a rendszeres mozgás

A hosszú ülés és állás egyaránt kockázat

Nem csak az egész napos állómunka jelent problémát. Az irodai munka vagy a hosszú autó- és repülőutak során végzett tartós ülés is fokozza a vénás pangást, különösen akkor, ha a lábak alig mozognak.

Ilyen helyzetekben érdemes:

  • óránként felállni és néhány percet sétálni,
  • rendszeresen bokakörzéseket és lábmozgató gyakorlatokat végezni,
  • pihenéskor felpolcolni a lábakat,
  • egészséges testsúlyra törekedni,
  • szükség esetén kompressziós harisnyát viselni, különösen hosszú utazások vagy tartós ülő- illetve állómunka esetén.

Kik tartoznak a veszélyeztetett csoportba?

A vénás elégtelenség kialakulásának kockázata nagyobb:

  • idősebb életkorban,
  • családi hajlam esetén,
  • túlsúly mellett,
  • várandósság alatt vagy után,
  • korábbi mélyvénás trombózis után,
  • olyan munkakörökben, ahol sokat kell állni vagy ülni.

Mikor lehet szükség további kezelésre?

Az életmódbeli változtatások és a kompressziós harisnya sok esetben jelentősen csökkenthetik a panaszokat, de nem képesek helyreállítani a károsodott vénabillentyűk működését.

Ha a tünetek tartósan fennállnak, romlanak, vagy bőrelváltozások, fekélyek, vérzés vagy visszatérő gyulladás jelentkezik, Doppler-ultrahangos vizsgálat javasolt.

Az eredménytől függően minimálisan invazív beavatkozások vagy – súlyosabb esetekben – műtéti kezelés is szóba kerülhet.

Forrásunk volt.

Legújabb receptek

hamburger

Retró hamburger házi sült krumplival

Ha egy igazán kiadós, házias és mindenki által szerethető fogásra vágysz, ez a retró hangulatú hamburger tökéletes választás. A szaftos húspogácsa, a puha buci és a Vénusz 100%-os ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

Asztalnál ülő néni
Grillezz!

Az orvos figyelmeztet: ezt történik a testeddel, ha órákon át...

A nap végére jelentkező nehéz, feszülő vagy bedagadó lábakat sokan a fáradtság természetes velejárójának tartják. A szakemberek szerint azonban ezek a panaszok a krónikus vénás elégtelenség első figyelmeztető jelei is lehetnek, ezért érdemes időben foglalkozni velük. Ráadásul a több órás ülés teljes mozdulatlanságban sem veszélytelen, sőt.

Nosalty

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

egyszeru-tokfozelek
tökfőzelék

Egyszerű tökfőzelék

Van, aki tejjel, van, aki csontlével, megint mások kovászos uborka levével készítik - mi így szeretjük, egy kis fűszerpaprikával és sok sok kaporral.

piri-piri-csirke-egesz
sült csirke

Piri-piri csirke egészben sütve

Ha szereted a grillcsirkét, akkor emeld új szintekre, és készítsd el ezt a karakteres, pikáns változatot, a piri-piri csirkét. Legjobb, ha faszénen sül, de a füstölt paprikának ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept