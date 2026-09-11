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2026.09.11.

Egy konyha, hat sztár, egy titkos szabotőr: új évaddal érkezik szeptemberben a Troll a konyhában

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Szeptember 14-én érkezik a VIASAT3 kulináris krimijének negyedik évada.

Egy konyha, heti hat játékos és minden nap egy új szabotőr: a Troll a konyhában negyedik évadában mindig akad valaki, aki a háttérből próbálja meg keresztülhúzni a többiek számításait. A VIASAT3 közkedvelt kulináris krimije – és a 24 ismert szereplő – ezúttal is tartogat meglepetéseket.

Troll a konyhában
Hétfőn Király Linda, Köllő Babett, Földes Eszter, Radics Zsombor, Hajdu Steve és Czutor Zoli kezd el trollkodni a konyhában
VIASAT3/Fábián Bori

Az új évad szeptember 14-én 19 órakor debütál, az első héten Király Linda, Köllő Babett, Földes Eszter, Radics Zsombor, Hajdu Steve és Czutor Zoli versenyeznek. Rákóczi Feri házigazdaként ismét a fekete báránynak szurkol, míg Sárközi Ákos döntőbíróként abban reménykedik, hogy minél kevesebb meglepetés éri majd kóstoláskor, a pénteki best of adásokban pedig ételmentő tippeket ad elrontott fogásokhoz.

Troll a konyhában
Sárközi Ákos döntőbíróként abban reménykedik, hogy minél kevesebb meglepetés éri majd kóstoláskor
VIASAT3/Fábián Bori

A műsor partnere a Magyar Élelmiszerbank Egyesület, akik mindig a troll nyereményével megegyező összeget kapják meg, hogy abból aztán rászorulókhoz juttassanak el élelmiszeradományt.

A Troll a konyhában 4. évadában 24 ismert szereplő – Ács Fruzsi, Brasch Bence, Cooky, Czutor Zoli, Földes Eszter, Gajdos Tamás, Hajdu Steve, Hajnóczy Soma, Hámori Luca, Horváth Éva, Kamarás Iván, Király Linda, Köllő Babett, Lakatos Levente, Lotfi Begi, Lotfi-Schadi Réka, Makranczi Zalán, Polgár Tünde, Radics Zsombor, Schoblocher Barbara, Sipos Orsi, Szécsi Debóra, Trokán Nóra, Visváder Tamás – teszi próbára magát a konyhában, a nyomozásban és a trollkodásban.

Troll a konyhában további versenyzői
A Troll a konyhában 4. évadában 24 ismert szereplő tűnik fel
VIASAT3/Fábián Bori

Bár a nézők már az adások elején tudják, ki a szabotőr, a szereplők előtt természetesen titkos a troll kiléte, így senkiben nem bízhatnak – márpedig így elég nehéz együttműködni.

A trollon nagy a nyomás, mert ha sikerrel jár, azzal egy jótékony célt is támogat: amennyiben nem bukik le a többiek előtt, nemcsak ő lesz gazdagabb az adott napi nyereménnyel, de a VIASAT3 ételmentő partnere, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület is ugyanekkora összegű felajánlást kap.

Munkájuk hatékonyságát mi sem mutatja jobban, mint hogy 1 forintból 30 forint értékű élelmiszert tudnak eljuttatni azokhoz, akiknek a leginkább szükségük van rá, évente 250 000 nélkülöző embernek és családnak nyújtanak segítséget, és naponta 30 000 kilogramm adományt osztanak szét.

A heti négy adás után pedig jönnek a pénteki „best ofok”, ahol egészen más szemszögből láthatjuk majd a történteket: a hét legfontosabb és legjobb pillanatait most a trollok szemüvegén keresztül nézhetjük. Mi több, egy különleges rovat is helyet kap az epizódokban, ahol Sárközi Ákos néhány olyan fogást is felidéz, amely kivételesen nem a troll akciójának, hanem a versenyzők saját hibáinak esett áldozatul. A séf hasznos tippekkel mutatja meg, hogyan lehetett volna megmenteni a félresikerült ételeket.

A Troll a konyhában 4. évad országos premier: szeptember 14-től minden hétköznap 19 órakor a VIASAT3 műsorán!

Címlapkép: VIASAT3/Fábián Bori

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