Otthon

2026.09.11.

Így kell helyesen feltenni a vécépapírt: nem mindegy, merre áll a tekercs

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Te is azon vitázol otthon, hogy a vécépapír a fal felé vagy kifelé nézzen? A kérdés egyszerűnek tűnik, mégis régóta megosztja az embereket. A szakértői ajánlás szerint azonban van egy praktikusabb megoldás, és még egy 19. századi szabadalom is ezt támasztja alá. Mai Otthon Tippünkben eláruljuk, hogyan tedd fel helyesen!

A fürdőszobában talán nincs is hétköznapibb tárgy a vécépapírnál, mégis komoly vita tud kialakulni arról, hogyan kell helyesen feltenni a tartóra. Egyesek szerint teljesen természetes, hogy a papír vége kívül, jól láthatóan lóg le a tekercsről, mások viszont úgy helyezik fel, hogy a papír vége a fal felőli oldalon legyen. Bár elsőre pusztán ízlés kérdésének tűnik, a higiénia és a használhatóság szempontjából nem teljesen mindegy, melyik megoldást választjuk.

WC-papír
Így kell helyesen feltenni a vécépapírt: nem mindegy, merre áll a tekercs

A vécépapír kifelé nézzen

A szakértők által leggyakrabban ajánlott megoldás az, amikor a tekercs szabad vége kifelé, a fal előtt lóg, vagyis jól látható és könnyen elérhető.

Ezt a megoldást egy érdekes történelmi tény is alátámasztja. Seth Wheeler 1891-ben bejegyzett vécépapír-szabadalmának ábráján ugyanis szintén úgy szerepel a tekercs, hogy a papír vége kifelé néz.

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a szabadalom törvényként meghatározná, hogyan kell ma a vécépapírt feltenni. Inkább azt mutatja, hogy a tekercs eredeti kialakítását is ezzel a használati móddal képzelték el.

Miért praktikusabb kifelé fordítva?

A legfontosabb érv nem is a hagyomány, hanem a mindennapi használat.

Ha a tekercs kifelé néz:

  • könnyebb megtalálni a tekercs végét,
  • egyszerűbb egy kézzel letépni a szükséges mennyiséget,
  • kevesebbet kell megérinteni magát a tekercset és a tartót,
  • rendezettebbnek tűnik a fürdőszoba,
  • a tekercs cseréje is egyszerűbb lehet.

Különösen közös használatú fürdőszobákban lehet ennek jelentősége, hiszen minden olyan megoldás előnyös, amely csökkenti a felesleges érintkezést a különböző felületekkel.

WC-papír tekercs
Ha a papír vége kifelé néz, akkor könnyebb megtalálni a tekercs végét

Mi történik, ha a fal felé néz a papír?

Ha a vécépapír szabad vége a fal felőli oldalon van, sokszor nehezebb elsőre megtalálni. Ilyenkor előfordulhat, hogy az ember többször megfogja vagy elfordítja a tekercset, mire megtalálja a megfelelő részt.

A fürdőszobában ráadásul a nedvesség, a por és különböző mikroorganizmusok is jelen lehetnek a felületeken. A több kézzel történő érintés ezért elméletileg több lehetőséget jelenthet a szennyeződések továbbadására.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a „rossz” irányba felhelyezett vécépapír önmagában higiéniai problémát okozna.

Van, amikor mégis érdemes a másik irányt választani

A fal felé fordított vécépapírnak is lehet egy praktikus előnye:

kisgyerekek vagy háziállatok ebben a pozícióban nehezebben tudják esetlegesen magukkal rántani a teljes tekercset.

Egy kíváncsi kisgyerek vagy játékos macska ugyanis könnyedén végigpörgetheti a papírt, ha az szabadon hozzáférhető. Ilyenkor a fordított elhelyezés egyszerű trükk lehet arra, hogy valamivel nehezebb legyen hozzáférni a papír végéhez.

Akkor most melyik a helyes?

Ha nincs különleges okunk az ellenkezőjére, a papír végét kifelé, jól láthatóan érdemes elhelyezni. Ez könnyebbé teszi a használatot, csökkentheti a felesleges érintést.

Fontos azonban, hogy ez nem kötelező higiéniai szabály, és önmagában nem ettől lesz tiszta vagy koszos egy fürdőszoba. A rendszeres takarítás, a kézmosás és a gyakran érintett felületek tisztán tartása sokkal fontosabb.

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Így kell helyesen feltenni a vécépapírt: nem mindegy, merre áll...

Te is azon vitázol otthon, hogy a vécépapír a fal felé vagy kifelé nézzen? A kérdés egyszerűnek tűnik, mégis régóta megosztja az embereket. A szakértői ajánlás szerint azonban van egy praktikusabb megoldás, és még egy 19. századi szabadalom is ezt támasztja alá. Mai Otthon Tippünkben eláruljuk, hogyan tedd fel helyesen!

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