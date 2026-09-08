2 lépés, amit ha átugrasz, nem lesz felhőpuha és pufi az amerikai palacsintád

Egy-két apró változtatás az amerikai palacsinta tésztajának kikeverésénél sokat számíthat: így könnyebb, levegősebb és puhább amerikai palacsintákat süthetsz.
- Ne keverd túl a palacsintatésztát, mert a végeredmény rágós és lapos lehet a sűrű, de könnyű, levegős helyett.
- Pihentesd a tésztát 10–20 percig sütés előtt! Így magasabbra emelkedik, és egyenletesebben lesz pihe-puha.
Ha te is a vastag, pihe-puha, könnyű palacsintákat szereted, nem feltétlenül kell új recept után kutatnod. Sokkal többet számít, hogyan kevered össze a tésztát, milyen állagúnak kell lennie, és hagysz-e neki egy kis időt pihenni.
1. ) trükk: ne keverd túl a palacsintatésztát
A tökéletes, pufi amerikai palacsinta egyik legfontosabb szabálya, hogy ne dolgozd túl a tésztát.
Ha túl sokáig kevered, a lisztben található gluténszálak megerősödnek, a palacsinta pedig rágósabb és tömörebb lehet. A tésztában ráadásul kevesebb levegő marad, így sütés közben sem emelkedik meg megfelelően.
Jó tanács: éppen ezért a nedves és száraz hozzávalókat érdemes külön-külön összekeverni, majd a végén óvatosan egybeönteni és elkeverni.
Ilyen legyen a tökéletes palacsintatészta
Az amerikai palacsintatészta nem feltétlen hibátlanul sima, de legyen mindig sűrű! Arra viszont figyelj, hogy ha száraz, nagyobb csomókat látsz benne, azokat óvatosan nyomkodd szét. A tészta legyen a hagyományos sütemények tésztájánál sűrűbb, de még könnyen önthető.
Így keverd, hogy levegős legyen
• A nedves és száraz hozzávalókat először két külön tálban keverd össze. Ezután öntsd a nedves hozzávalókat a szárazakhoz, és egy spatulával vagy fakanállal finoman forgasd össze.
• Nem kell addig keverned, amíg teljesen sima nem lesz a tészta. Általában nagyjából 10 keverés elegendő, a recept mennyiségétől függően néhánnyal több vagy kevesebb is lehet. Amint eltűnnek a száraz lisztes részek, állj meg!
• Ha csokoládédarabokat, áfonyát vagy más hozzávalót tennél bele, azokat az utolsó néhány keverésnél add a tésztához. Az is jó megoldás, ha már a serpenyőbe adagolt tésztára szórod rá őket.
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2. ) trükk: pihentesd a palacsintatésztát sütés előtt
A 10–20 perces pihentetés szobahőmérsékleten sokat segíthet a palacsinta állagán. Ez idő alatt a liszt jobban magába szívja a folyadékot, így a tészta további keverés nélkül is egyenletesebbé válik. Ez a sima magyar palacsintára is igaz!
Ha sütőport vagy szódabikarbónát is használsz, a pihentetés különösen jól jöhet: a nedves hozzávalókkal érintkezve ezek a térfogatnövelő anyagok gázt kezdenek termelni, ami sütés közben segít megemelni a palacsintát.
Ha előző este szeretnéd előkészíteni a reggeli palacsintát:
- célszerűbb a száraz és a nedves hozzávalókat külön tálban előkészíteni,
- majd reggel összekeverni őket,
- és ezután pihentetni, majd kisütni a tésztát.
Ha mégis bekevernéd már előző este:
- fedd le, és tedd hűtőbe,
- sütés előtt hagyd egy rövid ideig szobahőmérsékleten állni,
- és ezután süsd ki!
Fontos: az egész éjszakás pihentetés csökkentheti a térfogatnövelők hatását, így a palacsinták valamivel kevésbé lehetnek magasak és levegősek!
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