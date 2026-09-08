2 lépés, amit ha átugrasz, nem lesz felhőpuha és pufi az amerikai palacsintád

A palacsinta az egyik legnépszerűbb édes fogás, és nemcsak a magyaroknál, többek közt Amerikában, sőt, Japánban is. Bár szinte minden családnak megvan a saját jól bevált receptje, néhány apró tippel még könnyebb, levegősebb állagot érhetsz el. Lássuk, mi az, amit ha kihagysz, nem lesz finom, pihe-puha az amerikai pufi palacsintád.

Egy-két apró változtatás az amerikai palacsinta tésztajának kikeverésénél sokat számíthat: így könnyebb, levegősebb és puhább amerikai palacsintákat süthetsz.

Ne keverd túl a palacsintatésztát , mert a végeredmény rágós és lapos lehet a sűrű, de könnyű, levegős helyett.

, mert a végeredmény rágós és lapos lehet a sűrű, de könnyű, levegős helyett. Pihentesd a tésztát 10–20 percig sütés előtt! Így magasabbra emelkedik, és egyenletesebben lesz pihe-puha.

Ne dolgozd túl az amerikai palacsintatésztát!

Ha te is a vastag, pihe-puha, könnyű palacsintákat szereted, nem feltétlenül kell új recept után kutatnod. Sokkal többet számít, hogyan kevered össze a tésztát, milyen állagúnak kell lennie, és hagysz-e neki egy kis időt pihenni.

1. ) trükk: ne keverd túl a palacsintatésztát

A tökéletes, pufi amerikai palacsinta egyik legfontosabb szabálya, hogy ne dolgozd túl a tésztát.

Ha túl sokáig kevered, a lisztben található gluténszálak megerősödnek, a palacsinta pedig rágósabb és tömörebb lehet. A tésztában ráadásul kevesebb levegő marad, így sütés közben sem emelkedik meg megfelelően.

Jó tanács: éppen ezért a nedves és száraz hozzávalókat érdemes külön-külön összekeverni, majd a végén óvatosan egybeönteni és elkeverni.

Az amerikai palacsintatészta legyen jó sűrű!

Ilyen legyen a tökéletes palacsintatészta

Az amerikai palacsintatészta nem feltétlen hibátlanul sima, de legyen mindig sűrű! Arra viszont figyelj, hogy ha száraz, nagyobb csomókat látsz benne, azokat óvatosan nyomkodd szét. A tészta legyen a hagyományos sütemények tésztájánál sűrűbb, de még könnyen önthető.

Így keverd, hogy levegős legyen

• A nedves és száraz hozzávalókat először két külön tálban keverd össze. Ezután öntsd a nedves hozzávalókat a szárazakhoz, és egy spatulával vagy fakanállal finoman forgasd össze.

• Nem kell addig keverned, amíg teljesen sima nem lesz a tészta. Általában nagyjából 10 keverés elegendő, a recept mennyiségétől függően néhánnyal több vagy kevesebb is lehet. Amint eltűnnek a száraz lisztes részek, állj meg!

• Ha csokoládédarabokat, áfonyát vagy más hozzávalót tennél bele, azokat az utolsó néhány keverésnél add a tésztához. Az is jó megoldás, ha már a serpenyőbe adagolt tésztára szórod rá őket.

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2. ) trükk: pihentesd a palacsintatésztát sütés előtt

A 10–20 perces pihentetés szobahőmérsékleten sokat segíthet a palacsinta állagán. Ez idő alatt a liszt jobban magába szívja a folyadékot, így a tészta további keverés nélkül is egyenletesebbé válik. Ez a sima magyar palacsintára is igaz!

Ha sütőport vagy szódabikarbónát is használsz, a pihentetés különösen jól jöhet: a nedves hozzávalókkal érintkezve ezek a térfogatnövelő anyagok gázt kezdenek termelni, ami sütés közben segít megemelni a palacsintát.

Ha előző este szeretnéd előkészíteni a reggeli palacsintát:

célszerűbb a száraz és a nedves hozzávalókat külön tálban előkészíteni,

majd reggel összekeverni őket,

és ezután pihentetni, majd kisütni a tésztát.

Ha mégis bekevernéd már előző este:

fedd le, és tedd hűtőbe,

sütés előtt hagyd egy rövid ideig szobahőmérsékleten állni,

és ezután süsd ki!

Ha sütőport vagy szódabikarbónát is használsz, a pihentetés különösen jól jöhet

Fontos: az egész éjszakás pihentetés csökkentheti a térfogatnövelők hatását, így a palacsinták valamivel kevésbé lehetnek magasak és levegősek!

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