Zserbó, ahogy Gerzsenyi Flóra készíti
Hozzávalók
Tészta
-
700 g finomliszt
-
2 dl tej (langyos)
-
1 tasak (7 gr) instant élesztő
-
1 tk só
-
120 g porcukor
-
400 g vaj
-
1 g tojás
-
2 g tojássárgája (lekenéshez)
Töltelék
-
500 g dió
-
300 g porcukor
-
800 g sárgabaracklekvár (2 üveg Mayer)
-
2 citromból nyert citromhéj
-
1 csipet só
-
1 ek rum
-
2 teáskanál vaníliaaroma
Csokoládémáz
-
300 g étcsokoládé (felaprítva)
-
50 g vaj
-
1 dl habtejszín
- 5% Fehérje
- 54% Szénhidrát
- 25% Zsír
Tészta
-
70g finomliszt255 kcal
-
20g tej11 kcal
-
2 kcal
-
1g só0 kcal
-
12g porcukor46 kcal
-
40g vaj287 kcal
-
0 kcal
-
0g tojássárgája1 kcal
Töltelék
-
50g dió327 kcal
-
30g porcukor116 kcal
-
222 kcal
-
1g citromhéj1 kcal
-
0 kcal
-
1g rum2 kcal
-
1g vaníliaaroma0 kcal
Csokoládémáz
-
30g étcsokoládé164 kcal
-
5g vaj36 kcal
-
10g habtejszín29 kcal
- 5% Fehérje
- 54% Szénhidrát
- 25% Zsír
- 15% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 18.1 g
Zsír
-
Összesen 82.8 g
-
Telített zsírsav 34 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 19 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 26 g
-
Koleszterin 112 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 994.3 g
-
Cink 3 mg
-
Szelén 30 mg
-
Kálcium 135 mg
-
Vas 5 mg
-
Magnézium 144 mg
-
Foszfor 348 mg
-
Nátrium 326 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 3 mg
Szénhidrát
-
Összesen 177.3 g
-
Cukor 98 mg
-
Élelmi rost 9 mg
Víz
-
Összesen 50.3 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 338 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 9 mg
-
D vitamin: 3 micro
-
K vitamin: 7 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 2 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 95 micro
-
Kolin: 47 mg
-
Retinol - A vitamin: 330 micro
-
α-karotin 2 micro
-
β-karotin 91 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 29 micro
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 5.2 g
Zsír
-
Összesen 23.6 g
-
Telített zsírsav 10 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 5 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 7 g
-
Koleszterin 32 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 282.8 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 8 mg
-
Kálcium 39 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 41 mg
-
Foszfor 99 mg
-
Nátrium 93 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 50.4 g
-
Cukor 28 mg
-
Élelmi rost 2 mg
Víz
-
Összesen 14.3 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 96 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 3 mg
-
D vitamin: 1 micro
-
K vitamin: 2 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 27 micro
-
Kolin: 13 mg
-
Retinol - A vitamin: 94 micro
-
α-karotin 1 micro
-
β-karotin 26 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 8 micro
Tészta
- Egy nagy keverőtálba tesszük a lisztet, a tejet, az élesztőt, a sót, a porcukrot, a puha vajat és az egy darab tojást, majd kézzel vagy robotgépben (dagasztókarral) alaposan összekeverjük. Amikor kellően kidolgoztuk, és összeállt a tészta, bucit formázunk belőle. Ezután becsomagoljuk folpackba, és hűtőbe tesszük pihenni kb. egy órára.
- A pihentetett tésztát négy egyforma, kb. 30-35 dkg-os bucira osztjuk.
- Egy gyúródeszkára helyezünk egy akkora sütőpapírdarabot, amekkora a tepsi (sztenderd gáztepsi, 44,5 x 37,5 x 4 cm), majd ezen nyújtjuk ki az első tésztalapot (ez lesz a zserbó alja). Nagyjából fedje be a sütőpapírt, majd ezt az egészet papírostul helyezzük át a tepsire.
- Az első réteg tésztát megkenjük a töltelék (lásd: Töltelék) egyharmadával, majd megismételjük ugyanezt mindegyik réteggel. A tésztákat vékonyra, 2-3 milliméterre kell nyújtani lisztezett deszkán. Majd a sodrófára tekerjük, és annak segítségével ráhelyezzük a töltelékkel megkent lapokra. Négy tészta- és három töltelékrétegünk lesz. Az utolsó réteg lapra már nem kerül töltelék, erre jön majd a csokimáz. Sütés előtt a zserbó tetejét megszurkáljuk villával, és megkenjük tojássárgájával.
- Előmelegített, 180 °C-os sütőben nagyjából 70 percig sütjük, amíg a teteje kissé megbarnul. Ha nagyon pirulna, fedjük le alufóliával. Miután elkészült, hagyjuk teljesen kihűlni.
Töltelék
- A diót ledaráljuk, és egy nagy tálban összekeverjük a porcukorral és a lekvárral. Adunk hozzá egy csipet sót, és belereszeljük két citrom héját.
Csokoládémáz
- A csokoládémázhoz gőz fölött összeolvasztjuk a csokoládédarabokat a tejszínnel és vajjal. A kész mázat kissé lehűtjük, hogy kissé megszilárduljon, és ne folyjon szét.
- A kisült/kihűlt zserbóalapra öntjük a csokoládémázat, és hosszú nyelű fémspatula segítségével elegyengetjük. Hűtőbe tesszük, hogy a máz is kellően megdermedjen. Sőt, kifejezetten jót tesz a sütinek, ha szeletelés előtt egy-két napig hagyjuk állni. Így jól összeérnek az ízek, és megpuhulnak a rétegek.
- Kis téglalapokra szeletelve tálaljuk.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 90 p
- Főzés ideje: 15 p
- Sütés ideje: 70 p
- Sütés hőfoka: 180 °C
- Sütés módja: alul-felül sütés
- Tepsi mérete: 46x38
A zserbó tradicionális karácsonyi sütemény, aminek biztosított helye van az ünnepi asztalon, szorosan a bejgli és a többi aprósüti mellett. Ami azt illeti, ez egy elég munka- és időigényes sütemény, ezért érdemes belőle minél nagyobb adagot készíteni. Biztosan nagyon hálás lesz érte a vendégsereg. Ebből a mennyiségből egy hatalmas tepsinyi, kb. 70 kis szelet lesz, így biztosan mindenkinek jut belőle repeta is. Ha ezt egyszer elkezdi az ember, nem tudja abbahagyni, és azon kapja magát, hogy folyton rájár. Jó pár nappal az ünnepek előtt meg lehet sütni, sokáig tárolható, és friss marad. Hűtőben vagy akár mélyhűtőben is eláll.
A zserbó az ünnepi asztal elmaradhatatlan eleme egész évben. Sokakból azonban szorongást vált ki, mert első pillantásra bonyolultnak tűnik a sok rétegből és elemből álló desszert elkészítése. Igaz, hosszabb időt vesz igénybe, de kezdő sütögetőként sem lesz túl nagy falat, de hoztunk néhány tippet, amivel garantálhatod a sikert. De arra is mutatunk pár ötletet, mit készítsd, ha élveznéd a zserbó ízt, de nem szeretnél hosszan pepecselni a konyhában.
Csábító csoki
A zserbó töltelékét lehet cifrázni, nem kell feltétlenül a hagyományoshoz ragaszkodni, egy azonban állandó és elmaradhatatlan eleme ennek az ünnepi süteménynek: a csokiréteg a tetején.
Mi a vajjal összeolvasztott csokoládé hívei vagyunk. Hogy is néz ki ez?
Vízgőz felett olvaszd fel a csokoládé kétharmadát a vajjal együtt, a maradék egyharmadot pedig a már felolvadt csokoládéba dobáld bele.
Tipp
Pihentesd a tésztát - duplán
A zserbó elkészítésénél fontos, hogy kalkulálj a pihentetési idővel. A zserbó tésztájának nagyjából egy órára van szükség, hogy megkeljen. Ezt az idő használd fel arra, hogy elkészítsd a tölteléket, és a csokoládébevonattal is dolgozhatsz előre.
Fárasztó dolog népszerű süteménynek lenni, ezért a zserbó akkor éri el a maximális ízt, ha egy – vagy akár két - napig is állni hagyod a hűtőben.
Így van ideje, hogy a csokoládékalap alatt összeérjen a friss lekvár, a ropogós dió és az édes csokoládé aromája, és harmonikus egészet alkossanak.
Kísérletezz
A hagyományos zserbó népszerű változata a mézes zserbó, de akár frissítő málnával és ropogós mandulával is elkészítheted.
Az ideális sütési hőmérséklet
A cél, hogy a zserbó aranybarnára süljön.
Sütés közben nyugodtan ellenőrizheted a készülő süteményt, nem fog összeesni, ha kinyitod az ajtót.
Általánosságban elmondható, hogy alul-felül sütés esetén 180°C-ra előmelegített sütőbe tedd be és süssd a zserbót. Ha a légkeveréses beállításon használnád, akkor 160°C-ra állítsd a sütőt.
Ne felejtsd el megszurkálni
Tervezz vele előre!
A zserbó olyan, mint a bor – az idővel múlásával csak jobb lesz. Ahogy írtuk, a zserbónak jót tesz a pihentetés, az egy éjszaka pedig csak a minimum, akár ennél tovább is a hűtőben hagyhatod.
Tehát ha nem akarsz karácsonykor úszni, és egyenletesen osztanád el a feladataidat, akkor a zserbót nyugodtan elkészítheted egy pár nappal korábban.
Variációk zserbóra
Ha nincs kedved pepecselni a hagyományos zserebóval, ezeket a könnyű és gyors recepteket próbáld ki.