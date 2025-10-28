r
édes süti zserbó

Zserbó, ahogy Gerzsenyi Flóra készíti

Zserbó, ahogy Gerzsenyi Flóra készíti
Gerzsenyi Flóra
Zserbó
adag
Idő
p
Költség
költséges
Nehézség
közepes

Hozzávalók

Tészta

Töltelék

Csokoládémáz

1499
Kalória
18.1g
Fehérje
177.3g
Szénhidrát
82.8g
Zsír
50.3g
Víz
112.4g
Koleszterin
8.5g
Élelmi rost
97.8g
Cukor
  • 5% Fehérje
  • 54% Szénhidrát
  • 25% Zsír

Tészta

Töltelék

Csokoládémáz

Összesen 1499 kcal
  • 5% Fehérje
  • 54% Szénhidrát
  • 25% Zsír

Tészta

Töltelék

Csokoládémáz

Összesen 14989 kcal
  • 5% Fehérje
  • 54% Szénhidrát
  • 25% Zsír

Tészta

Töltelék

Csokoládémáz

Összesen 426 kcal
  • 5% Fehérje
  • 54% Szénhidrát
  • 25% Zsír
  • 15% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    18.1 g

Zsír

  • Összesen
    82.8 g
  • Telített zsírsav
    34 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    19 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    26 g
  • Koleszterin
    112 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    994.3 g
  • Cink
    3 mg
  • Szelén
    30 mg
  • Kálcium
    135 mg
  • Vas
    5 mg
  • Magnézium
    144 mg
  • Foszfor
    348 mg
  • Nátrium
    326 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    3 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    177.3 g
  • Cukor
    98 mg
  • Élelmi rost
    9 mg

Víz

  • Összesen
    50.3 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    338 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    9 mg
  • D vitamin:
    3 micro
  • K vitamin:
    7 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    2 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    95 micro
  • Kolin:
    47 mg
  • Retinol - A vitamin:
    330 micro
  • α-karotin
    2 micro
  • β-karotin
    91 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    29 micro
Összesen 1499 kcal
  • 5% Fehérje
  • 54% Szénhidrát
  • 25% Zsír
  • 15% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    181.4 g

Zsír

  • Összesen
    828.3 g
  • Telített zsírsav
    336 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    189 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    257 g
  • Koleszterin
    1124 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    9942.8 g
  • Cink
    28 mg
  • Szelén
    296 mg
  • Kálcium
    1355 mg
  • Vas
    51 mg
  • Magnézium
    1436 mg
  • Foszfor
    3479 mg
  • Nátrium
    3258 mg
  • Réz
    13 mg
  • Mangán
    26 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    1773.1 g
  • Cukor
    978 mg
  • Élelmi rost
    85 mg

Víz

  • Összesen
    503.3 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    3376 micro
  • B6 vitamin:
    3 mg
  • B12 Vitamin:
    2 micro
  • E vitamin:
    18 mg
  • C vitamin:
    93 mg
  • D vitamin:
    27 micro
  • K vitamin:
    74 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    4 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    2 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    20 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    946 micro
  • Kolin:
    471 mg
  • Retinol - A vitamin:
    3301 micro
  • α-karotin
    22 micro
  • β-karotin
    912 micro
  • β-crypt
    9 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    288 micro
Összesen 14989 kcal
  • 5% Fehérje
  • 54% Szénhidrát
  • 25% Zsír
  • 15% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    5.2 g

Zsír

  • Összesen
    23.6 g
  • Telített zsírsav
    10 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    5 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    7 g
  • Koleszterin
    32 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    282.8 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    8 mg
  • Kálcium
    39 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    41 mg
  • Foszfor
    99 mg
  • Nátrium
    93 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    50.4 g
  • Cukor
    28 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    14.3 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    96 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    3 mg
  • D vitamin:
    1 micro
  • K vitamin:
    2 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    27 micro
  • Kolin:
    13 mg
  • Retinol - A vitamin:
    94 micro
  • α-karotin
    1 micro
  • β-karotin
    26 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    8 micro
Összesen 426 kcal

Elkészítés

Tészta

  1. Egy nagy keverőtálba tesszük a lisztet, a tejet, az élesztőt, a sót, a porcukrot, a puha vajat és az egy darab tojást, majd kézzel vagy robotgépben (dagasztókarral) alaposan összekeverjük. Amikor kellően kidolgoztuk, és összeállt a tészta, bucit formázunk belőle. Ezután becsomagoljuk folpackba, és hűtőbe tesszük pihenni kb. egy órára.
  2. A pihentetett tésztát négy egyforma, kb. 30-35 dkg-os bucira osztjuk.
  3. Egy gyúródeszkára helyezünk egy akkora sütőpapírdarabot, amekkora a tepsi (sztenderd gáztepsi, 44,5 x 37,5 x 4 cm), majd ezen nyújtjuk ki az első tésztalapot (ez lesz a zserbó alja). Nagyjából fedje be a sütőpapírt, majd ezt az egészet papírostul helyezzük át a tepsire.
  4. Az első réteg tésztát megkenjük a töltelék (lásd: Töltelék) egyharmadával, majd megismételjük ugyanezt mindegyik réteggel. A tésztákat vékonyra, 2-3 milliméterre kell nyújtani lisztezett deszkán. Majd a sodrófára tekerjük, és annak segítségével ráhelyezzük a töltelékkel megkent lapokra. Négy tészta- és három töltelékrétegünk lesz. Az utolsó réteg lapra már nem kerül töltelék, erre jön majd a csokimáz. Sütés előtt a zserbó tetejét megszurkáljuk villával, és megkenjük tojássárgájával.
  5. Előmelegített, 180 °C-os sütőben nagyjából 70 percig sütjük, amíg a teteje kissé megbarnul. Ha nagyon pirulna, fedjük le alufóliával. Miután elkészült, hagyjuk teljesen kihűlni.

Töltelék

  1. A diót ledaráljuk, és egy nagy tálban összekeverjük a porcukorral és a lekvárral. Adunk hozzá egy csipet sót, és belereszeljük két citrom héját.

Csokoládémáz

  1. A csokoládémázhoz gőz fölött összeolvasztjuk a csokoládédarabokat a tejszínnel és vajjal. A kész mázat kissé lehűtjük, hogy kissé megszilárduljon, és ne folyjon szét.
  2. A kisült/kihűlt zserbóalapra öntjük a csokoládémázat, és hosszú nyelű fémspatula segítségével elegyengetjük. Hűtőbe tesszük, hogy a máz is kellően megdermedjen. Sőt, kifejezetten jót tesz a sütinek, ha szeletelés előtt egy-két napig hagyjuk állni. Így jól összeérnek az ízek, és megpuhulnak a rétegek.
  3. Kis téglalapokra szeletelve tálaljuk.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 90 p
  • Főzés ideje: 15 p
  • Sütés ideje: 70 p
  • Sütés hőfoka: 180 °C
  • Sütés módja: alul-felül sütés
  • Tepsi mérete: 46x38
A zserbó tradicionális karácsonyi sütemény, aminek biztosított helye van az ünnepi asztalon, szorosan a bejgli és a többi aprósüti mellett. Ami azt illeti, ez egy elég munka- és időigényes sütemény, ezért érdemes belőle minél nagyobb adagot készíteni. Biztosan nagyon hálás lesz érte a vendégsereg. Ebből a mennyiségből egy hatalmas tepsinyi, kb. 70 kis szelet lesz, így biztosan mindenkinek jut belőle repeta is. Ha ezt egyszer elkezdi az ember, nem tudja abbahagyni, és azon kapja magát, hogy folyton rájár. Jó pár nappal az ünnepek előtt meg lehet sütni, sokáig tárolható, és friss marad. Hűtőben vagy akár mélyhűtőben is eláll.

Zserbó szeletek márvány lapokon
Zserbó, ahogy Gerzsenyi Flóra készíti

A zserbó az ünnepi asztal elmaradhatatlan eleme egész évben. Sokakból azonban szorongást vált ki, mert első pillantásra bonyolultnak tűnik a sok rétegből és elemből álló desszert elkészítése. Igaz, hosszabb időt vesz igénybe, de kezdő sütögetőként sem lesz túl nagy falat, de hoztunk néhány tippet, amivel garantálhatod a sikert. De arra is mutatunk pár ötletet, mit készítsd, ha élveznéd a zserbó ízt, de nem szeretnél hosszan pepecselni a konyhában. 

Csábító csoki 

A zserbó töltelékét lehet cifrázni, nem kell feltétlenül a hagyományoshoz ragaszkodni, egy azonban állandó és elmaradhatatlan eleme ennek az ünnepi süteménynek: a csokiréteg a tetején.  

Mi a vajjal összeolvasztott csokoládé hívei vagyunk. Hogy is néz ki ez?

Vízgőz felett olvaszd fel a csokoládé kétharmadát a vajjal együtt, a maradék egyharmadot pedig a már felolvadt csokoládéba dobáld bele.

Tipp 

Ha esetleg megrepedezik a csokiréteg a zserbón zsebsárkánnyal olvaszd fel ismét a csokiréteget.

Pihentesd a tésztát - duplán 

A zserbó elkészítésénél fontos, hogy kalkulálj a pihentetési idővel. A zserbó tésztájának nagyjából egy órára van szükség, hogy megkeljen. Ezt az idő használd fel arra, hogy elkészítsd a tölteléket, és a csokoládébevonattal is dolgozhatsz előre.  

Fárasztó dolog népszerű süteménynek lenni, ezért a zserbó akkor éri el a maximális ízt, ha egy – vagy akár két - napig is állni hagyod a hűtőben.

Így van ideje, hogy a csokoládékalap alatt összeérjen a friss lekvár, a ropogós dió és az édes csokoládé aromája, és harmonikus egészet alkossanak. 

Kísérletezz

A hagyományos zserbó népszerű változata a mézes zserbó, de akár frissítő málnával és ropogós mandulával is elkészítheted.

Az ideális sütési hőmérséklet 

A cél, hogy a zserbó aranybarnára süljön.

Sütés közben nyugodtan ellenőrizheted a készülő süteményt, nem fog összeesni, ha kinyitod az ajtót.  

Általánosságban elmondható, hogy alul-felül sütés esetén 180°C-ra előmelegített sütőbe tedd be és süssd a zserbót. Ha a légkeveréses beállításon használnád, akkor 160°C-ra állítsd a sütőt.  

Ne felejtsd el megszurkálni 

Mielőtt betennéd a sütőbe, ne felejtsd el megszurkálni a legfelső tésztalapost: ezzel biztosítod, hogy a keletkező gáz távozni tudjon, így sütés közben nem fog felpúposodni és ezáltal berepedezni a teteje.  

Tervezz vele előre! 

A zserbó olyan, mint a bor – az idővel múlásával csak jobb lesz. Ahogy írtuk, a zserbónak jót tesz a pihentetés, az egy éjszaka pedig csak a minimum, akár ennél tovább is a hűtőben hagyhatod.

Tehát ha nem akarsz karácsonykor úszni, és egyenletesen osztanád el a feladataidat, akkor a zserbót nyugodtan elkészítheted egy pár nappal korábban. 

Variációk zserbóra 

Ha nincs kedved pepecselni a hagyományos zserebóval, ezeket a könnyű és gyors recepteket próbáld ki.

Hozzávalók
Elkészítés
Sztori

