Szilvás crumble tejmentesen

Hankusz Sára
Szilvás crumble tejmentesen
Hozzávalók

Szilvás rész

Tészta rész

297
Kalória
4.4g
Fehérje
42.6g
Szénhidrát
13g
Zsír
89g
Víz
-
Koleszterin
3.7g
Élelmi rost
17.2g
Cukor
  • 3% Fehérje
  • 29% Szénhidrát
  • 9% Zsír

  • 60% Víz

Elkészítés

Szilvás rész

  1. A szilvákat vágjuk fel kisebb cikkekre. Keverjük össze a fahéjjal, cukorral, csipet sóval, keményítővel, citromhéjjal és pici citromlével.
  2. Helyezzük egy hőálló edénybe és szórjuk szét a tetején a zabos réteget. Tegyük sütőbe 180 fokra, kb. 40 percig.
  3. Tálaljuk vegán vaníliafagyival vagy vegán sós karamellás fagyival.

Tészta rész

  1. Keverjük össze a lisztet, a zabpelyhet, pici cukrot, fahéjat és öntsük hozzá a megolvasztott tejmentes margarint. Alaposan forgassuk át, és ha nagyjából összeragadnak kis darabokban a zabpelyhek, akkor jó az állag.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 15 p
  • Sütés ideje: 40 p
  • Sütés hőfoka: 180 °C
  • Sütés módja: hőlégkeveréses

A crumble mindig egy jó választás, hiszen ízlés szerinti gyümölccsel el lehet készíteni, és pikk-pakk elkészül. Mi most egy őszre hangolódó fahéjas-szilvásat készítettünk méghozzá tejmentesen.

Hozzávalók
Elkészítés

