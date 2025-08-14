Szilvás crumble tejmentesen

Szilvás crumble tejmentesenHankusz Sára
Hozzávalók
Szilvás rész
-
500 g szilva
-
1 teáskanál fahéj
-
3 ek kókuszcukor
-
1 evőkanál kukoricakeményítő
-
1 csipet só
-
0.5 citromból nyert citromhéj
-
1 teáskanál citromlé
Tészta rész
-
100 g zabpehely
-
50 g finomliszt
-
70 g tejmentes margarin
-
1 ek kókuszcukor
-
1 kk fahéj
- 3% Fehérje
- 29% Szénhidrát
- 9% Zsír
Szilvás rész
-
100g szilva43 kcal
-
0 kcal
-
6g kókuszcukor23 kcal
-
11 kcal
-
0 kcal
-
1g citromhéj0 kcal
-
1g citromlé0 kcal
Tészta rész
-
20g zabpehely76 kcal
-
10g finomliszt36 kcal
-
100 kcal
-
2g kókuszcukor8 kcal
-
0 kcal
- 3% Fehérje
- 29% Szénhidrát
- 9% Zsír
Szilvás rész
-
500g szilva216 kcal
-
0 kcal
-
30g kókuszcukor117 kcal
-
57 kcal
-
0 kcal
-
3g citromhéj1 kcal
-
3g citromlé1 kcal
Tészta rész
-
100g zabpehely379 kcal
-
50g finomliszt182 kcal
-
502 kcal
-
10g kókuszcukor39 kcal
-
0 kcal
- 3% Fehérje
- 29% Szénhidrát
- 9% Zsír
Szilvás rész
-
64g szilva28 kcal
-
0 kcal
-
3.8g kókuszcukor15 kcal
-
1.9g kukoricakeményítő7 kcal
-
0 kcal
-
0.4g citromhéj0 kcal
-
0.4g citromlé0 kcal
Tészta rész
-
12.8g zabpehely49 kcal
-
6.4g finomliszt23 kcal
-
64 kcal
-
1.3g kókuszcukor5 kcal
-
0 kcal
- 3% Fehérje
- 29% Szénhidrát
- 9% Zsír
- 60% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Szelén
-
Nátrium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
β-karotin
Fehérje
-
Összesen 4.4 g
Zsír
-
Összesen 13 g
-
Telített zsírsav 2 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 6 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 4 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 185 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 9 mg
-
Kálcium 19 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 37 mg
-
Foszfor 109 mg
-
Nátrium 8 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 42.6 g
-
Cukor 17 mg
-
Élelmi rost 4 mg
Víz
-
Összesen 89 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 131 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 10 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 19 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 14 micro
-
Kolin: 13 mg
-
Retinol - A vitamin: 108 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 264 micro
-
β-crypt 33 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 107 micro
- 3% Fehérje
- 29% Szénhidrát
- 9% Zsír
- 60% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Szelén
-
Nátrium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
β-karotin
Fehérje
-
Összesen 22.2 g
Zsír
-
Összesen 65.2 g
-
Telített zsírsav 12 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 30 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 20 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 924.9 g
-
Cink 4 mg
-
Szelén 46 mg
-
Kálcium 94 mg
-
Vas 6 mg
-
Magnézium 185 mg
-
Foszfor 545 mg
-
Nátrium 39 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 4 mg
Szénhidrát
-
Összesen 212.8 g
-
Cukor 86 mg
-
Élelmi rost 18 mg
Víz
-
Összesen 444.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 653 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 8 mg
-
C vitamin: 50 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 97 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 4 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 70 micro
-
Kolin: 64 mg
-
Retinol - A vitamin: 538 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 1320 micro
-
β-crypt 166 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 533 micro
- 3% Fehérje
- 29% Szénhidrát
- 9% Zsír
- 60% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Szelén
-
Nátrium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
β-karotin
Fehérje
-
Összesen 2.8 g
Zsír
-
Összesen 8.4 g
-
Telített zsírsav 2 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 4 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 3 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 118.4 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 6 mg
-
Kálcium 12 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 24 mg
-
Foszfor 70 mg
-
Nátrium 5 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 27.2 g
-
Cukor 11 mg
-
Élelmi rost 2 mg
Víz
-
Összesen 57 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 84 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 6 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 12 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 9 micro
-
Kolin: 8 mg
-
Retinol - A vitamin: 69 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 169 micro
-
β-crypt 21 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 68 micro
Elkészítés
Szilvás rész
- A szilvákat vágjuk fel kisebb cikkekre. Keverjük össze a fahéjjal, cukorral, csipet sóval, keményítővel, citromhéjjal és pici citromlével.
- Helyezzük egy hőálló edénybe és szórjuk szét a tetején a zabos réteget. Tegyük sütőbe 180 fokra, kb. 40 percig.
- Tálaljuk vegán vaníliafagyival vagy vegán sós karamellás fagyival.
Tészta rész
- Keverjük össze a lisztet, a zabpelyhet, pici cukrot, fahéjat és öntsük hozzá a megolvasztott tejmentes margarint. Alaposan forgassuk át, és ha nagyjából összeragadnak kis darabokban a zabpelyhek, akkor jó az állag.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
- Sütés ideje: 40 p
- Sütés hőfoka: 180 °C
- Sütés módja: hőlégkeveréses
A crumble mindig egy jó választás, hiszen ízlés szerinti gyümölccsel el lehet készíteni, és pikk-pakk elkészül. Mi most egy őszre hangolódó fahéjas-szilvásat készítettünk méghozzá tejmentesen.