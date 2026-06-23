Foccacia Hot Dog
Hozzávalók
Focaccia
-
500 g finomliszt (00-ás)
-
400 ml víz (langyos)
-
1 ek olívaolaj
-
1 tasak (7 gr) instant élesztő
-
1 teáskanál méz
-
15 g só
-
rozmaring ízlés szerint (opcionális)
-
150 g kolbász (PICK Fresh Corner Mozzarellás-Szárított paradicsomos)
Feltétek
-
1 kis db lilahagyma
-
6 db jalapeño
-
60 g sült hagyma
-
2 ek mustár
-
2 ek ketchup
-
1 db csemegeuborka
- 8% Fehérje
- 37% Szénhidrát
- 9% Zsír
Focaccia
-
167g finomliszt607 kcal
-
133g víz0 kcal
-
3g olívaolaj24 kcal
-
8 kcal
-
2g méz7 kcal
-
5g só0 kcal
-
0 kcal
-
50g kolbász226 kcal
Feltétek
-
17g lilahagyma6 kcal
-
0 kcal
-
20g sült hagyma113 kcal
-
7g mustár4 kcal
-
10g ketchup10 kcal
-
13g csemegeuborka3 kcal
- 8% Fehérje
- 37% Szénhidrát
- 9% Zsír
Focaccia
-
500g finomliszt1820 kcal
-
400g víz0 kcal
-
8g olívaolaj71 kcal
-
23 kcal
-
7g méz21 kcal
-
15g só0 kcal
-
0 kcal
-
150g kolbász678 kcal
Feltétek
-
50g lilahagyma18 kcal
-
0 kcal
-
60g sült hagyma338 kcal
-
20g mustár12 kcal
-
30g ketchup30 kcal
-
40g csemegeuborka9 kcal
- 8% Fehérje
- 37% Szénhidrát
- 9% Zsír
Focaccia
-
38.9g finomliszt141 kcal
-
31.1g víz0 kcal
-
0.6g olívaolaj5 kcal
-
0.5g instant élesztő2 kcal
-
0.5g méz2 kcal
-
1.2g só0 kcal
-
0 kcal
-
11.7g kolbász53 kcal
Feltétek
-
3.9g lilahagyma1 kcal
-
0 kcal
-
4.7g sült hagyma26 kcal
-
1.6g mustár1 kcal
-
2.3g ketchup2 kcal
-
3.1g csemegeuborka1 kcal
- 8% Fehérje
- 37% Szénhidrát
- 9% Zsír
- 47% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Szelén
-
Magnézium
-
Kálcium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
C vitamin:
-
Likopin
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 30.9 g
Zsír
-
Összesen 33.3 g
-
Telített zsírsav 13 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 2 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 3621.8 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 59 mg
-
Kálcium 40 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 45 mg
-
Foszfor 209 mg
-
Nátrium 3263 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 142.9 g
-
Cukor 7 mg
-
Élelmi rost 6 mg
Víz
-
Összesen 179.5 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 3 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 2 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 3 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 3 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 102 micro
-
Kolin: 22 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 35 micro
-
β-crypt 2 micro
-
Likopin 1206 micro
-
Lut-zea 54 micro
- 8% Fehérje
- 37% Szénhidrát
- 9% Zsír
- 47% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Szelén
-
Magnézium
-
Kálcium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
C vitamin:
-
Likopin
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 92.7 g
Zsír
-
Összesen 100 g
-
Telített zsírsav 40 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 7 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 3 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 10865.5 g
-
Cink 4 mg
-
Szelén 177 mg
-
Kálcium 121 mg
-
Vas 7 mg
-
Magnézium 136 mg
-
Foszfor 627 mg
-
Nátrium 9788 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 4 mg
Szénhidrát
-
Összesen 428.6 g
-
Cukor 22 mg
-
Élelmi rost 17 mg
Víz
-
Összesen 538.6 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 9 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 5 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 8 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 10 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 307 micro
-
Kolin: 65 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 105 micro
-
β-crypt 5 micro
-
Likopin 3619 micro
-
Lut-zea 163 micro
- 8% Fehérje
- 37% Szénhidrát
- 9% Zsír
- 47% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Szelén
-
Magnézium
-
Kálcium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
C vitamin:
-
Likopin
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 7.2 g
Zsír
-
Összesen 7.8 g
-
Telített zsírsav 3 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 1 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 844.3 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 14 mg
-
Kálcium 9 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 11 mg
-
Foszfor 49 mg
-
Nátrium 761 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 33.3 g
-
Cukor 2 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 41.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 1 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 1 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 24 micro
-
Kolin: 5 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 8 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 281 micro
-
Lut-zea 13 micro
Elkészítés
Focaccia
- Egy keverőtálba öntsük a vizet és mehet bele a méz, olívaolaj, élesztő, liszt és só. Alaposan dagasszuk össze.
- Fedjük le és hagyjuk kelni 15 percet. Majd vizes kézzel alulról hajtogassuk át, fedjük le és hagyjuk kelni ismét 15 percet.
- Ismételjük meg a hajtogatást, fedjük le és tegyük el 1,5 órára.
- Egy tepsibe mehet a sütőpapír, amit olajozzuk át rendesen. Erre helyezzük a focacciát. Mindkét oldalról hajtsuk át és fordítsuk meg fejjel lefelé. Egy másik tepsivel vagy olajos sütőpapírral fedjük le és pihentessük 1,5 órát.
- A végeinél kicsit nyúljunk a tészta alá és húzogassuk ki a szélére. Ízlés szerint szórjuk meg nagy szemű sóval és rozmaringgal.
- Olajozott ujjakkal nyomkodjunk bele, hogy jó buborékos legyen a tészta. Ezen a ponton helyezzük bele a kolbászokat a tésztába. Tehetünk bele 3-at vagy 4-et.
- 220 fokon süssük kb. 20 percig. Utána hagyjuk teljesen kihűlni és vágjuk annyi részre, ahány kolbász van benne.
- Ezután helyezzük rá a különböző feltéteket.
Feltétek
- A lila hagymát, uborkát és az ecetes jalapenokarikákat vágjuk apró kockákra.
- A focaccia hot-dogra tegyünk mustárt és ketchupot, majd mehet rá a jalapeno, és a két féle hagyma.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 60 p
- Sütés ideje: 20 p
- Sütés hőfoka: 220 °C
- Sütés módja: alul-felül sütés
A klasszikus hot dog olaszos csavart kap ebben a receptben: a puha kiflit illatos, levegős focaccia váltja fel. Mehet bele virsli, szósz, savanyúság, sült hagyma vagy bármi, amitől igazán a saját ízlésedre szabhatod. Gyors, laktató és sokkal izgalmasabb, mint egy átlagos hot dog. Amivel még olaszosabb lett az ételünk, az a Pick Fresh Corner szárított paradicsomos-mozzarellás kolbásza.