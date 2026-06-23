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Foccacia Hot Dog

Nosalty
Focaccia hot dog mustárral, ketchuppal, savanyú uborkával, lilahagymával és ropogós sült hagymával a tetején.
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

Focaccia

Feltétek

1008
Kalória
30.9g
Fehérje
142.9g
Szénhidrát
33.3g
Zsír
179.5g
Víz
-
Koleszterin
5.7g
Élelmi rost
7.4g
Cukor
  • 8% Fehérje
  • 37% Szénhidrát
  • 9% Zsír

Focaccia

Feltétek

Összesen 1008 kcal
  • 8% Fehérje
  • 37% Szénhidrát
  • 9% Zsír

Focaccia

Feltétek

Összesen 3020 kcal
  • 8% Fehérje
  • 37% Szénhidrát
  • 9% Zsír

Focaccia

Feltétek

Összesen 234 kcal
  • 8% Fehérje
  • 37% Szénhidrát
  • 9% Zsír
  • 47% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Szelén
  • Magnézium
  • Kálcium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • C vitamin:
  • Likopin
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    30.9 g

Zsír

  • Összesen
    33.3 g
  • Telített zsírsav
    13 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    2 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    3621.8 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    59 mg
  • Kálcium
    40 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    45 mg
  • Foszfor
    209 mg
  • Nátrium
    3263 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    142.9 g
  • Cukor
    7 mg
  • Élelmi rost
    6 mg

Víz

  • Összesen
    179.5 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    3 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    2 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    3 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    3 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    102 micro
  • Kolin:
    22 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    35 micro
  • β-crypt
    2 micro
  • Likopin
    1206 micro
  • Lut-zea
    54 micro
Összesen 1008 kcal
  • 8% Fehérje
  • 37% Szénhidrát
  • 9% Zsír
  • 47% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Szelén
  • Magnézium
  • Kálcium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • C vitamin:
  • Likopin
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    92.7 g

Zsír

  • Összesen
    100 g
  • Telített zsírsav
    40 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    7 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    3 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    10865.5 g
  • Cink
    4 mg
  • Szelén
    177 mg
  • Kálcium
    121 mg
  • Vas
    7 mg
  • Magnézium
    136 mg
  • Foszfor
    627 mg
  • Nátrium
    9788 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    4 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    428.6 g
  • Cukor
    22 mg
  • Élelmi rost
    17 mg

Víz

  • Összesen
    538.6 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    9 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    5 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    8 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    10 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    307 micro
  • Kolin:
    65 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    105 micro
  • β-crypt
    5 micro
  • Likopin
    3619 micro
  • Lut-zea
    163 micro
Összesen 3020 kcal
  • 8% Fehérje
  • 37% Szénhidrát
  • 9% Zsír
  • 47% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Szelén
  • Magnézium
  • Kálcium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • C vitamin:
  • Likopin
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    7.2 g

Zsír

  • Összesen
    7.8 g
  • Telített zsírsav
    3 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    1 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    844.3 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    14 mg
  • Kálcium
    9 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    11 mg
  • Foszfor
    49 mg
  • Nátrium
    761 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    33.3 g
  • Cukor
    2 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    41.9 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    1 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    1 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    24 micro
  • Kolin:
    5 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    8 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    281 micro
  • Lut-zea
    13 micro
Összesen 234 kcal

Elkészítés

Focaccia

  1. Egy keverőtálba öntsük a vizet és mehet bele a méz, olívaolaj, élesztő, liszt és só. Alaposan dagasszuk össze.
  2. Fedjük le és hagyjuk kelni 15 percet. Majd vizes kézzel alulról hajtogassuk át, fedjük le és hagyjuk kelni ismét 15 percet.
  3. Ismételjük meg a hajtogatást, fedjük le és tegyük el 1,5 órára.
  4. Egy tepsibe mehet a sütőpapír, amit olajozzuk át rendesen. Erre helyezzük a focacciát. Mindkét oldalról hajtsuk át és fordítsuk meg fejjel lefelé. Egy másik tepsivel vagy olajos sütőpapírral fedjük le és pihentessük 1,5 órát.
  5. A végeinél kicsit nyúljunk a tészta alá és húzogassuk ki a szélére. Ízlés szerint szórjuk meg nagy szemű sóval és rozmaringgal.
  6. Olajozott ujjakkal nyomkodjunk bele, hogy jó buborékos legyen a tészta. Ezen a ponton helyezzük bele a kolbászokat a tésztába. Tehetünk bele 3-at vagy 4-et.
  7. 220 fokon süssük kb. 20 percig. Utána hagyjuk teljesen kihűlni és vágjuk annyi részre, ahány kolbász van benne.
  8. Ezután helyezzük rá a különböző feltéteket.

Feltétek

  1. A lila hagymát, uborkát és az ecetes jalapenokarikákat vágjuk apró kockákra.
  2. A focaccia hot-dogra tegyünk mustárt és ketchupot, majd mehet rá a jalapeno, és a két féle hagyma.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 60 p
  • Sütés ideje: 20 p
  • Sütés hőfoka: 220 °C
  • Sütés módja: alul-felül sütés
nosalty-badge További kipróbált receptek

A klasszikus hot dog olaszos csavart kap ebben a receptben: a puha kiflit illatos, levegős focaccia váltja fel. Mehet bele virsli, szósz, savanyúság, sült hagyma vagy bármi, amitől igazán a saját ízlésedre szabhatod. Gyors, laktató és sokkal izgalmasabb, mint egy átlagos hot dog. Amivel még olaszosabb lett az ételünk, az a Pick Fresh Corner szárított paradicsomos-mozzarellás kolbásza.

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