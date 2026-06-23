Foccacia Hot Dog

A klasszikus hot dog olaszos csavart kap ebben a receptben: a puha kiflit illatos, levegős focaccia váltja fel. Mehet bele virsli, szósz, savanyúság, sült hagyma vagy bármi, amitől igazán a saját ízlésedre szabhatod. Gyors, laktató és sokkal izgalmasabb, mint egy átlagos hot dog. Amivel még olaszosabb lett az ételünk, az a Pick Fresh Corner szárított paradicsomos-mozzarellás kolbásza.