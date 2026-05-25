2026.05.25.

Béremelést kaptak az Aldinál, mégis sokan rosszabbul jártak

Egyes Aldi-üzletek dolgozói szerint a januári béremelés mellett munkaidő-csökkentést is bevezettek, így hiába nőtt az órabérük, összességében akár kevesebbet is kereshetnek. Panaszaik szerint a munkaterhelés közben nem csökkent, sőt nőtt, a cég azonban több állítást vitat.

Pár hónappal ezelőtt mi is írtunk arról, hogy az ALDI rendkívüli béremelést jelentett be, azonban ez a gyakorlatban nem egészen valósult meg egy, a 24.hu-t megkereső olvasó szerint bár az órabérek nőttek, mégis kevesebbet visznek haza hó végén.

Az Aldi év elején jelentette be, hogy emeli a béreket Magyarországon. Az intézkedés minden hazai munkavállalót érintett, de az emelés mértéke területenként eltért. Az áruházi dolgozók kezdő fizetése havi bruttó 541 900 forintra nőtt, a logisztikai munkatársaké 600 100 forintra emelkedett, míg az áruházvezetők bére meghaladta az egymillió forintot.

A 24.hu-hoz olyan dolgozói jelzések érkeztek, amelyek szerint a vállalat kommunikációja nem tükrözi teljesen a valós helyzetet. Több munkavállaló arról számolt be, hogy a béremelésről szóló szerződésmódosítással együtt egy munkaidő-csökkentést rögzítő dokumentumot is aláírattak velük.

Az érintettek szerint bár az órabér valóban emelkedett, a havi keresetük nem feltétlenül lett magasabb, mivel kevesebb ledolgozható órájuk maradt. Állításuk szerint ráadásul ugyanazt a munkamennyiséget kell elvégezniük rövidebb idő alatt, így a munkatempó jelentősen felgyorsult.

Más problémák is akadnak

Többen azt is kifogásolták, hogy a túlórákat nem minden esetben fizetik ki, hanem szabadságként írják jóvá. A dolgozók beszámolói alapján sokan túlterheltnek és kimerültnek érzik magukat, emiatt pedig többen már fel is mondtak.

A felvetésekkel kapcsolatban a 24.hu megkereste az Aldit. A vállalat egyes állításokat cáfolt, másokat pedig árnyalt, és ismertette saját álláspontját a részmunkaidős foglalkoztatással kapcsolatban.

