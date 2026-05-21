Rakott spárga besamellel
Hozzávalók
A rakott spárgához
-
600 g zöldspárga
-
500 g darált sertéshús
-
200 g rizs (főzve)
-
150 g vaj
-
2 púpozott ek finomliszt
-
500 ml tej
-
2 kk szerecsendió
-
só ízlés szerint
-
bors ízlés szerint
-
2 gerezd fokhagyma
-
150 g parmezán sajt
-
1 közepes fej vöröshagyma
-
200 ml főzőtejszín
-
1 kk kakukkfű
-
1 marék jégkocka
- 61% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 34.2 g
Zsír
-
Összesen 41.2 g
-
Telített zsírsav 23 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 13 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 3 g
-
Koleszterin 135 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1453.3 g
-
Cink 3 mg
-
Szelén 32 mg
-
Kálcium 467 mg
-
Vas 4 mg
-
Magnézium 52 mg
-
Foszfor 472 mg
-
Nátrium 422 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 41.4 g
-
Cukor 7 mg
-
Élelmi rost 3 mg
Víz
-
Összesen 178.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 286 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 6 mg
-
D vitamin: 20 micro
-
K vitamin: 32 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 7 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 121 micro
-
Kolin: 86 mg
-
Retinol - A vitamin: 254 micro
-
α-karotin 6 micro
-
β-karotin 383 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 499 micro
Elkészítés
A rakott spárgához
- A besamelhez kb. 70g vajat elkezdünk felolvasztani egy edényben, majd hozzáadjuk a lisztet. Elkeverjük és megvárjuk még elkezd felhabzani, de nem hagyjuk, hogy megpiruljon. Amikor már habzik hozzáöntjük a tejet folyamatos kevergetés mellett.
- Ízesítjük a besamelt sóval, borssal, szerecsendióval és fokhagymával. Folyamatosan kevergetjük amíg besűrűsödik, majd félretesszük.
- Feltesszük főni a rizst és közben elkezdjük készíteni a húsos ragut is. Apróra vágjuk a hagymát és elkezdjük a vaj másik felén megdinsztelni egy magasabb falú serpenyőben. Hozzányomjuk a fokhagymát is és miután megdinsztelődtek mehet bele a darált hús.
- Fűszerezzük sóval, borssal, szerecsendióval és kakukkfűvel. Miután teljesen kifehéredett a hús és félig megpuhult, felöntjük a tejszínnel, hagyjuk, hogy összerottyanjanak, majd lezárjuk a tűzhelyet és hozzákeverjük a megfőtt rizst.
- A spárgákat előkészítjük a blansírozáshoz. A fás végüket letörjük és megmossuk őket, ügyelve arra, hogy ne maradjon homok a rózsáikban.
- Egy nagy edényben, amiben kényelmesen el fognak férni a spárgák vizet melegítünk. Egy másik nagy edényben pedig, jeges vizet készítünk elő.
- A forrásban lévő vízhez sót adun, majd beletesszük a spárgákat és kb 3-4 percig főzzük őket. Ne várjuk meg, hogy teljesen megpuhuljanak a spárgák, roppanósnak kell maradniuk.
- Amint letelt az idő, kihalásszuk a spárgákat a vízből és rögtön a jeges fürdőbe tesszük őket. Megvárjuk míg teljesen lehülnek, aztán konyhai papírtörlőre szedjük őket, hogy felitassuk a felesleges vizet.
- A sütőt előmelegítjük, és elkezdjük összeállítani az ételt.
- Kevés vajjal kikenjük a tepsit, majd leteszünk egy rétek spárgát, szépen egymás mellé. Erre mehet a húsos, rizses keverék fele, majd a besamel fele, amire reszelünk egy rétek parmezánt.
- Erre jöhet a hús másik fele, majd még egy sor besamel, amiből egy keveset meghagyunk a tetejére is. Erre jöhet a spárga másik fele, amit megkenünk a maradék besamellel és a tetejét lezárjuk parmezánnal.
- Betesszük a sütőbe, kb. 30-35 percre, vagy amíg szép aranybarna lesz a teteje.
- Miután kissé kihűlt szépen lehet szeletelni.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 40 p
- Sütés ideje: 35 p
- Sütés hőfoka: 190 °C
- Sütés módja: hőlégkeveréses
A spárga nagyon sokoldalú zöldség, rengeteg receptbe beilleszthető: például nagyon jól passzol a rakott ételekbe is. Ez a rakott spárga, a besameltől igazán gazdag és krémes lesz, a spárga pedig hozza benne a tavaszi frissességet. Kiadós és laktató, ebédre vagy vacsorára is tökéletes választás.