r
Nosalty Logó
szendvics szendvicskülönlegességek

Krémes erdélyi gomba szerecsendióvirággal

Krémes erdélyi gomba szerecsendióvirággal
Hering András
Krémes erdélyi gomba szerecsendióvirággal
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

192
Kalória
4.3g
Fehérje
8.3g
Szénhidrát
16.2g
Zsír
115.2g
Víz
45.6g
Koleszterin
1.1g
Élelmi rost
3.2g
Cukor
  • 3% Fehérje
  • 6% Szénhidrát
  • 11% Zsír
Összesen 192 kcal
  • 3% Fehérje
  • 6% Szénhidrát
  • 11% Zsír
Összesen 763 kcal
  • 3% Fehérje
  • 6% Szénhidrát
  • 11% Zsír
Összesen 96 kcal
  • 3% Fehérje
  • 6% Szénhidrát
  • 11% Zsír
  • 80% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    4.3 g

Zsír

  • Összesen
    16.2 g
  • Telített zsírsav
    9 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    4 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    46 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    408 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    10 mg
  • Kálcium
    77 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    19 mg
  • Foszfor
    114 mg
  • Nátrium
    187 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    8.3 g
  • Cukor
    3 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    115.2 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    158 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    13 mg
  • D vitamin:
    5 micro
  • K vitamin:
    42 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    3 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    33 micro
  • Kolin:
    24 mg
  • Retinol - A vitamin:
    111 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    151 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    142 micro
Összesen 192 kcal
  • 3% Fehérje
  • 6% Szénhidrát
  • 11% Zsír
  • 80% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    17.2 g

Zsír

  • Összesen
    64.6 g
  • Telített zsírsav
    36 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    17 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    3 g
  • Koleszterin
    183 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1631.9 g
  • Cink
    3 mg
  • Szelén
    40 mg
  • Kálcium
    307 mg
  • Vas
    5 mg
  • Magnézium
    74 mg
  • Foszfor
    455 mg
  • Nátrium
    747 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    33.3 g
  • Cukor
    13 mg
  • Élelmi rost
    4 mg

Víz

  • Összesen
    460.7 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    630 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    51 mg
  • D vitamin:
    20 micro
  • K vitamin:
    169 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    2 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    12 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    134 micro
  • Kolin:
    97 mg
  • Retinol - A vitamin:
    443 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    603 micro
  • β-crypt
    2 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    567 micro
Összesen 763 kcal
  • 3% Fehérje
  • 6% Szénhidrát
  • 11% Zsír
  • 80% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    2.2 g

Zsír

  • Összesen
    8.2 g
  • Telített zsírsav
    5 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    2 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    23 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    206.6 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    5 mg
  • Kálcium
    39 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    9 mg
  • Foszfor
    58 mg
  • Nátrium
    95 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    4.2 g
  • Cukor
    2 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    58.3 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    80 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    6 mg
  • D vitamin:
    3 micro
  • K vitamin:
    21 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    17 micro
  • Kolin:
    12 mg
  • Retinol - A vitamin:
    56 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    76 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    72 micro
Összesen 96 kcal

Elkészítés

  1. A megtisztított gombát vékonyabb szeletekre vágjuk. A vajat serpenyőben felolvasztjuk, majd rádobjuk a gombát és az aprított petrezselyemzöldet. Közepes lángon párolni kezdjük, amíg a gomba kissé összeesik és levet ereszt.
  2. Ezután meghintjük a liszttel, alaposan átforgatjuk, majd felöntjük kevés húslevessel. Hozzákeverjük a tejfölt, sóval, pirospaprikával és egy csipetnyi szerecsendióvirággal ízesítjük, majd pár perc alatt krémesre főzzük.
  3. Közben kenyérszeleteket pirítunk, és tálaláskor ezekre kanalazzuk a forró, fűszeres gombát, friss petrezselyemzölddel és kaporlevelekkel díszítjük.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 10 p
  • Főzés ideje: 20 p
nosalty-badge További kipróbált receptek

Vannak receptek, amelyek elsőre egészen visszafogottnak tűnnek, aztán az első falatnál megmutatják, miért maradtak fenn generációkon át. Ez a régi erdélyi gombás fogás is ilyen: egyszerű alapanyagokból készül, mégis különleges karaktere van a szerecsendióvirág finom, meleg aromájától. Pirított kenyérrel tökéletes könnyű ebéd vagy vacsora lehet.

Fehér, kék szegélyes tányéron tálalt rusztikus pirítós, tetején krémes gombaszósz és piros fűszerrel megszórt gombaszeletek. A pirítóst friss kapor és petrezselyem díszíti, a háttér letisztult, bézs színű felület.
Krémes erdélyi gombaraguval megpakolt pirítós friss kaporral és petrezselyemmel tálalva.
Hering András

Kövi Pál neve megkerülhetetlen, ha az erdélyi gasztronómiáról beszélünk. A világhírű New York-i Four Seasons étterem tulajdonosa évtizedeken át gyűjtötte az erdélyi magyar, szász, örmény, román és zsidó konyha receptjeit, történeteit és étkezési hagyományait. Munkájának egyik legfontosabb eredménye az 1980-ban megjelent Erdélyi lakoma című könyv lett, amely máig alapműnek számít a magyar gasztronómiában.

Az Erdélyi lakoma nem egyszerű szakácskönyv: receptek mellett történeteket, irodalmi idézeteket és egy letűnt, soknemzetiségű Erdély hangulatát is őrzi. A kötet különlegessége, hogy a mai szemmel is meglepően modern: szezonális, természetközeli és sokszor zöldségközpontú fogásokat mutat be.

A gomba szerecsendióvirággal recept tökéletes példája ennek a világnak. Néhány egyszerű hozzávalóból készül, mégis elegáns és különleges étel születik belőle. A földes ízű gombát a szerecsendióvirág finom, meleg aromája emeli magasabb szintre, a tejföl pedig krémessé és otthonossá teszi az egész fogást. Pirított kenyérrel igazi régi vágású erdélyi komfortétel.

Recept és fotó: Hering András / @andrishering

Hasonló receptek

Összes szendvicskülönlegességek
Hozzávalók
Elkészítés
Sztori

További receptek

Félbevágott pastrami szendvics, friss rozsos kenyérből, melyben rétegezve látható a pastrami hús, karamellizált hagyma, csemegeuborka, római saláta és mustár.
húsos szendvics

Pastrami szendvics

Ha idén húsvétkor nem a klasszikus sonkát készítenéd, de nem mondanál le a füstös, pikáns ízekről, akkor ez a pastrami szendvics lesz az új kedvenced. Az eredetileg kelet-európai ...

Nosalty

Címlapról ajánljuk

Még több cikk

Top Receptek

bodzaszorp-egyszeruen
szörp

Bodzaszörp egyszerűen

Egy nagyon kedves, régi családi barátunktól kaptuk ezt a receptet sok-sok évvel ezelőtt, mikor még egészen kisgyerek voltam - azóta pedig csak így készítettük, és nem is kóstoltam még ...

a-tokeletes-nokedli
galuska

A tökéletes nokedli

A magyarok kedvenc körete, az kétségtelenül a galuska vagy más néven nokedli. Liszt és tojás. Lényegében csak ezekre az összetevőkre van szükség, plusz a vízre és a sóra.

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsik és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept