Krémes erdélyi gomba szerecsendióvirággal
Hozzávalók
-
30 dkg gomba (vékonyra szeletelve - friss erdei gombával még intenzívebb és illatosabb lesz az étel)
-
2 dl tejföl
-
3 dkg vaj
-
1 evőkanál finomliszt
-
2 dl zöldség alaplé (vagy húsleves)
-
10 szál petrezselyem
-
szerecsendió virág ízlés szerint (A szerecsendióvirág íze sokkal finomabb és elegánsabb, mint a sima szerecsendióé, ezért tényleg elég belőle egy kevés is)
-
só ízlés szerint
-
1 teáskanál fűszerpaprika
-
5 szál kapor (a díszítéshez)
- 80% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 4.3 g
Zsír
-
Összesen 16.2 g
-
Telített zsírsav 9 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 4 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 46 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 408 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 10 mg
-
Kálcium 77 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 19 mg
-
Foszfor 114 mg
-
Nátrium 187 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 8.3 g
-
Cukor 3 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 115.2 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 158 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 13 mg
-
D vitamin: 5 micro
-
K vitamin: 42 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 3 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 33 micro
-
Kolin: 24 mg
-
Retinol - A vitamin: 111 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 151 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 142 micro
Elkészítés
- A megtisztított gombát vékonyabb szeletekre vágjuk. A vajat serpenyőben felolvasztjuk, majd rádobjuk a gombát és az aprított petrezselyemzöldet. Közepes lángon párolni kezdjük, amíg a gomba kissé összeesik és levet ereszt.
- Ezután meghintjük a liszttel, alaposan átforgatjuk, majd felöntjük kevés húslevessel. Hozzákeverjük a tejfölt, sóval, pirospaprikával és egy csipetnyi szerecsendióvirággal ízesítjük, majd pár perc alatt krémesre főzzük.
- Közben kenyérszeleteket pirítunk, és tálaláskor ezekre kanalazzuk a forró, fűszeres gombát, friss petrezselyemzölddel és kaporlevelekkel díszítjük.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Főzés ideje: 20 p
Vannak receptek, amelyek elsőre egészen visszafogottnak tűnnek, aztán az első falatnál megmutatják, miért maradtak fenn generációkon át. Ez a régi erdélyi gombás fogás is ilyen: egyszerű alapanyagokból készül, mégis különleges karaktere van a szerecsendióvirág finom, meleg aromájától. Pirított kenyérrel tökéletes könnyű ebéd vagy vacsora lehet.
Kövi Pál neve megkerülhetetlen, ha az erdélyi gasztronómiáról beszélünk. A világhírű New York-i Four Seasons étterem tulajdonosa évtizedeken át gyűjtötte az erdélyi magyar, szász, örmény, román és zsidó konyha receptjeit, történeteit és étkezési hagyományait. Munkájának egyik legfontosabb eredménye az 1980-ban megjelent Erdélyi lakoma című könyv lett, amely máig alapműnek számít a magyar gasztronómiában.
Az Erdélyi lakoma nem egyszerű szakácskönyv: receptek mellett történeteket, irodalmi idézeteket és egy letűnt, soknemzetiségű Erdély hangulatát is őrzi. A kötet különlegessége, hogy a mai szemmel is meglepően modern: szezonális, természetközeli és sokszor zöldségközpontú fogásokat mutat be.
A gomba szerecsendióvirággal recept tökéletes példája ennek a világnak. Néhány egyszerű hozzávalóból készül, mégis elegáns és különleges étel születik belőle. A földes ízű gombát a szerecsendióvirág finom, meleg aromája emeli magasabb szintre, a tejföl pedig krémessé és otthonossá teszi az egész fogást. Pirított kenyérrel igazi régi vágású erdélyi komfortétel.
Recept és fotó: Hering András / @andrishering