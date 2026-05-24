Krémes erdélyi gomba szerecsendióvirággal

Krémes erdélyi gombaraguval megpakolt pirítós friss kaporral és petrezselyemmel tálalva. Hering András

Kövi Pál neve megkerülhetetlen, ha az erdélyi gasztronómiáról beszélünk. A világhírű New York-i Four Seasons étterem tulajdonosa évtizedeken át gyűjtötte az erdélyi magyar, szász, örmény, román és zsidó konyha receptjeit, történeteit és étkezési hagyományait. Munkájának egyik legfontosabb eredménye az 1980-ban megjelent Erdélyi lakoma című könyv lett, amely máig alapműnek számít a magyar gasztronómiában.

Az Erdélyi lakoma nem egyszerű szakácskönyv: receptek mellett történeteket, irodalmi idézeteket és egy letűnt, soknemzetiségű Erdély hangulatát is őrzi. A kötet különlegessége, hogy a mai szemmel is meglepően modern: szezonális, természetközeli és sokszor zöldségközpontú fogásokat mutat be.

A gomba szerecsendióvirággal recept tökéletes példája ennek a világnak. Néhány egyszerű hozzávalóból készül, mégis elegáns és különleges étel születik belőle. A földes ízű gombát a szerecsendióvirág finom, meleg aromája emeli magasabb szintre, a tejföl pedig krémessé és otthonossá teszi az egész fogást. Pirított kenyérrel igazi régi vágású erdélyi komfortétel.

