Ez történhet a testeddel, ha rendszeresen eszel savanyú káposztát

A savanyú káposzta jóval több egyszerű köretnél: a fermentáció miatt különösen érdekes élelmiszer lehet a szervezetünk számára.

A savanyú káposztáról sokaknak a töltött káposzta vagy a disznótor jut eszébe, pedig önmagában is érdemes rendszeresen helyet szorítani neki az étrendben. A fermentáció során a mikroorganizmusok átalakítják a káposzta egyes vegyületeit, a nem hőkezelt változatok pedig élő tejsavbaktériumokat is tartalmazhatnak.

Nem mindegy, melyik savanyú káposztát választjuk

A hagyományos savanyú káposzta lényegében káposztából és sóból készül, az erjedésért pedig tejsavbaktériumok felelnek. Ha a kész terméket nem pasztőrözik, bizonyos mikroorganizmusok életben maradhatnak benne.

A boltokban kapható változatok között azonban nagy különbségek lehetnek. A pasztőrözés során az élő baktériumok jelentős része elpusztul, ezért aki kifejezetten ezeket keresi, annak érdemes hűtött, nem pasztőrözött terméket választania. A hőkezelt savanyú káposzta sem értéktelen: rostot, vitaminokat, ásványi anyagokat és az erjedés során létrejött vegyületeket továbbra is tartalmaz.

A savanyú káposztáról sokaknak a töltött káposzta vagy a disznótor jut eszébe, pedig önmagában is érdemes rendszeresen helyet szorítani neki az étrendben.

A bélrendszerünk is meghálálhatja

A savanyú káposzta rostot tartalmaz, a nem pasztőrözött változat pedig élő tejsavbaktériumokat is biztosíthat. C- és K-vitamin, folát, vas, kálium és mangán is található benne.

A kutatások ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy nem érdemes csodát várni tőle. Egy vizsgálatban napi 100 gramm savanyú káposzta fogyasztása bizonyos baktériumok arányát megváltoztatta, a teljes bélmikrobiom sokféleségét azonban nem alakította át látványosan. Vagyis nem egyetlen étel „javítja meg” a bélflórát: sokkal inkább a változatos, rostban gazdag étrend részeként lehet jelentősége.

A gyulladásos folyamatokra is hatással lehet

A fermentált élelmiszereket ma már nemcsak az emésztés szempontjából vizsgálják. Kutatások szerint az ilyen ételekben gazdag étrend mellett bizonyos gyulladásos fehérjék szintje is csökkenhet.

Magát a savanyú káposztát vizsgálva azonban árnyaltabb kép rajzolódott ki. Egyes csoportoknál kisebb változásokat figyeltek meg gyulladásos és vércukorszabályozással kapcsolatos markerekben, de általános, mindenkinél jelentkező jelentős hatást nem sikerült igazolni.

Érdekesség, hogy még a pasztőrözött változat fogyasztását is összefüggésbe hozták kisebb szisztolés vérnyomáscsökkenéssel. Ez arra utalhat, hogy nem kizárólag az élő baktériumok számítanak, hanem maga a káposzta, a rostok és a fermentáció során keletkező vegyületek is.

Egy dologra viszont érdemes figyelni

A savanyú káposzta egyik hátránya a magas sótartalom lehet, ezért különösen magas vérnyomás, szív- vagy vesebetegség esetén fontos ellenőrizni a termék címkéjét.

Nem kell tehát kilószámra enni: néhány evőkanál köretként, salátában vagy szendvicsben is könnyen beilleszthető az étrendbe. Csodaszernek nem nevezhető, de egy változatos, kiegyensúlyozott étrendben nagyon is helye lehet.

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