Család

2026.05.21.

Ez a mozgásforma segít csökkenteni a stresszt, és elképesztő hatása van az idegrendszerre is

Nosalty profilképe Nosalty

Egy ismert pilates oktató elmagyarázta, hogyan segíti ez a holisztikus mozgásforma a nyugalom megteremtését, támogatja az agy alkalmazkodóképességét, valamint hogyan járul hozzá a testi és lelki jólléthez tudatos mozgással és légzéssel.

A pilatest gyakran hozzák összefüggésbe az izomtónus javításával, a hátfájás enyhítésével vagy a hajlékonyság növelésével. Valójában azonban a módszer valódi potenciálja messze túlmutat a pusztán esztétikai és testtartásbeli előnyökön. Most mindenki a reformer pilates őrületét éli, a jó hír ráadásul az, hogy nagyon jól teszik!

Eredetileg „Contrology” néven Joseph Pilates, a módszer megalkotója által kidolgozott rendszer mára meghódította a hazai edzőtermek látogatóit is, mert képes áthangolni az elmét, csökkenteni a krónikus stresszt, és hosszú távon támogatni az agy egészségét.

reformer pilates
Noelia Huser táncos és oktató elmagyarázta, hogy a fizikai mozgás elemzésére használt megközelítés gyakran hibás:

A testet elszigetelt izmokként látjuk, pedig valójában az agy az, ami irányít minket; egy egységet alkotunk. A Pilates módszer pedig holisztikusan működik; ez egy olyan gyakorlatsor, amely a jelen pillanatra fókuszál, és az irányításra törekszik.

A krónikus stressz fékje

Egy gyors és túlstimulált világban sok ember idegrendszere állandó készenléti állapotban működik. A nagy intenzitású edzések ezt gyakran fenntartják, míg a pilates ezzel szemben egy nyugodtabb, tudatos mozgáson és bordalégzésen alapuló megközelítést kínál.

„Az emberek sokszor automatikus üzemmódban élnek, nem gondolkodnak azon, mit csinálnak, úgy érkeznek meg, hogy stresszesek, túlterheltek, és mentálisan nagyon le vannak foglalva. A Pilates módszer gyakorlásával viszont csökkentik ezt a stresszterhelést, mert a kontrollált, lassú, minőségi mozgás valójában aktiválja a paraszimpatikus idegrendszert” – magyarázta Huser.

pilatest végző nő
A pilates serkenti az agyműködést, és csökkenti a stresszt is

A stresszcsökkentés kulcsa a módszer sajátos légzéstechnikáiban rejlik. A hasi légzés helyett a bordakosár tágítására helyezik a hangsúlyt, amivel a szervezet egyik legfontosabb idegpályája aktiválódik.

Neuroplaszticitás

A pilates nemcsak a reformer gépekről szól, hanem eszközöket és talajgyakorlatokat is használ, amelyek kihívást jelentenek a testnek. Az izmok belülről kifelé történő munkájával fejlődik a propriocepció, vagyis az a képesség, hogy az agy pontosan érzékelje a test helyzetét.

A folyamatosan változó mozgásminták serkentik a neuroplaszticitást, vagyis az agy új szinaptikus kapcsolatok létrehozására való képességét, ráadásul bármely életkorban. Ez hozzájárulhat az agy öregedésének lassításához, és a memória, valamint a koncentráció javításán keresztül kognitív megelőző hatással is bír.

Új kutatási tények a pilates körül

Ennek az ingerlésnek a hatékonysága olyan mértékű, hogy a módszert ma már kiegészítő terápiaként is alkalmazzák súlyos neurológiai állapotok esetén.

A kutatásaink során Alzheimer- és Parkinson-kórban szenvedő emberekkel dolgozunk, és látjuk, hogyan gyógyít a mozgás, hogyan tudjuk őket támogatni és segíteni, mennyire fontos a mozgás az agyunk számára

– hangsúlyozta Huser.

Az oktató hangsúlyozta, hogy az előnyök megtapasztalásához kulcsfontosságú egy olyan szakember jelenléte, aki a pontosságot helyezi előtérbe a mechanikus ismétlés helyett. „A lényeg a tudatos munka, ahol a minőség fontosabb, mint a mennyiség. Mert az számít, hogy az ember megértse a mozdulat eredetét és azt, hogyan kell helyesen végrehajtani” – magyarázta.

Miért hasznos a testnek a pilates?

  • Javítja a testtartást és erősíti a mélyizmokat
  • Csökkentheti a hát- és derékfájdalmat
  • Növeli a rugalmasságot és az ízületek mozgékonyságát
  • Fejleszti az egyensúlyt, koordinációt és testtudatot
  • Segít a stressz csökkentésében tudatos légzéssel és lassú mozdulatokkal
  • Kíméletesen formálja és tónusosabbá teszi az izmokat

Forrásunk volt.

