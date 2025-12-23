r
Lencsefőzelék tejmentesen

Hankusz Sára
Lencsefőzelék tejmentesen sült virslivel a tetején
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

632
Kalória
33.4g
Fehérje
88.8g
Szénhidrát
17.2g
Zsír
253g
Víz
18g
Koleszterin
14.2g
Élelmi rost
5.6g
Cukor
  • 8% Fehérje
  • 23% Szénhidrát
  • 4% Zsír
Összesen 632 kcal
  • 8% Fehérje
  • 23% Szénhidrát
  • 4% Zsír
Összesen 2527 kcal
  • 8% Fehérje
  • 23% Szénhidrát
  • 4% Zsír
Összesen 153 kcal
  • 8% Fehérje
  • 23% Szénhidrát
  • 4% Zsír
  • 65% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Nátrium
  • Vas

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:
  • B6 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    33.4 g

Zsír

  • Összesen
    17.2 g
  • Telített zsírsav
    6 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    7 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    18 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    595.7 g
  • Cink
    4 mg
  • Szelén
    2 mg
  • Kálcium
    66 mg
  • Vas
    8 mg
  • Magnézium
    67 mg
  • Foszfor
    387 mg
  • Nátrium
    58 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    2 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    88.8 g
  • Cukor
    6 mg
  • Élelmi rost
    14 mg

Víz

  • Összesen
    253 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    3 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    9 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    6 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    4 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    607 micro
  • Kolin:
    124 mg
  • Retinol - A vitamin:
    1 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    31 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    5 micro
Összesen 632 kcal
  • 8% Fehérje
  • 23% Szénhidrát
  • 4% Zsír
  • 65% Víz

Elkészítés

  1. A lencsét főzés előtt pár órával áztassuk be.
  2. Tegyük egy lábosba, öntsük fel vízzel vagy alaplével. Sózzuk. Tegyünk bele pár megpucolt fokhagymát és egy megpucolt vöröshagymát, picit bevágva.
  3. Dobjunk hozzá egy kis kolozsvári szalonnát, babérlevelet, mustárt és ecetet.
  4. Fedjük le és főzzük puhára. Ízesítsük egy kis cukorral ízlés szerint, illetve ha szükséges tegyünk még bele mustárt vagy ecetet.
  5. A végén vegyük ki a babérlevelet, szalonnát és a hagymákat.
  6. A meleg főzelék levéből szedjünk ki egy kis tálba. Keverjük össze a növényi tejföllel és keményítővel, majd öntsük vissza a lencsébe. Ezzel sűrítjük. Aki "levesebben" szereti, több vízzel főzze.
  7. Tálaljuk sült virslivel.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 10 p
  • Főzés ideje: 50 p
A Szilveszter vagy az Újév elmaradhatatlan étele a lencsefőzelék. Tálalhatjuk sült hússal is és ér az év többi részében is lencsét enni, hiszen finom és egészséges!

