Lencsefőzelék tejmentesen
Hozzávalók
-
500 g lencse
-
0.8 l víz (vagy alaplé)
-
80 g kolozsvári szalonna
-
4 db babérlevél
-
2 tk mustár
-
1 teáskanál cukor (ízlés szerint)
-
2 teáskanál ecet
-
só ízlés szerint
-
3 ek növényi tejföl
-
1 ek étkezési keményítő
-
1 nagy db vöröshagyma
-
4 gerezd fokhagyma
- 8% Fehérje
- 23% Szénhidrát
- 4% Zsír
-
125g lencse440 kcal
-
200g víz0 kcal
-
131 kcal
-
0 kcal
-
3g mustár2 kcal
-
1g cukor5 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
15g növényi tejföl21 kcal
-
14 kcal
-
43g vöröshagyma15 kcal
-
3g fokhagyma4 kcal
- 8% Fehérje
- 23% Szénhidrát
- 4% Zsír
-
500g lencse1760 kcal
-
800g víz0 kcal
-
524 kcal
-
0 kcal
-
10g mustár6 kcal
-
5g cukor19 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
60g növényi tejföl83 kcal
-
57 kcal
-
170g vöröshagyma62 kcal
-
12g fokhagyma16 kcal
- 8% Fehérje
- 23% Szénhidrát
- 4% Zsír
-
30.3g lencse107 kcal
-
48.4g víz0 kcal
-
4.8g kolozsvári szalonna32 kcal
-
0 kcal
-
0.6g mustár0 kcal
-
0.3g cukor1 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
3.6g növényi tejföl5 kcal
-
0.9g étkezési keményítő3 kcal
-
10.3g vöröshagyma4 kcal
-
0.7g fokhagyma1 kcal
- 8% Fehérje
- 23% Szénhidrát
- 4% Zsír
- 65% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Vas
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
-
B6 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 33.4 g
Zsír
-
Összesen 17.2 g
-
Telített zsírsav 6 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 7 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 18 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 595.7 g
-
Cink 4 mg
-
Szelén 2 mg
-
Kálcium 66 mg
-
Vas 8 mg
-
Magnézium 67 mg
-
Foszfor 387 mg
-
Nátrium 58 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 2 mg
Szénhidrát
-
Összesen 88.8 g
-
Cukor 6 mg
-
Élelmi rost 14 mg
Víz
-
Összesen 253 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 3 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 9 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 6 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 4 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 607 micro
-
Kolin: 124 mg
-
Retinol - A vitamin: 1 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 31 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 5 micro
- 8% Fehérje
- 23% Szénhidrát
- 4% Zsír
- 65% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Vas
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
-
B6 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 133.5 g
Zsír
-
Összesen 68.7 g
-
Telített zsírsav 22 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 28 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 9 g
-
Koleszterin 72 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 2382.9 g
-
Cink 18 mg
-
Szelén 8 mg
-
Kálcium 264 mg
-
Vas 34 mg
-
Magnézium 269 mg
-
Foszfor 1548 mg
-
Nátrium 232 mg
-
Réz 4 mg
-
Mangán 7 mg
Szénhidrát
-
Összesen 355.2 g
-
Cukor 22 mg
-
Élelmi rost 57 mg
Víz
-
Összesen 1012.1 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 13 micro
-
B6 vitamin: 3 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 3 mg
-
C vitamin: 37 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 26 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 5 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 17 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 2426 micro
-
Kolin: 496 mg
-
Retinol - A vitamin: 2 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 122 micro
-
β-crypt 3 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 19 micro
- 8% Fehérje
- 23% Szénhidrát
- 4% Zsír
- 65% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Vas
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
-
B6 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 8.1 g
Zsír
-
Összesen 4.2 g
-
Telített zsírsav 1 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 2 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 4 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 144.2 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 0 mg
-
Kálcium 16 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 16 mg
-
Foszfor 94 mg
-
Nátrium 14 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 21.5 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 3 mg
Víz
-
Összesen 61.3 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 1 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 2 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 2 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 147 micro
-
Kolin: 30 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 7 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 1 micro
Elkészítés
- A lencsét főzés előtt pár órával áztassuk be.
- Tegyük egy lábosba, öntsük fel vízzel vagy alaplével. Sózzuk. Tegyünk bele pár megpucolt fokhagymát és egy megpucolt vöröshagymát, picit bevágva.
- Dobjunk hozzá egy kis kolozsvári szalonnát, babérlevelet, mustárt és ecetet.
- Fedjük le és főzzük puhára. Ízesítsük egy kis cukorral ízlés szerint, illetve ha szükséges tegyünk még bele mustárt vagy ecetet.
- A végén vegyük ki a babérlevelet, szalonnát és a hagymákat.
- A meleg főzelék levéből szedjünk ki egy kis tálba. Keverjük össze a növényi tejföllel és keményítővel, majd öntsük vissza a lencsébe. Ezzel sűrítjük. Aki "levesebben" szereti, több vízzel főzze.
- Tálaljuk sült virslivel.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Főzés ideje: 50 p
A Szilveszter vagy az Újév elmaradhatatlan étele a lencsefőzelék. Tálalhatjuk sült hússal is és ér az év többi részében is lencsét enni, hiszen finom és egészséges!