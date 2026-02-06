Otthon

5 könnyen beszerezhető gyümölcs, ami átsegít a téli depresszión

A boldog, kiegyensúlyozott mindennapok télen is járnak. Ilyenkor sokan hajlamosak vagyunk depresszív tüneteket produkálni, ami nem csoda, hiszen a kevés napfény, a hideg, zord időjárás végképp nem tesz a kedvünkre, miközben a programlehetőségek is korlátozottak. Mutatunk most 5 olyan könnyen beszerezhető gyümölcsöt, amihez könnyen hozzáférhetünk, és segíthetnek átlendülni egy-egy nehezebb időszakon!

A megfelelő táplálkozás és mozgás elengedhetetlen az optimista, jó közérzetben telő mindennapokhoz. Ehhez adunk egy kis segítséget, mutatva 5 olyan gyümölcsöt, ami átsegít a téli depresszión, méghozzá a benne levő flavonoidoknak köszönhetően!

A pszichológiai jóléthez, vagyis a boldogabb és optimistább élethez elősorban a testmozgást, az alvást és a tudatos jelenlétet társítjuk, azonban az általunk fogyasztott élelmiszerek is óriási szerepet játszanak ennek meglétében. A megfelelő étrend önmagában nem csodaszer, de nagyon sokat segít a mentális egészség megőrzésében.

Ilyenek például a flavonoidokban gazdag élelmiszerek, amik elsősorban gyulladáscsökkentő hatásukról ismertek.

AClinical Nutrition folyóiratban megjelent friss tanulmány rámutat arra, hogy néhány élelmiszer, köztük gyümölcsök, jelentősen befolyásolhatják a mentális jólétet hosszútávon.

Milyen eredményre jutottak?

Szerény, de jelentős eredményre jutottak a kutatók, miszerint a flavonoidokban gazdag étrend és a tartós boldogság között szoros összefüggés van.

Azok, akik a legtöbb ilyen élelmiszert fogyasztották (napi 3 adagot) 3 százalékkal nagyobb valószínűséggel tartották fenn a boldogságszintet, és 6 százalékkal nagyobb valószínűséggel maradtak optimisták a vizsgálati időszak alatt, mint azok, akik kevesebb ilyen élelmiszert ettek.

Bár a tea és a vörösbor is gazdag flavonoidokban, nem mutattak ugyanolyan erős összefüggést, mint a gyümölcsök. Ezek flavonoidtartalma sok esetben az elkészítési módtól és a tárolástól függ.

Forrásunk volt.

