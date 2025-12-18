Ünnepi, puncsfagyival töltött panettone
Hozzávalók
A desszerthez
-
50 dkg kalács (panettone)
-
500 g jégkrém (tetszőleges ízű jégkrém 1000ml)
-
20 g törökmogyoró
-
20 g dió
-
20 g mandula
-
50 g mazsola
-
150 g étcsokoládé
- 6% Fehérje
- 44% Szénhidrát
- 15% Zsír
- 34% Víz
Elkészítés
A desszerthez
- Egy száraz serpenyőben pirítsuk meg a magokat, majd aprítsuk őket össze.
- A fagyit vegyük ki a mélyhűtőből, hogy amíg felszeleteljük a panettonét kissé felolvadjon. A panettonét vágjuk fel kb. ujjnyi vastag szeletekre.
- Egy kenyérformát béleljünk ki frissentartó fóliával, majd béleljük ki jó szorosan a panettóne szeletekkel is.
- Kanalazzuk bele a formába a fagylalt felét és nyomkodjuk bele. Szórjuk meg a magvak és a mazsola felével, majd kanalazzuk bele a fagylalt második felét is. Simítsuk a formába a fagylaltot és szórjuk rá a magvak és mazsola maradékát.
- Zárjuk le a fagylaltréteget a panettone maradék részével, majd tegyük a süteményt a fagyasztóba.
- Olvasszuk fel vízgőz felett az étcsokoládét, majd vegyük ki a fagyasztóból a panettonét és kenjük meg az olvasztott csokoládéval.
- Fogyasztás előtt minimum 1 órára tegyük fagyasztóba. Forróvízzel leöblített késsel szeleteljük, hogy ne repedjen meg a csokiréteg.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
Elegáns, nagyon ünnepi és még a sütőt se kell bekapcsolni hozzá. Készítsétek el ezt az olaszos desszertet, a fagyival töltött panettonét karácsonyra, hogy mindenkit lenyűgözzetek vele, de azt ne áruljátok el, hogy mindössze 15 perc összedobni, a többi időt már a fagyasztóban tölti el.