Ünnepi, puncsfagyival töltött panettone

Elegáns, nagyon ünnepi és még a sütőt se kell bekapcsolni hozzá. Készítsétek el ezt az olaszos desszertet, a fagyival töltött panettonét karácsonyra, hogy mindenkit lenyűgözzetek vele, de azt ne áruljátok el, hogy mindössze 15 perc összedobni, a többi időt már a fagyasztóban tölti el.