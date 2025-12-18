r
Ünnepi, puncsfagyival töltött panettone

Fekete Melinda
Ünnepi, puncsfagyival töltött panettone
A desszerthez

526
Kalória
10.5g
Fehérje
67.6g
Szénhidrát
24.5g
Zsír
53.1g
Víz
47.8g
Koleszterin
4.2g
Élelmi rost
34.4g
Cukor
  • 6% Fehérje
  • 44% Szénhidrát
  • 15% Zsír

Összesen 526 kcal
  • 6% Fehérje
  • 44% Szénhidrát
  • 15% Zsír

Összesen 4214 kcal
  • 6% Fehérje
  • 44% Szénhidrát
  • 15% Zsír

Összesen 334 kcal
  • 6% Fehérje
  • 44% Szénhidrát
  • 15% Zsír
  • 34% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • C vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    10.5 g

Zsír

  • Összesen
    24.5 g
  • Telített zsírsav
    9 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    8 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    3 g
  • Koleszterin
    48 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    650 g
  • Cink
    2 mg
  • Szelén
    18 mg
  • Kálcium
    160 mg
  • Vas
    4 mg
  • Magnézium
    68 mg
  • Foszfor
    198 mg
  • Nátrium
    199 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    67.6 g
  • Cukor
    34 mg
  • Élelmi rost
    4 mg

Víz

  • Összesen
    53.1 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    77 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    1 mg
  • D vitamin:
    5 micro
  • K vitamin:
    3 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    3 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    77 micro
  • Kolin:
    37 mg
  • Retinol - A vitamin:
    76 micro
  • α-karotin
    2 micro
  • β-karotin
    20 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    29 micro
Fehérje

  • Összesen
    83.6 g

Zsír

  • Összesen
    195.7 g
  • Telített zsírsav
    76 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    65 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    25 g
  • Koleszterin
    382 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    5200.2 g
  • Cink
    12 mg
  • Szelén
    147 mg
  • Kálcium
    1282 mg
  • Vas
    30 mg
  • Magnézium
    544 mg
  • Foszfor
    1580 mg
  • Nátrium
    1593 mg
  • Réz
    3 mg
  • Mangán
    8 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    541.2 g
  • Cukor
    275 mg
  • Élelmi rost
    33 mg

Víz

  • Összesen
    424.8 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    619 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    3 micro
  • E vitamin:
    12 mg
  • C vitamin:
    11 mg
  • D vitamin:
    40 micro
  • K vitamin:
    24 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    2 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    3 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    21 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    613 micro
  • Kolin:
    299 mg
  • Retinol - A vitamin:
    605 micro
  • α-karotin
    16 micro
  • β-karotin
    157 micro
  • β-crypt
    7 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    229 micro
Fehérje

  • Összesen
    6.6 g

Zsír

  • Összesen
    15.5 g
  • Telített zsírsav
    6 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    5 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    30 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    412.7 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    12 mg
  • Kálcium
    102 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    43 mg
  • Foszfor
    125 mg
  • Nátrium
    126 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    43 g
  • Cukor
    22 mg
  • Élelmi rost
    3 mg

Víz

  • Összesen
    33.7 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    49 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    1 mg
  • D vitamin:
    3 micro
  • K vitamin:
    2 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    2 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    49 micro
  • Kolin:
    24 mg
  • Retinol - A vitamin:
    48 micro
  • α-karotin
    1 micro
  • β-karotin
    12 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    18 micro
Elkészítés

A desszerthez

  1. Egy száraz serpenyőben pirítsuk meg a magokat, majd aprítsuk őket össze.
  2. A fagyit vegyük ki a mélyhűtőből, hogy amíg felszeleteljük a panettonét kissé felolvadjon. A panettonét vágjuk fel kb. ujjnyi vastag szeletekre.
  3. Egy kenyérformát béleljünk ki frissentartó fóliával, majd béleljük ki jó szorosan a panettóne szeletekkel is.
  4. Kanalazzuk bele a formába a fagylalt felét és nyomkodjuk bele. Szórjuk meg a magvak és a mazsola felével, majd kanalazzuk bele a fagylalt második felét is. Simítsuk a formába a fagylaltot és szórjuk rá a magvak és mazsola maradékát.
  5. Zárjuk le a fagylaltréteget a panettone maradék részével, majd tegyük a süteményt a fagyasztóba.
  6. Olvasszuk fel vízgőz felett az étcsokoládét, majd vegyük ki a fagyasztóból a panettonét és kenjük meg az olvasztott csokoládéval.
  7. Fogyasztás előtt minimum 1 órára tegyük fagyasztóba. Forróvízzel leöblített késsel szeleteljük, hogy ne repedjen meg a csokiréteg.

  Előkészítés ideje: 15 p
Elegáns, nagyon ünnepi és még a sütőt se kell bekapcsolni hozzá. Készítsétek el ezt az olaszos desszertet, a fagyival töltött panettonét karácsonyra, hogy mindenkit lenyűgözzetek vele, de azt ne áruljátok el, hogy mindössze 15 perc összedobni, a többi időt már a fagyasztóban tölti el.

