2026.02.04.

Ennyi palackot váltottunk vissza 2025-ben – Mutatjuk az egy főre jutó átlagot is

A MOHU közleménye szerint csak növekedést lehetett tapasztalni 2025-ben: több visszaváltott palack és több visszaváltó hely jött létre tavaly, mint azelőtt.

Csupa pozitív adatot közölt a MOHU, ugyanis hírül adta a 2025-ös palackvisszaváltással kapcsolatos eredményeket. Magyarországon összesen 3 milliárd italcsomagolást váltottunk vissza.

Palackvisszaváltó nő
Tavaly a visszaváltási arány 88,8 százalékra nőtt hazánkban. A rendszer felívelése gyorsabb a vártnál, hiszen 2027-re 90 százalékot határoztak meg. A MOHU által kiadott közlemény emellett sok más, érdekes információt tartalmaz.

Lássuk a részleteket!

  • Ami nem túl meglepő, hogy nagyobb ünnepekkor fogyasztottuk a legtöbb italt, illetve a nagyobb városokban váltottuk vissza a legtöbb palackot.
  • Egy visszaváltás alkalmával 23 darabot váltottunk vissza, ami 5-tel több, mint 2024-ben.

Az egy főre jutó éves átlag 310 darab palack.

  • A visszaváltott műanyag palackok száma meghaladta a 1,5 milliárdot, a fémeké az 1,3 milliárdot, míg az üveg több mint 200 millió volt.
  • Az is kiderült, hogy a legtöbb palackot egy budapesti automata vette vissza, egészen pontosan 3.371.379 darabot nyelt be.
  • A legtöbb palackot, pedig június 10-én, vagyis a pünkösdhétfő utáni kedden váltottuk be, ami 15 millió darabot tett ki.
Palackot visszaváltó nő
A MOHU részletes adatokat tett közzé

A MOHU Intézményi Hulladékmenedzsment Igazgatója szerint:

Ez egy igazi környezetvédelmi siker. Évente több milliárd palack, doboz és üveg hulladékától mentesítjük a környezetet. Az értékes alapanyag pedig a REpont rendszernek köszönhetően megszámolva, rendszerezve készen áll az újrahasznosításra.

Most már több mint másfél éve velünk vannak a MOHU automatái, és a sikert elnézve ez sokáig így is marad.

Forrásunk volt.

