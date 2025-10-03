Lávasüti
Hozzávalók
-
175 g étcsokoládé
-
125 g vaj
-
2 db tojás
-
2 db tojássárgája
-
50 g cukor
-
vanília ízlés szerint
-
35 g finomliszt
-
1 tk vaj
-
1 ek cukrozatlan kakaópor
- 6% Fehérje
- 36% Szénhidrát
- 35% Zsír
-
44g étcsokoládé239 kcal
-
31g vaj224 kcal
-
28g tojás35 kcal
-
10g tojássárgája32 kcal
-
13g cukor48 kcal
-
0 kcal
-
9g finomliszt32 kcal
-
2g vaj13 kcal
-
6 kcal
- 6% Fehérje
- 36% Szénhidrát
- 35% Zsír
-
175g étcsokoládé956 kcal
-
125g vaj896 kcal
-
110g tojás138 kcal
-
40g tojássárgája129 kcal
-
50g cukor194 kcal
-
0 kcal
-
35g finomliszt127 kcal
-
7g vaj50 kcal
-
23 kcal
- 6% Fehérje
- 36% Szénhidrát
- 35% Zsír
-
31.7g étcsokoládé173 kcal
-
22.6g vaj162 kcal
-
19.9g tojás25 kcal
-
7.2g tojássárgája23 kcal
-
9.1g cukor35 kcal
-
0 kcal
-
6.3g finomliszt23 kcal
-
1.3g vaj9 kcal
-
1.8g cukrozatlan kakaópor4 kcal
- 6% Fehérje
- 36% Szénhidrát
- 35% Zsír
- 23% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
A vitamin (RAE):
-
Retinol - A vitamin:
Fehérje
-
Összesen 8.4 g
Zsír
-
Összesen 45.8 g
-
Telített zsírsav 27 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 14 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 273 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 438.5 g
-
Cink 2 mg
-
Szelén 18 mg
-
Kálcium 64 mg
-
Vas 5 mg
-
Magnézium 82 mg
-
Foszfor 213 mg
-
Nátrium 54 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 47.9 g
-
Cukor 34 mg
-
Élelmi rost 4 mg
Víz
-
Összesen 30.5 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 303 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 42 micro
-
K vitamin: 6 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 30 micro
-
Kolin: 161 mg
-
Retinol - A vitamin: 297 micro
-
α-karotin 7 micro
-
β-karotin 72 micro
-
β-crypt 6 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 247 micro
- 6% Fehérje
- 36% Szénhidrát
- 35% Zsír
- 23% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
A vitamin (RAE):
-
Retinol - A vitamin:
Fehérje
-
Összesen 33.7 g
Zsír
-
Összesen 183.3 g
-
Telített zsírsav 107 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 56 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 10 g
-
Koleszterin 1092 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1754.1 g
-
Cink 7 mg
-
Szelén 72 mg
-
Kálcium 254 mg
-
Vas 19 mg
-
Magnézium 329 mg
-
Foszfor 851 mg
-
Nátrium 216 mg
-
Réz 2 mg
-
Mangán 3 mg
Szénhidrát
-
Összesen 191.7 g
-
Cukor 135 mg
-
Élelmi rost 17 mg
Víz
-
Összesen 122.2 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 1214 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 2 micro
-
E vitamin: 6 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 167 micro
-
K vitamin: 24 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 2 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 120 micro
-
Kolin: 642 mg
-
Retinol - A vitamin: 1189 micro
-
α-karotin 27 micro
-
β-karotin 289 micro
-
β-crypt 24 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 989 micro
- 6% Fehérje
- 36% Szénhidrát
- 35% Zsír
- 23% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
A vitamin (RAE):
-
Retinol - A vitamin:
Fehérje
-
Összesen 6.1 g
Zsír
-
Összesen 33.2 g
-
Telített zsírsav 19 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 10 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 198 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 317.8 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 13 mg
-
Kálcium 46 mg
-
Vas 3 mg
-
Magnézium 60 mg
-
Foszfor 154 mg
-
Nátrium 39 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 34.7 g
-
Cukor 24 mg
-
Élelmi rost 3 mg
Víz
-
Összesen 22.1 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 220 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 30 micro
-
K vitamin: 4 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 22 micro
-
Kolin: 116 mg
-
Retinol - A vitamin: 215 micro
-
α-karotin 5 micro
-
β-karotin 52 micro
-
β-crypt 4 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 179 micro
Elkészítés
- Az étcsokoládé kétharmadát a vajjal összeolvasztjuk vízgőz felett. Amikor ezzel megvagyunk, levesszük a tűzről, majd hozzákeverjük a csokoládé maradék harmadát.
- A tojásokat és a tojássárgákat habosra keverjük a cukorral (és ízlés szerint vaníliával), akkor jó, ha kicsit ki is fehéredik. Ekkor több adagban hozzácsorgatjuk az olvasztott csokoládét és alaposan kikeverjük.
- Végül jöhet bele a finomliszt és ezzel is csomómentesre keverjük a tésztát.
- A sütőformákat kivajazzuk, majd kakaóporral is kibéleljük, ezután pedig beleadagoljuk a tésztát. Ha nem akarjátok egyből megsütni, akkor tegyétek hűtőbe, csak ne felejtsétek el sütés előtt negyed órával elővenni.
- Majd 200 fokos sütőben 12-13 perc alatt készre sütjük. Akkor jó, ha a közepe még kicsit puha vagy folyós (ízlés szerint), ha folyósabbra szeretnénk, vegyük ki egy perccel hamarabb.
- Tálaljuk kifordítva vagy a tálkában, magában vagy vaníliafagylalttal.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Főzés ideje: 5 p
- Sütés ideje: 12 p
- Sütés hőfoka: 200 °C
- Sütés módja: hőlégkeveréses
Ha gyorsan akartok villantós desszertet varázsolni az asztalra, akkor készítsétek el ezt a pofonegyszerű lávasütit. Ez a francia édesség ugyanis egyáltalán nem igényel komoly konyhai tapasztalatot, a nagyszerűsége épp az egyszerűségében rejlik. Készülhet ét-, tej- és fehércsokival is, tálaláskor pedig dukál a tetejére egy gombóc vanília- vagy eperfagyi is.