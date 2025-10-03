r
Lávasüti

Rosanics Petra
Lávasüti egy gombóc vaníliafagylalttal tálalva
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

629
Kalória
8.4g
Fehérje
47.9g
Szénhidrát
45.8g
Zsír
30.5g
Víz
273g
Koleszterin
4.2g
Élelmi rost
33.7g
Cukor
  • 6% Fehérje
  • 36% Szénhidrát
  • 35% Zsír
Összesen 629 kcal
  • 6% Fehérje
  • 36% Szénhidrát
  • 35% Zsír
Összesen 2513 kcal
  • 6% Fehérje
  • 36% Szénhidrát
  • 35% Zsír
Összesen 454 kcal
  • 6% Fehérje
  • 36% Szénhidrát
  • 35% Zsír
  • 23% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Nátrium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • A vitamin (RAE):
  • Retinol - A vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    8.4 g

Zsír

  • Összesen
    45.8 g
  • Telített zsírsav
    27 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    14 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    273 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    438.5 g
  • Cink
    2 mg
  • Szelén
    18 mg
  • Kálcium
    64 mg
  • Vas
    5 mg
  • Magnézium
    82 mg
  • Foszfor
    213 mg
  • Nátrium
    54 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    47.9 g
  • Cukor
    34 mg
  • Élelmi rost
    4 mg

Víz

  • Összesen
    30.5 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    303 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    42 micro
  • K vitamin:
    6 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    30 micro
  • Kolin:
    161 mg
  • Retinol - A vitamin:
    297 micro
  • α-karotin
    7 micro
  • β-karotin
    72 micro
  • β-crypt
    6 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    247 micro
Fehérje

  • Összesen
    33.7 g

Zsír

  • Összesen
    183.3 g
  • Telített zsírsav
    107 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    56 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    10 g
  • Koleszterin
    1092 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1754.1 g
  • Cink
    7 mg
  • Szelén
    72 mg
  • Kálcium
    254 mg
  • Vas
    19 mg
  • Magnézium
    329 mg
  • Foszfor
    851 mg
  • Nátrium
    216 mg
  • Réz
    2 mg
  • Mangán
    3 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    191.7 g
  • Cukor
    135 mg
  • Élelmi rost
    17 mg

Víz

  • Összesen
    122.2 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    1214 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    2 micro
  • E vitamin:
    6 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    167 micro
  • K vitamin:
    24 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    2 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    120 micro
  • Kolin:
    642 mg
  • Retinol - A vitamin:
    1189 micro
  • α-karotin
    27 micro
  • β-karotin
    289 micro
  • β-crypt
    24 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    989 micro
Fehérje

  • Összesen
    6.1 g

Zsír

  • Összesen
    33.2 g
  • Telített zsírsav
    19 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    10 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    198 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    317.8 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    13 mg
  • Kálcium
    46 mg
  • Vas
    3 mg
  • Magnézium
    60 mg
  • Foszfor
    154 mg
  • Nátrium
    39 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    34.7 g
  • Cukor
    24 mg
  • Élelmi rost
    3 mg

Víz

  • Összesen
    22.1 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    220 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    30 micro
  • K vitamin:
    4 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    22 micro
  • Kolin:
    116 mg
  • Retinol - A vitamin:
    215 micro
  • α-karotin
    5 micro
  • β-karotin
    52 micro
  • β-crypt
    4 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    179 micro
Elkészítés

  1. Az étcsokoládé kétharmadát a vajjal összeolvasztjuk vízgőz felett. Amikor ezzel megvagyunk, levesszük a tűzről, majd hozzákeverjük a csokoládé maradék harmadát.
  2. A tojásokat és a tojássárgákat habosra keverjük a cukorral (és ízlés szerint vaníliával), akkor jó, ha kicsit ki is fehéredik. Ekkor több adagban hozzácsorgatjuk az olvasztott csokoládét és alaposan kikeverjük.
  3. Végül jöhet bele a finomliszt és ezzel is csomómentesre keverjük a tésztát.
  4. A sütőformákat kivajazzuk, majd kakaóporral is kibéleljük, ezután pedig beleadagoljuk a tésztát. Ha nem akarjátok egyből megsütni, akkor tegyétek hűtőbe, csak ne felejtsétek el sütés előtt negyed órával elővenni.
  5. Majd 200 fokos sütőben 12-13 perc alatt készre sütjük. Akkor jó, ha a közepe még kicsit puha vagy folyós (ízlés szerint), ha folyósabbra szeretnénk, vegyük ki egy perccel hamarabb.
  6. Tálaljuk kifordítva vagy a tálkában, magában vagy vaníliafagylalttal.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 10 p
  • Főzés ideje: 5 p
  • Sütés ideje: 12 p
  • Sütés hőfoka: 200 °C
  • Sütés módja: hőlégkeveréses
Ha gyorsan akartok villantós desszertet varázsolni az asztalra, akkor készítsétek el ezt a pofonegyszerű lávasütit. Ez a francia édesség ugyanis egyáltalán nem igényel komoly konyhai tapasztalatot, a nagyszerűsége épp az egyszerűségében rejlik. Készülhet ét-, tej- és fehércsokival is, tálaláskor pedig dukál a tetejére egy gombóc vanília- vagy eperfagyi is.

