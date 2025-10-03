A hosszú élet titka nemcsak az átlag embert, hanem a tudósokat is foglalkoztatja. Rengeteg tanulmány születik ezzel kapcsolatban, és mindig találnak egy-egy újabb összefüggést a hosszú, egészséges élet és a táplálkozás között. Egy újabb kutatás kiderítette, hogy mi az a nassolnivaló, amit a világ legidősebb embere naponta háromszor is fogyasztott.