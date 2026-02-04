Öt hely Budapest környékén, ha hibátlan disznótoros finomságokra vágynál

Február 18-án kezdődik a nagyböjt, de addig még van idő megkóstolni a legfinomabb disznóságokat a friss disznósajttól a melegében kisült hurka-kolbászig, vagy a gőzölgő orjalevestől a hagymával készült sertésmájig. A feketeöves rajongók ezeket otthon készítik, esetleg maguk mennek disznóvágásra, de azok kedvéért, akik ezt profikra bíznák, mutatunk öt helyet, ahol a disznótor javát kóstolhatják az éhes vendégek.

Norbi étkezde

A disznóvágások idején főzött friss orjaleves még a húslevesek univerzumán belül is kiemelt helyen áll, kár, hogy a hétköznapokban kicsit elfeledett műfaj lett.

A sertés gerincéből és a rajta maradt húsból, lassú tűzön főtt levesnek még a gondolatára is átmelegedett a szívem, főleg, hogy odakint tombol a legszürkébb február. A XIII. kerületi Norbi étkezde - mikor először jártam itt, akkor a legforróbb július üldözte épp árnyékos, esetleg klimatizált helyekre a városlakókat - szerintem Budapest egyik méltatlanul keveset emlegetett orjalelőhelye, pedig istenien készítik. Nincs túlcifrázva, kis és nagy adag egyaránt kérhető, aki az utóbbit választja, annak azt mondom, hogy bőven jól lehet lakni vele, nekem legalábbis elég volt. Forró (mint a babám szíve), az íze telt, ha egy kis erőspaprikát is tesz bele az ember, fejedelmi levesezés kerekedhet belőle.

Norbi étkezde

Budapest, Tátra utca 5.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 11.00-15.00

Buja Disznó(k)

Bíró Lajosnál azért jó enni, többek között, mert biztos nem távozunk éhesen. A rántott finomságok univerzumában épp a hétvégén tartottak disznótoros ebédet, kicsit irigykedve nézünk mindenkire, aki ott volt, de annak sem kell búslakodnia, aki a 2026. február elsejei eseményről lemaradt. A disznóvágások egyik vezérelve, hogy ilyenkor az állat minden porcikája felhasználásra kerül, nem pocsékolunk. Egész hosszan tudnék értekezni arról, hogy a régi, családi konyhák hogy használták fel szépen sorjában a disznóvágás termékeit, egészen a kincsként őrzött sonkáig, de most nem írok erről litániát.

Csak azt mondom, hogy aki kóstolna valami szokatlant, vagy aki már gyerekkorában is odavolt a malac füléért, az vegye az irányt a Buja Disznó(k) valamelyik egységébe, és kérje ki a rántott malacfület.

Isteni csemege, mondom ezt úgy, hogy én nem álltam sorba, amikor a füle(se)ket osztogatták. Aztán, ha a gyomrotok már bemelegedett, lehet tovább haladni a panírozott finomságok sugárútján. A legjobb hír, hogy ezért bármikor visszatérhettek.

A Buja Disznó(k) egységeit és nyitvatartását itt találod!

Belvárosi Disznótoros

A disznóságok téli finomságok, de minden hurka- és kolbászhívő tegye a szívére a kezét, nem kell ahhoz sem hideg, sem szürke égbolt, hogy az ember megkívánjon egy kis frissen sült kolbászt vagy bőrén roppanós, belül ízes májas hurkát savanyúsággal, friss kenyérrel. Ugye?! Hát persze!

Na, az év közben disznótoros falatokra vágyók örök mentsvára a Belvárosi Disznótoros összes egysége, ahol hurkát, kolbászt, mindenféle sülteket lehet állva-ülve falatozni, attól függően, ki melyik iskola híve.

Én abban hiszek, hogyha az ember nem otthon eszi, akkor állva kell, katonázva, a mellettünk álló disznótorhívővel beszélgetve, úgy a legjobb. A minőségben még nem csalódtam, és a címüket azért is ajánlatos elmenteni, az összeset, mert ha az embernek épp nincs ötlete ebédre, itt biztos talál kedvére való falatot.

A Belvárosi Disznótoros egységeit és nyitvatartását itt találod!

Fenyőharaszt kastélyszálló

Nem tudom, mikor múltak el azok az idők, amikor evidens volt, hogy télen a család disznót vág, hogy papám a saját keze által töltött, fűszerezett kolbászt szeletelte a rántotta alá, hogy nagymamám maga sütötte ki a tepertőt, amit aztán frissen, pici sóval el is lehetett csipegetni. Na, de nem akarok belemerülni a régen minden jobb volt kesergésbe, bár tagadhatatlan, hogy mamával és papával minden jobb volt, nem is kicsivel. Szóval, akik maguk nem adnák disznóvágásra a fejüket, de a program érdekli őket, azoknak több lehetőség is nyitva áll országszerte, többek között a fenyőharaszti kastélyszállóban is. Az egészhétvégés program részeként meg lehet kóstolni a disznóvágások valamennyi ikonikus finomságát.

A reggeli svédasztalos, többek között hagymás sült vérrel, ebédre pedig pecsenyehús, töltött káposzta, orjaleves, vacsorára hurka, kolbász, töpörtyű készül.

Minden frissen, jóízűen, ahogy azt egy ilyen eseményen illik. Nézzetek szét a szabad dátumok között, akár barátokkal együtt is jó közös program lehet.

Fenyőharaszt kastélyszálló

2174 Verseg-Fenyőharaszt

Szaletly

Az embernek legyenek bejáratott, üzembiztos helyei, ahova maga is szívesen megy, ha házon kívül enne valamit, és legyenek ötletei akkor is, ha más városból, esetleg más országból érkező barátoknak, ismerősöknek kell ajánlani. A Szaletly egyik-másik listámon is szerepel. Akkor is jó, ha valaki szeretne a magyaros ízekkel ismerkedni, akkor is, ha mondjuk egy négyfős, ilyen-olyan ízlésű család ülne le valahova ebédelni, és persze, legfőképp, akkor jó hozzájuk menni, ha kellemes, otthonos közegben, jót akarunk enni, mert mondjuk épp egy jó rakott krumplira vágyunk, de nem akarunk otthon babrálni vele.

Ami a disznóságokat illeti, Bernáth Dani konyháján a séfajánlat egyik eleme az elzászi préselt malac hagymasalátával, mustáremulzióval.

Nem az a tipikus disznótoros fogás, ezt elismerem, de akik óvatoskodnak a sertéshússal, vagy ha van olyan barátunk, akire nem rontanánk rá egyből a reggelire tálalt hagymás sült vérrel, annak egy ilyen finom, elegáns, mégis témába vágó kezdést javaslunk.

Szaletly

Budapest, Stefánia út 93.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 12.00-23.00





