Nem kell hozzá edzőterem vagy különleges eszköz: egyensúlyozással és egy rövid sétával is felmérheted, hogyan teljesít a tested.

Az egészséges öregedésről gyakran a rendszeres sétára, az edzésre vagy éppen a megfelelő étrendre gondolunk, pedig az is sokat számít, mire képes valójában a testünk. Mennyire vagyunk stabilak? Könnyen fel tudunk állni egy székből? Biztosan mozgunk, ha meg kell fordulnunk vagy gyorsan irányt kell váltanunk?

Egy friss kutatás szerint ebből a két egyszerű gyakorlatból kiderülhet, mennyire fitt a tested

Egy friss, a JAMA Network Open című folyóiratban megjelent tanulmány szerint ezek a képességek valóban fontos összefüggést mutathatnak az idősebb kori egészséggel. Tajvani kutatók több mint 13 ezer, 65 év feletti ember fizikai állapotát vizsgálták, majd átlagosan hét éven keresztül követték őket. A résztvevők többek között az állóképességüket, izomerejüket, hajlékonyságukat, egyensúlyukat és mozgékonyságukat tesztelték a kísérlet keretében.

A jobb fizikai teljesítmény összességében alacsonyabb halálozási kockázattal járt együtt, a legerősebb kapcsolatot pedig az egyensúly és a mozgékonyság esetében találták.

Két olyan egyszerű mozgás is szerepelt a vizsgálatban, amelyet könnyű elképzelni a hétköznapokban, és megfelelő körülmények között otthon is kipróbálhatod őket.

1. Meddig tudsz megállni egy lábon?

Az egyensúly az életkor előrehaladtával különösen fontos képességgé válik. Nemcsak sportolás közben van rá szükségünk: a járás, a lépcsőzés, az akadályok kikerülése vagy akár egy hirtelen irányváltás során is használjuk.

A kutatásban a résztvevőknek egy lábon kellett állniuk legfeljebb 30 másodpercig, két próbálkozással.

Kipróbálnád? Így csináld! Állj egy stabil szék vagy pult közelében, hogy szükség esetén meg tudj kapaszkodni. Emeld fel az egyik lábadat, és próbáld megtartani az egyensúlyodat!



Ne próbáld meg kapaszkodás nélkül, ha bizonytalan vagy, és ne az legyen a cél, hogy mindenáron elérd a 30 másodpercet. A kutatás ugyanis nem állapított meg olyan határértéket, amely alatt valaki egészségtelennek számítana.

2. Felállsz, elsétálsz, megfordulsz, majd visszaülsz

2 egyszerű gyakorlat, ami az egészséges öregedésről is árulkodhat

A másik érdekes teszt az úgynevezett 8 lábnyi felállás–menés teszt volt, ez körülbelül 2,4 méteres távolságot jelent. A résztvevőknek egy stabil székből kellett felállniuk, elsétálniuk nagyjából 2,4 métert, megfordulniuk, visszasétálniuk majd visszaülniük. A kutatók azt mérték, mennyi idő alatt sikerül teljesíteni a feladatot. Ez az egyszerű mozdulatsor valójában több képességet is próbára tesz: az egyensúlyt, a koordinációt, a lábak erejét és azt, hogy mennyire tudunk magabiztosan váltani az ülés, az állás és a járás között.

A vizsgálatban a legjobban teljesítő csoport halálozási kockázata 59 százalékkal alacsonyabb volt, mint a leggyengébben teljesítőké.

Kipróbálnád? Ha biztonságos körülmények között vagy, mérj ki körülbelül 2,4 métert egy stabil széktől. Ülj le, majd állj fel, sétálj el a kijelölt pontig, fordulj meg, menj vissza, és ülj le. Ne egyedül próbáld ki, ha bizonytalan a járásod vagy könnyen elveszted az egyensúlyodat!

Nem csak ez a két képesség számít

A kutatásban további fizikai képességeket is vizsgáltak. A 30 másodperces székből felállás például az alsótest izomerejéről, a kétperces lépésteszt pedig az állóképességről adott képet.

A kutatók összességében azt találták, hogy a jobb fizikai fittség következetesen alacsonyabb halálozási kockázattal társult. A hét különböző teszt eredményeiből összeállított összesített pontszám alapján a legjobban teljesítő csoportban 61 százalékkal alacsonyabb kockázatot találtak a legalacsonyabb teljesítményű csoporthoz képest. Ez azonban fontos különbséget jelent: a kutatás összefüggést talált, nem bizonyított ok-okozati kapcsolatot.

Mit tehetsz azért, hogy továbbra is jól mozogj?

Nem kell megvárni a 60. vagy 70. életévet ahhoz, hogy elkezdjünk foglalkozni ezekkel a képességekkel. A séta vagy más kardiómozgás mellett az erősítő edzés, az egyensúlygyakorlatok és a mobilitás fejlesztése is helyet kaphat a rendszeres mozgásban.

Már egyszerű gyakorlatokkal is dolgozhatsz rajtuk: ilyen lehet például a székből való felállás és leülés, a kapaszkodás mellett végzett egyensúlyozás vagy a rendszeres séta.

Összegzés

A kutatásban szereplő két egyszerű feladat, az egy lábon állás és a felállásból induló rövid séta több fontos mozgásképességet is próbára tesz. Ezek azonban nem diagnosztikai tesztek, és nem képesek megjósolni, meddig fogsz élni. Inkább arra hívják fel a figyelmet, mennyire fontos az izomerő, az egyensúly, a mozgékonyság és az állóképesség megőrzése az életkor előrehaladtával.

Napi 4000 lépést kiválthatunk idős korban a helyes étrenddel!

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