Harapni való fasírt

A hagyományos magyaros fasírt – az otthoni konyha klasszikusa

A magyar konyha egyik legismertebb és legkedveltebb, olcsónak számító fogása a fasírt. Ez az egyszerű, mégis ízletes étel generációk óta része a családi ebédeknek, vasárnapi menüknek és ünnepi alkalmaknak. A kívül ropogós, belül szaftos húsgolyók vagy húspogácsák szinte minden háztartásban megjelennek, hiszen könnyen elkészíthetők, és számtalan körethez jól illenek. Gyerekek és felnőttek kedvencei.

A fasírt alapreceptjének egyszerűsége

A magyaros fasírt darált húsból készül, amelyet általában tejbe áztatott zsemlével vagy kenyérrel, tojással és fűszerekkel kevernek össze, majd formázás után olajban kisütnek. Magyarországon leggyakrabban sertéshúsból készül, de sokan választják a marhahúst vagy a vegyes darált húst is.

Az étel jellegzetes ízét a hagyományos magyar fűszerek adják: a fokhagyma, a pirospaprika, a bors és a hagyma szinte minden receptben megtalálható, ezek adják a fasírt igazi, házias karakterét.

Az áztatott zsemlét kinyomkodják,

a darált húshoz keverik a tojással és a fűszerekkel együtt,

a masszát alaposan összedolgozzák,

kisebb gombócokat vagy lapos pogácsákat formáznak belőle,

majd forró olajban aranybarnára sütik.

Fasírtvariációk:

Sokféle változat létezik

A fasírt egyik nagy előnye, hogy könnyen variálható. Egyes családok apróra vágott petrezselyemmel vagy majoránnával ízesítik, mások mustárt vagy egy kevés tejfölt is kevernek a húsba a szaftosabb állagért. Előfordul az is, hogy főtt tojást rejtenek a fasírt közepébe, így készül a töltött fasírt - nálunk Stefánia-vagdalt névre hallgat.

Húspogácsák burgonyapürével

A sütési mód is változhat: bár a klasszikus változat olajban sül, egyre többen készítik sütőben is, ami könnyebb és kevésbé zsíros megoldás.

A magyar családi asztal kedvence

A fasírt sokoldalú étel, amely számos körettel jól párosítható. Gyakran kerül az asztalra burgonyapürével, főzelékekkel vagy friss salátával, de hidegen szendvicsben is nagyon népszerű.

Az egybesült fasírtokat is kedveljük:

Nem véletlen, hogy a fasírt a magyar házi konyha egyik alapfogásává vált. Egyszerű elkészíteni, egészen olcsó, laktató és minden generáció számára ismerős ízeket hordoz. Egy tányér frissen sült fasírt sokak számára a gyerekkor ízeit és az otthon melegét idézi fel.