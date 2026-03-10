Harapni való fasírt
Hozzávalók
-
2 db zsemle
-
2 ek olívaolaj
-
1 közepes db vöröshagyma
-
2 gerezd fokhagyma
-
500 g darált sertéshús
-
2 db tojás
-
só ízlés szerint
-
bors ízlés szerint
-
1 teáskanál majoranna
-
1 teáskanál fűszerpaprika
-
1 ek petrezselyem
-
100 g zsemlemorzsa
-
200 ml napraforgó olaj
- 15% Fehérje
- 15% Szénhidrát
- 10% Zsír
-
27g zsemle74 kcal
-
4g olívaolaj35 kcal
-
23g vöröshagyma8 kcal
-
2g fokhagyma2 kcal
-
125g darált sertéshús228 kcal
-
28g tojás35 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
1g petrezselyem0 kcal
-
25g zsemlemorzsa99 kcal
-
50g napraforgó olaj0 kcal
- 60% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 34.4 g
Zsír
-
Összesen 22.6 g
-
Telített zsírsav 6 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 10 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 4 g
-
Koleszterin 169 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1083.5 g
-
Cink 3 mg
-
Szelén 48 mg
-
Kálcium 130 mg
-
Vas 3 mg
-
Magnézium 51 mg
-
Foszfor 396 mg
-
Nátrium 452 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 33 g
-
Cukor 3 mg
-
Élelmi rost 3 mg
Víz
-
Összesen 135.5 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 48 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 3 mg
-
D vitamin: 42 micro
-
K vitamin: 17 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 10 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 59 micro
-
Kolin: 168 mg
-
Retinol - A vitamin: 45 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 38 micro
-
β-crypt 2 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 182 micro
Fehérje
-
Összesen 12.1 g
Zsír
-
Összesen 8 g
-
Telített zsírsav 2 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 4 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 60 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 382.5 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 17 mg
-
Kálcium 46 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 18 mg
-
Foszfor 140 mg
-
Nátrium 159 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 11.6 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 47.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 17 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 1 mg
-
D vitamin: 15 micro
-
K vitamin: 6 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 3 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 21 micro
-
Kolin: 59 mg
-
Retinol - A vitamin: 16 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 13 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 64 micro
- A zsemléket apró darabokra szeljük, egy tálba helyezzük, és nyakon öntjük a tejjel. Mikor már jól megszívták magukat, elkezdjük összenyomkodni, hogy semmiképp se maradjanak nagyobb, összetapadt darabok, majd félrerakjuk pihentetni.
- Egy közepes méretű edényben olívaolajat hevítünk, hozzáadjuk az előzetesen felvágott hagymát, és elkezdjük dinsztelni. Amikor a hagyma már láthatóan puhul, hozzáadjuk az aprított fokhagymát, és tovább pirítjuk őket együtt. Ha elkészült, levesszük a tűzről, és átmerjük egy nagyobb edénybe, amibe a többi hozzávaló is kerül majd.
- A hagymákhoz hozzáadjuk a darált húst, a tejes zsemlegombócot és a két tojást.
- Ízlés szerint sóval, borssal fűszerezzük, adunk hozzá majorannát és fűszerpaprikát, majd színesítjük frissen vágott petrezselyemmel.
- A húsos masszát jól összegyúrjuk, majd akkora golyókat formázunk, amekkora kényelmesen elfér a tenyerünkbe. A golyókat egy kicsit lelapítjuk, és meghempergetjük zsemlemorzsában.
- A fasírtpogácsákat bő, forró olajban addig sütjük, amíg mindkét oldaluk szép aranybarnára nem sül.
- Frissen, melegen, főzelékek mellé feltétként, vagy főételnek krumplipürével és savanyúsággal tálaljuk.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 25 p
- Sütés ideje: 20 p
Ez a fasírt derült égből érkezett hozzánk, a húsgolyók világnapja után. Mindegy, hogy pogácsa, golyó vagy vagdalt formájában, hogy olajban, zsírban vagy sütőben sütjük, a fasírozott minden hétvégén elfér az étkezőasztalon. Nemcsak napjainkban ilyen népszerű étel, történelme már hosszú-hosszú évszázadokra visszavezethető. Ebből adódik, hogy minden nemzetnek megvan a sajátos összetételű és stílusú verziója, a köztük lévő különbségeket azonban csak akkor fedezhetjük fel, ha megkóstoljuk az összeset. Szóval fasírtra fel, kezdhetjük is ezzel a magyaros változattal!
A hagyományos magyaros fasírt – az otthoni konyha klasszikusa
A magyar konyha egyik legismertebb és legkedveltebb, olcsónak számító fogása a fasírt. Ez az egyszerű, mégis ízletes étel generációk óta része a családi ebédeknek, vasárnapi menüknek és ünnepi alkalmaknak. A kívül ropogós, belül szaftos húsgolyók vagy húspogácsák szinte minden háztartásban megjelennek, hiszen könnyen elkészíthetők, és számtalan körethez jól illenek. Gyerekek és felnőttek kedvencei.
A fasírt alapreceptjének egyszerűsége
A magyaros fasírt darált húsból készül, amelyet általában tejbe áztatott zsemlével vagy kenyérrel, tojással és fűszerekkel kevernek össze, majd formázás után olajban kisütnek. Magyarországon leggyakrabban sertéshúsból készül, de sokan választják a marhahúst vagy a vegyes darált húst is.
Az étel jellegzetes ízét a hagyományos magyar fűszerek adják: a fokhagyma, a pirospaprika, a bors és a hagyma szinte minden receptben megtalálható, ezek adják a fasírt igazi, házias karakterét.
- Az áztatott zsemlét kinyomkodják,
- a darált húshoz keverik a tojással és a fűszerekkel együtt,
- a masszát alaposan összedolgozzák,
- kisebb gombócokat vagy lapos pogácsákat formáznak belőle,
- majd forró olajban aranybarnára sütik.
Fasírtvariációk:
Sokféle változat létezik
A fasírt egyik nagy előnye, hogy könnyen variálható. Egyes családok apróra vágott petrezselyemmel vagy majoránnával ízesítik, mások mustárt vagy egy kevés tejfölt is kevernek a húsba a szaftosabb állagért. Előfordul az is, hogy főtt tojást rejtenek a fasírt közepébe, így készül a töltött fasírt - nálunk Stefánia-vagdalt névre hallgat.
A sütési mód is változhat: bár a klasszikus változat olajban sül, egyre többen készítik sütőben is, ami könnyebb és kevésbé zsíros megoldás.
A magyar családi asztal kedvence
A fasírt sokoldalú étel, amely számos körettel jól párosítható. Gyakran kerül az asztalra burgonyapürével, főzelékekkel vagy friss salátával, de hidegen szendvicsben is nagyon népszerű.
Az egybesült fasírtokat is kedveljük:
Nem véletlen, hogy a fasírt a magyar házi konyha egyik alapfogásává vált. Egyszerű elkészíteni, egészen olcsó, laktató és minden generáció számára ismerős ízeket hordoz. Egy tányér frissen sült fasírt sokak számára a gyerekkor ízeit és az otthon melegét idézi fel.