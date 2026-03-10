r
Harapni való fasírt

Harapni való fasírt
Kristyán Fanni
Hozzávalók

481
Kalória
34.4g
Fehérje
33g
Szénhidrát
22.6g
Zsír
135.5g
Víz
168.8g
Koleszterin
2.6g
Élelmi rost
3g
Cukor
Fehérje

  • Összesen
    12.1 g

Zsír

  • Összesen
    8 g
  • Telített zsírsav
    2 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    4 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    60 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    382.5 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    17 mg
  • Kálcium
    46 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    18 mg
  • Foszfor
    140 mg
  • Nátrium
    159 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    11.6 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    47.9 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    17 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    1 mg
  • D vitamin:
    15 micro
  • K vitamin:
    6 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    3 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    21 micro
  • Kolin:
    59 mg
  • Retinol - A vitamin:
    16 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    13 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    64 micro
Összesen 169 kcal

Elkészítés

  1. A zsemléket apró darabokra szeljük, egy tálba helyezzük, és nyakon öntjük a tejjel. Mikor már jól megszívták magukat, elkezdjük összenyomkodni, hogy semmiképp se maradjanak nagyobb, összetapadt darabok, majd félrerakjuk pihentetni.
  2. Egy közepes méretű edényben olívaolajat hevítünk, hozzáadjuk az előzetesen felvágott hagymát, és elkezdjük dinsztelni. Amikor a hagyma már láthatóan puhul, hozzáadjuk az aprított fokhagymát, és tovább pirítjuk őket együtt. Ha elkészült, levesszük a tűzről, és átmerjük egy nagyobb edénybe, amibe a többi hozzávaló is kerül majd.
  3. A hagymákhoz hozzáadjuk a darált húst, a tejes zsemlegombócot és a két tojást.
  4. Ízlés szerint sóval, borssal fűszerezzük, adunk hozzá majorannát és fűszerpaprikát, majd színesítjük frissen vágott petrezselyemmel.
  5. A húsos masszát jól összegyúrjuk, majd akkora golyókat formázunk, amekkora kényelmesen elfér a tenyerünkbe. A golyókat egy kicsit lelapítjuk, és meghempergetjük zsemlemorzsában.
  6. A fasírtpogácsákat bő, forró olajban addig sütjük, amíg mindkét oldaluk szép aranybarnára nem sül.
  7. Frissen, melegen, főzelékek mellé feltétként, vagy főételnek krumplipürével és savanyúsággal tálaljuk.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 25 p
  • Sütés ideje: 20 p
Ez a fasírt derült égből érkezett hozzánk, a húsgolyók világnapja után. Mindegy, hogy pogácsa, golyó vagy vagdalt formájában, hogy olajban, zsírban vagy sütőben sütjük, a fasírozott minden hétvégén elfér az étkezőasztalon. Nemcsak napjainkban ilyen népszerű étel, történelme már hosszú-hosszú évszázadokra visszavezethető. Ebből adódik, hogy minden nemzetnek megvan a sajátos összetételű és stílusú verziója, a köztük lévő különbségeket azonban csak akkor fedezhetjük fel, ha megkóstoljuk az összeset. Szóval fasírtra fel, kezdhetjük is ezzel a magyaros változattal!

Harapni való fasírtok burgonyapürével rukkolával
Harapni való fasírtok burgonyapürével rukkolával
Nosalty

A hagyományos magyaros fasírt – az otthoni konyha klasszikusa

A magyar konyha egyik legismertebb és legkedveltebb, olcsónak számító fogása a fasírt. Ez az egyszerű, mégis ízletes étel generációk óta része a családi ebédeknek, vasárnapi menüknek és ünnepi alkalmaknak. A kívül ropogós, belül szaftos húsgolyók vagy húspogácsák szinte minden háztartásban megjelennek, hiszen könnyen elkészíthetők, és számtalan körethez jól illenek. Gyerekek és felnőttek kedvencei.

A fasírt alapreceptjének egyszerűsége

A magyaros fasírt darált húsból készül, amelyet általában tejbe áztatott zsemlével vagy kenyérrel, tojással és fűszerekkel kevernek össze, majd formázás után olajban kisütnek. Magyarországon leggyakrabban sertéshúsból készül, de sokan választják a marhahúst vagy a vegyes darált húst is.

Az étel jellegzetes ízét a hagyományos magyar fűszerek adják: a fokhagyma, a pirospaprika, a bors és a hagyma szinte minden receptben megtalálható, ezek adják a fasírt igazi, házias karakterét.

  • Az áztatott zsemlét kinyomkodják,
  • a darált húshoz keverik a tojással és a fűszerekkel együtt,
  • a masszát alaposan összedolgozzák,
  • kisebb gombócokat vagy lapos pogácsákat formáznak belőle,
  • majd forró olajban aranybarnára sütik.

Fasírtvariációk:

Sokféle változat létezik

A fasírt egyik nagy előnye, hogy könnyen variálható. Egyes családok apróra vágott petrezselyemmel vagy majoránnával ízesítik, mások mustárt vagy egy kevés tejfölt is kevernek a húsba a szaftosabb állagért. Előfordul az is, hogy főtt tojást rejtenek a fasírt közepébe, így készül a töltött fasírt - nálunk Stefánia-vagdalt névre hallgat.

Harapni való fasírtok burgonyapürével rukkolával
Húspogácsák burgonyapürével

A sütési mód is változhat: bár a klasszikus változat olajban sül, egyre többen készítik sütőben is, ami könnyebb és kevésbé zsíros megoldás.

A magyar családi asztal kedvence

A fasírt sokoldalú étel, amely számos körettel jól párosítható. Gyakran kerül az asztalra burgonyapürével, főzelékekkel vagy friss salátával, de hidegen szendvicsben is nagyon népszerű.

Az egybesült fasírtokat is kedveljük:

Nem véletlen, hogy a fasírt a magyar házi konyha egyik alapfogásává vált. Egyszerű elkészíteni, egészen olcsó, laktató és minden generáció számára ismerős ízeket hordoz. Egy tányér frissen sült fasírt sokak számára a gyerekkor ízeit és az otthon melegét idézi fel.

