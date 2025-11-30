Aranyropogós sült kacsa - egészben sütve

Aranybarnára sült, porhanyós kacsa friss kakukkfűvel és rozmaringgal, vörösáfonya-mártással tálalva – a vasárnapi asztal igazi sztárja. Hering András

Kevés olyan étel létezik, amely már puszta illatával ünnepi hangulatot varázsol a konyhába, de a sült kacsa pontosan ilyen. Ahogy a bőre lassan megpirul, a zsír finoman kisül, és az egész házat belengi az a semmivel össze nem téveszthető, mélyen komfortos illat, már tudjuk: valami különleges fog kerülni az asztalra.

Bár elsőre talán kissé ijesztőnek tűnhet egy egész kacsa sütése, valójában sokkal egyszerűbb, mint gondolnánk. A jó hír: a munka nagy részét a sütő elvégzi helyettünk. Nekünk csak egy apró trükköt kell megjegyeznünk – a forrázást –, ami garantálja a legendásan ropogós kacsabőrt. Ha ezt nem hagyjuk ki, a bőr gyönyörűen feszes lesz, és sütés közben könnyedén kiperdül alóla a zsír.

A recept másik titka az idő. Nem sok, csak hagyni kell a kacsát pihenni a hűtőben néhány órán át (vagy még hosszabban). Ezalatt a bőr kissé megszárad, a fűszerek átjárják a húst, és a végeredmény sokkal ízesebb, szaftosabb lesz. A sütés pedig maga a jutalom: a kacsazsír finoman gyöngyözik a tepsiben, a bőr hólyagosan pirul, a hús pedig omlósra sül.

A kisült zsír pedig… nos, az maga a gasztronómiai arany. Egy üvegbe öntve hónapokig eláll a hűtőben. Ha egyszer kipróbálod vele a sült krumplit, visszamenőleg úgy érzed majd, sosem tudtad, mi az igazán jó sült burgonya.

Tippek a tökéletes ropogós kacsához

• A forrázást ne hagyd ki!

Ez húzza feszesre a bőrt, így sokkal szebben sül ki alóla a zsír, és jó ropogós lesz.

• Minél tovább pihen a hűtőben, annál jobb.

Ha van időd, hagyd egy egész éjszakára fedetlenül pihenni. A hideg szépen kiszárítja a bőrt, ami extra ropogósságot ad.

• Ne spórolj a szárazra törléssel.

A nedves bőr gőzölődik és puha marad. A teljesen száraz bőr viszont gyönyörűen pirul.

• Használj rácsot a tepsi felett.

Így a meleg levegő körbejárja a kacsát, és a zsír is szépen le tud csepegni.

• A kisült zsírt mentsd el!

Hűtőben 2–3 hónapig is eláll. Sült krumplihoz vagy zöldségekhez egyszerűen verhetetlen.

• A sütési idő a kacsa méretétől függ.

Ha nagyobb, időt adj neki. A comb mozgatásával tudod ellenőrizni: ha könnyen mozog, készen van.

• Ne szeleteld fel azonnal.

Legalább 10 perc pihenést adj a kacsának, így a szaftok nem folynak ki, és sokkal zamatosabb marad a hús.

• Ha extrán ropogós bőrt szeretnél:

A sütés utolsó 10–15 percében emeled vissza a hőfokot 200–210 °C-ra, és figyeld, nehogy megégjen.

Ez a recept nemcsak vasárnapi ebédekhez vagy családi ünnepekhez működik tökéletesen, hanem bármikor, amikor szeretnéd, hogy a konyhában valami kicsit ünnepibb történjen. És a legjobb: elrontani szinte lehetetlen.

Ha pedig szeretnéd különlegesebbé tenni, tálalhatod vörösáfonya-szósszal, narancsos mártással vagy akár egy egyszerű, friss salátával is. A kacsa sokoldalú, és jól áll neki az édes, a savanykás és a pikáns ízvilág egyaránt.