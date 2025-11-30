Aranyropogós sült kacsa - egészben sütve
Hozzávalók
-
2.5 kg kacsahús (1 db egész kacsa)
-
2 gerezd fokhagyma (finomra reszelve vagy áttörve)
-
6 szál kakukkfű (vagy rozmaring (vagy vegyesen), plusz néhány ág a belsejébe)
-
1 ek citromhéj (vagy narancshéj (vagy vegyesen))
-
1.5 teáskanál koriandermag (őrölve vagy más fűszerkeverék - opcionális)
-
1 ek só (+ 1 teáskanál durva szemű só)
-
2 teáskanál fekete bors
- 75% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 114.6 g
Zsír
-
Összesen 37.3 g
-
Telített zsírsav 15 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 10 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 5 g
-
Koleszterin 481 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 3137.7 g
-
Cink 12 mg
-
Szelén 87 mg
-
Kálcium 90 mg
-
Vas 16 mg
-
Magnézium 126 mg
-
Foszfor 1276 mg
-
Nátrium 1529 mg
-
Réz 2 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 7.4 g
-
Cukor 0 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 464.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 161 micro
-
B6 vitamin: 2 mg
-
B12 Vitamin: 3 micro
-
E vitamin: 4 mg
-
C vitamin: 44 mg
-
D vitamin: 19 micro
-
K vitamin: 18 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 2 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 3 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 33 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 158 micro
-
Kolin: 335 mg
-
Retinol - A vitamin: 150 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 128 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 0 micro
Fehérje
-
Összesen 458.3 g
Zsír
-
Összesen 149.1 g
-
Telített zsírsav 58 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 39 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 19 g
-
Koleszterin 1925 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 12550.6 g
-
Cink 48 mg
-
Szelén 348 mg
-
Kálcium 360 mg
-
Vas 63 mg
-
Magnézium 505 mg
-
Foszfor 5102 mg
-
Nátrium 6116 mg
-
Réz 6 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 29.7 g
-
Cukor 0 mg
-
Élelmi rost 3 mg
Víz
-
Összesen 1859.2 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 643 micro
-
B6 vitamin: 9 mg
-
B12 Vitamin: 10 micro
-
E vitamin: 18 mg
-
C vitamin: 176 mg
-
D vitamin: 75 micro
-
K vitamin: 70 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 9 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 11 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 133 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 633 micro
-
Kolin: 1341 mg
-
Retinol - A vitamin: 600 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 513 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 1 micro
Fehérje
-
Összesen 18.1 g
Zsír
-
Összesen 5.9 g
-
Telített zsírsav 2 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 2 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 76 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 495.1 g
-
Cink 2 mg
-
Szelén 14 mg
-
Kálcium 14 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 20 mg
-
Foszfor 201 mg
-
Nátrium 241 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 1.2 g
-
Cukor 0 mg
-
Élelmi rost 0 mg
Víz
-
Összesen 73.3 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 25 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 7 mg
-
D vitamin: 3 micro
-
K vitamin: 3 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 5 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 25 micro
-
Kolin: 53 mg
-
Retinol - A vitamin: 24 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 20 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 0 micro
Elkészítés
- Forraljunk fel kb. 2 liter vizet. Közben vegyük ki a kacsa hasüregéből a nyakat és a zúzát (el is teheted levesnek). A felesleges zsírt vágjuk le. Tegyük a kacsát egy rácsra a mosogató fölött, és öntsd le először a mellét, majd a hátát a forró vízzel – ettől szépen megfeszül a bőre.
- Amikor már fogható, papírtörlővel alaposan töröljük szárazra kívül-belül. Egy éles késsel vagy hústűvel szurkáljuk meg a bőrét mindenhol, de figyeljünk rá, hogy a húst ne vágjuk át! A mellet irdaljuk be keresztmintában – így könnyebben kisül a zsír, és ropogósabb lesz.
- Keverjük össze a sót, borsot, reszelt fokhagymát, aprított zöldfűszereket, reszelt citrus héját és az őrölt koriandert. Dörzsöljük be vele a kacsát kívül-belül. Tegyük rácsra, a rácsot pedig egy tepsire, a hasába pedig dugjunk néhány fűszerágat. Fedetlenül tegyük hűtőbe legalább 4 órára, de ha egy éjszakát pihen, még jobb!
- Melegítsük elő a sütőt 230 °C-ra (alsó-felső sütés). Tegyük be a kacsát a rácson, és süssük 30 percig.
- Ezután vegyük ki, a bőrét újra szurkáljuk meg a felső oldalon, majd tegyük vissza a sütőbe, de már 175 °C-on (alsó-felső sütésen). Süssük tovább kb. 1–1 óra 45 percig, amíg a bőre mély aranybarna és ropogós nem lesz, a comb pedig könnyen mozdul.
- A sütés végén óvatosan döntsük meg a kacsát, hogy a hasából kicsöpögjön a felesleges lé. Tegyük deszkára, és pihentessük 10 percig, mielőtt felvágjuk.
- Tálalhatjuk magában, vagy kínálhatunk mellé valamilyen mártást: vörösáfonya, narancsos szósz, fűszeres szójamártogatós is szuper hozzá. Köretként vajas krumplipürét vagy friss zöldsalátát, esetleg savanyított zöldségeket ajánlunk.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 20 p
- Sütés ideje: 120 p
- Sütés hőfoka: 175 °C
- Sütés módja: alul-felül sütés
Ha igazán ünnepi főételt szeretnél az asztalra tenni, ez a ropogós sült kacsa tökéletes választás. A bőre aranybarna és pörcös lesz, a húsa pedig szaftos és omlós. A titok: egy gyors forrázás, alapos szárítás és lassú zsírkisütés. A kisült kacsazsírt semmiképp ne dobd ki – hűtőben hónapokig eláll, és isteni sült krumpli készül vele!
Kevés olyan étel létezik, amely már puszta illatával ünnepi hangulatot varázsol a konyhába, de a sült kacsa pontosan ilyen. Ahogy a bőre lassan megpirul, a zsír finoman kisül, és az egész házat belengi az a semmivel össze nem téveszthető, mélyen komfortos illat, már tudjuk: valami különleges fog kerülni az asztalra.
Bár elsőre talán kissé ijesztőnek tűnhet egy egész kacsa sütése, valójában sokkal egyszerűbb, mint gondolnánk. A jó hír: a munka nagy részét a sütő elvégzi helyettünk. Nekünk csak egy apró trükköt kell megjegyeznünk – a forrázást –, ami garantálja a legendásan ropogós kacsabőrt. Ha ezt nem hagyjuk ki, a bőr gyönyörűen feszes lesz, és sütés közben könnyedén kiperdül alóla a zsír.
A recept másik titka az idő. Nem sok, csak hagyni kell a kacsát pihenni a hűtőben néhány órán át (vagy még hosszabban). Ezalatt a bőr kissé megszárad, a fűszerek átjárják a húst, és a végeredmény sokkal ízesebb, szaftosabb lesz. A sütés pedig maga a jutalom: a kacsazsír finoman gyöngyözik a tepsiben, a bőr hólyagosan pirul, a hús pedig omlósra sül.
A kisült zsír pedig… nos, az maga a gasztronómiai arany. Egy üvegbe öntve hónapokig eláll a hűtőben. Ha egyszer kipróbálod vele a sült krumplit, visszamenőleg úgy érzed majd, sosem tudtad, mi az igazán jó sült burgonya.
Tippek a tökéletes ropogós kacsához
• A forrázást ne hagyd ki!
Ez húzza feszesre a bőrt, így sokkal szebben sül ki alóla a zsír, és jó ropogós lesz.
• Minél tovább pihen a hűtőben, annál jobb.
Ha van időd, hagyd egy egész éjszakára fedetlenül pihenni. A hideg szépen kiszárítja a bőrt, ami extra ropogósságot ad.
• Ne spórolj a szárazra törléssel.
A nedves bőr gőzölődik és puha marad. A teljesen száraz bőr viszont gyönyörűen pirul.
• Használj rácsot a tepsi felett.
Így a meleg levegő körbejárja a kacsát, és a zsír is szépen le tud csepegni.
• A kisült zsírt mentsd el!
Hűtőben 2–3 hónapig is eláll. Sült krumplihoz vagy zöldségekhez egyszerűen verhetetlen.
• A sütési idő a kacsa méretétől függ.
Ha nagyobb, időt adj neki. A comb mozgatásával tudod ellenőrizni: ha könnyen mozog, készen van.
• Ne szeleteld fel azonnal.
Legalább 10 perc pihenést adj a kacsának, így a szaftok nem folynak ki, és sokkal zamatosabb marad a hús.
• Ha extrán ropogós bőrt szeretnél:
A sütés utolsó 10–15 percében emeled vissza a hőfokot 200–210 °C-ra, és figyeld, nehogy megégjen.
Ez a recept nemcsak vasárnapi ebédekhez vagy családi ünnepekhez működik tökéletesen, hanem bármikor, amikor szeretnéd, hogy a konyhában valami kicsit ünnepibb történjen. És a legjobb: elrontani szinte lehetetlen.
Ha pedig szeretnéd különlegesebbé tenni, tálalhatod vörösáfonya-szósszal, narancsos mártással vagy akár egy egyszerű, friss salátával is. A kacsa sokoldalú, és jól áll neki az édes, a savanykás és a pikáns ízvilág egyaránt.