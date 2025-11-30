r
Aranyropogós sült kacsa - egészben sütve

Aranyropogós sült kacsa - egészben sütve
Hering András
Aranyropogós sült kacsa - egészben sütve
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
közepes

Hozzávalók

851
Kalória
114.6g
Fehérje
7.4g
Szénhidrát
37.3g
Zsír
464.8g
Víz
481.3g
Koleszterin
658.4mg
Élelmi rost
13.5mg
Cukor
  • 18% Fehérje
  • 1% Szénhidrát
  • 6% Zsír
Összesen 851 kcal
  • 18% Fehérje
  • 1% Szénhidrát
  • 6% Zsír
Összesen 3401 kcal
  • 18% Fehérje
  • 1% Szénhidrát
  • 6% Zsír
Összesen 134 kcal
  • 18% Fehérje
  • 1% Szénhidrát
  • 6% Zsír
  • 75% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    114.6 g

Zsír

  • Összesen
    37.3 g
  • Telített zsírsav
    15 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    10 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    5 g
  • Koleszterin
    481 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    3137.7 g
  • Cink
    12 mg
  • Szelén
    87 mg
  • Kálcium
    90 mg
  • Vas
    16 mg
  • Magnézium
    126 mg
  • Foszfor
    1276 mg
  • Nátrium
    1529 mg
  • Réz
    2 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    7.4 g
  • Cukor
    0 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    464.8 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    161 micro
  • B6 vitamin:
    2 mg
  • B12 Vitamin:
    3 micro
  • E vitamin:
    4 mg
  • C vitamin:
    44 mg
  • D vitamin:
    19 micro
  • K vitamin:
    18 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    2 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    3 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    33 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    158 micro
  • Kolin:
    335 mg
  • Retinol - A vitamin:
    150 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    128 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    0 micro
Fehérje

  • Összesen
    458.3 g

Zsír

  • Összesen
    149.1 g
  • Telített zsírsav
    58 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    39 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    19 g
  • Koleszterin
    1925 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    12550.6 g
  • Cink
    48 mg
  • Szelén
    348 mg
  • Kálcium
    360 mg
  • Vas
    63 mg
  • Magnézium
    505 mg
  • Foszfor
    5102 mg
  • Nátrium
    6116 mg
  • Réz
    6 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    29.7 g
  • Cukor
    0 mg
  • Élelmi rost
    3 mg

Víz

  • Összesen
    1859.2 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    643 micro
  • B6 vitamin:
    9 mg
  • B12 Vitamin:
    10 micro
  • E vitamin:
    18 mg
  • C vitamin:
    176 mg
  • D vitamin:
    75 micro
  • K vitamin:
    70 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    9 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    11 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    133 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    633 micro
  • Kolin:
    1341 mg
  • Retinol - A vitamin:
    600 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    513 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    1 micro
Fehérje

  • Összesen
    18.1 g

Zsír

  • Összesen
    5.9 g
  • Telített zsírsav
    2 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    2 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    76 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    495.1 g
  • Cink
    2 mg
  • Szelén
    14 mg
  • Kálcium
    14 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    20 mg
  • Foszfor
    201 mg
  • Nátrium
    241 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    1.2 g
  • Cukor
    0 mg
  • Élelmi rost
    0 mg

Víz

  • Összesen
    73.3 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    25 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    7 mg
  • D vitamin:
    3 micro
  • K vitamin:
    3 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    5 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    25 micro
  • Kolin:
    53 mg
  • Retinol - A vitamin:
    24 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    20 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    0 micro
Elkészítés

  1. Forraljunk fel kb. 2 liter vizet. Közben vegyük ki a kacsa hasüregéből a nyakat és a zúzát (el is teheted levesnek). A felesleges zsírt vágjuk le. Tegyük a kacsát egy rácsra a mosogató fölött, és öntsd le először a mellét, majd a hátát a forró vízzel – ettől szépen megfeszül a bőre.
  2. Amikor már fogható, papírtörlővel alaposan töröljük szárazra kívül-belül. Egy éles késsel vagy hústűvel szurkáljuk meg a bőrét mindenhol, de figyeljünk rá, hogy a húst ne vágjuk át! A mellet irdaljuk be keresztmintában – így könnyebben kisül a zsír, és ropogósabb lesz.
  3. Keverjük össze a sót, borsot, reszelt fokhagymát, aprított zöldfűszereket, reszelt citrus héját és az őrölt koriandert. Dörzsöljük be vele a kacsát kívül-belül. Tegyük rácsra, a rácsot pedig egy tepsire, a hasába pedig dugjunk néhány fűszerágat. Fedetlenül tegyük hűtőbe legalább 4 órára, de ha egy éjszakát pihen, még jobb!
  4. Melegítsük elő a sütőt 230 °C-ra (alsó-felső sütés). Tegyük be a kacsát a rácson, és süssük 30 percig.
  5. Ezután vegyük ki, a bőrét újra szurkáljuk meg a felső oldalon, majd tegyük vissza a sütőbe, de már 175 °C-on (alsó-felső sütésen). Süssük tovább kb. 1–1 óra 45 percig, amíg a bőre mély aranybarna és ropogós nem lesz, a comb pedig könnyen mozdul.
  6. A sütés végén óvatosan döntsük meg a kacsát, hogy a hasából kicsöpögjön a felesleges lé. Tegyük deszkára, és pihentessük 10 percig, mielőtt felvágjuk.
  7. Tálalhatjuk magában, vagy kínálhatunk mellé valamilyen mártást: vörösáfonya, narancsos szósz, fűszeres szójamártogatós is szuper hozzá. Köretként vajas krumplipürét vagy friss zöldsalátát, esetleg savanyított zöldségeket ajánlunk.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 20 p
  • Sütés ideje: 120 p
  • Sütés hőfoka: 175 °C
  • Sütés módja: alul-felül sütés
Ha igazán ünnepi főételt szeretnél az asztalra tenni, ez a ropogós sült kacsa tökéletes választás. A bőre aranybarna és pörcös lesz, a húsa pedig szaftos és omlós. A titok: egy gyors forrázás, alapos szárítás és lassú zsírkisütés. A kisült kacsazsírt semmiképp ne dobd ki – hűtőben hónapokig eláll, és isteni sült krumpli készül vele!

Sült kacsa feldarabolva tálon, ropogós aranybarna bőrrel, friss rozmaring- és kakukkfűágakkal díszítve, mellette egy tál vörösáfonya-mártás.
Aranybarnára sült, porhanyós kacsa friss kakukkfűvel és rozmaringgal, vörösáfonya-mártással tálalva – a vasárnapi asztal igazi sztárja.
Hering András

Kevés olyan étel létezik, amely már puszta illatával ünnepi hangulatot varázsol a konyhába, de a sült kacsa pontosan ilyen. Ahogy a bőre lassan megpirul, a zsír finoman kisül, és az egész házat belengi az a semmivel össze nem téveszthető, mélyen komfortos illat, már tudjuk: valami különleges fog kerülni az asztalra.

Bár elsőre talán kissé ijesztőnek tűnhet egy egész kacsa sütése, valójában sokkal egyszerűbb, mint gondolnánk. A jó hír: a munka nagy részét a sütő elvégzi helyettünk. Nekünk csak egy apró trükköt kell megjegyeznünk – a forrázást –, ami garantálja a legendásan ropogós kacsabőrt. Ha ezt nem hagyjuk ki, a bőr gyönyörűen feszes lesz, és sütés közben könnyedén kiperdül alóla a zsír.

A recept másik titka az idő. Nem sok, csak hagyni kell a kacsát pihenni a hűtőben néhány órán át (vagy még hosszabban). Ezalatt a bőr kissé megszárad, a fűszerek átjárják a húst, és a végeredmény sokkal ízesebb, szaftosabb lesz. A sütés pedig maga a jutalom: a kacsazsír finoman gyöngyözik a tepsiben, a bőr hólyagosan pirul, a hús pedig omlósra sül.

A kisült zsír pedig… nos, az maga a gasztronómiai arany. Egy üvegbe öntve hónapokig eláll a hűtőben. Ha egyszer kipróbálod vele a sült krumplit, visszamenőleg úgy érzed majd, sosem tudtad, mi az igazán jó sült burgonya.

Tippek a tökéletes ropogós kacsához

• A forrázást ne hagyd ki!
Ez húzza feszesre a bőrt, így sokkal szebben sül ki alóla a zsír, és jó ropogós lesz.

• Minél tovább pihen a hűtőben, annál jobb.
Ha van időd, hagyd egy egész éjszakára fedetlenül pihenni. A hideg szépen kiszárítja a bőrt, ami extra ropogósságot ad.

• Ne spórolj a szárazra törléssel.
A nedves bőr gőzölődik és puha marad. A teljesen száraz bőr viszont gyönyörűen pirul.

• Használj rácsot a tepsi felett.
Így a meleg levegő körbejárja a kacsát, és a zsír is szépen le tud csepegni.

• A kisült zsírt mentsd el!
Hűtőben 2–3 hónapig is eláll. Sült krumplihoz vagy zöldségekhez egyszerűen verhetetlen.

• A sütési idő a kacsa méretétől függ.
Ha nagyobb, időt adj neki. A comb mozgatásával tudod ellenőrizni: ha könnyen mozog, készen van.

• Ne szeleteld fel azonnal.
Legalább 10 perc pihenést adj a kacsának, így a szaftok nem folynak ki, és sokkal zamatosabb marad a hús.

• Ha extrán ropogós bőrt szeretnél:
A sütés utolsó 10–15 percében emeled vissza a hőfokot 200–210 °C-ra, és figyeld, nehogy megégjen.

Ez a recept nemcsak vasárnapi ebédekhez vagy családi ünnepekhez működik tökéletesen, hanem bármikor, amikor szeretnéd, hogy a konyhában valami kicsit ünnepibb történjen. És a legjobb: elrontani szinte lehetetlen.

Ha pedig szeretnéd különlegesebbé tenni, tálalhatod vörösáfonya-szósszal, narancsos mártással vagy akár egy egyszerű, friss salátával is. A kacsa sokoldalú, és jól áll neki az édes, a savanykás és a pikáns ízvilág egyaránt.

Hozzávalók
Elkészítés
Sztori

