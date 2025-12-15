Halrudacskás szendvics remuládmártással

Karácsonykor mindig előtérbe kerül a jótékonykodás, az adománygyűjtés, de nem csak ilyenkor és nem csak élelemmel vagy tárgyakkal segíthetsz. Ha te is szeretnél jót tenni, és nemcsak karácsonykor, hanem egész évben, akkor mutatunk 8+1 szervezetet, ahol önkénteskedhetsz.