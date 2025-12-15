Halrudacskás szendvics remuládmártással
Hozzávalók
A halrudacskához
-
420 g halrudacska (Iglo gyorsfagyasztott halrudacska 15 x 28 g)
A remuládmártáshoz
-
250 g tejföl
-
3 ek majonéz
-
1 ek mustár (magos)
-
1 kis db vöröshagyma
-
2 közepes db csemegeuborka
-
1 ek kapribogyó
-
1 ek snidling
-
1 tk tárkony
-
1 ek petrezselyem
-
1 tk citromlé
-
1 csipet só
-
1 teáskanál porcukor
-
bors ízlés szerint
-
1 teáskanál worcestershire-szósz
Az összeállításhoz
-
4 db hamburger zsemle (császárzsemle)
-
1 ek vaj (pirításhoz)
-
4 db csemegeuborka
-
50 g madársaláta (tetszőleges saláta)
- 7% Fehérje
- 22% Szénhidrát
- 15% Zsír
A halrudacskához
-
105g halrudacska291 kcal
A remuládmártáshoz
-
63g tejföl124 kcal
-
8g majonéz44 kcal
-
3g mustár2 kcal
-
13g vöröshagyma5 kcal
-
20g csemegeuborka5 kcal
-
3g kapribogyó1 kcal
-
1g snidling0 kcal
-
0g tárkony1 kcal
-
1g petrezselyem0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
1g porcukor2 kcal
-
0 kcal
-
1 kcal
Az összeállításhoz
-
55g hamburger zsemle153 kcal
-
4g vaj25 kcal
-
40g csemegeuborka9 kcal
-
13g madársaláta3 kcal
A halrudacskához
-
420g halrudacska1163 kcal
A remuládmártáshoz
-
250g tejföl495 kcal
-
33g majonéz177 kcal
-
10g mustár6 kcal
-
50g vöröshagyma18 kcal
-
80g csemegeuborka19 kcal
-
13g kapribogyó3 kcal
-
3g snidling1 kcal
-
1g tárkony3 kcal
-
3g petrezselyem1 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
2g porcukor8 kcal
-
0 kcal
-
4 kcal
Az összeállításhoz
-
220g hamburger zsemle614 kcal
-
14g vaj100 kcal
-
160g csemegeuborka38 kcal
-
50g madársaláta11 kcal
A halrudacskához
-
32g halrudacska89 kcal
A remuládmártáshoz
-
19g tejföl38 kcal
-
2.5g majonéz13 kcal
-
0.8g mustár0 kcal
-
3.8g vöröshagyma1 kcal
-
6.1g csemegeuborka1 kcal
-
1g kapribogyó0 kcal
-
0.2g snidling0 kcal
-
0.1g tárkony0 kcal
-
0.2g petrezselyem0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0.2g porcukor1 kcal
-
0 kcal
-
0.4g worcestershire-szósz0 kcal
Az összeállításhoz
-
16.7g hamburger zsemle47 kcal
-
1.1g vaj8 kcal
-
12.2g csemegeuborka3 kcal
-
3.8g madársaláta1 kcal
Elkészítés
A halrudacskához
- A halrudacskával nagyon egyszerű dolgunk lesz: nincs más teendőnk, mint előmelegíteni a sütőt, a halrudacskákat sütőpapírral bélelt tepsire tenni, majd a sütőbe tolni, és megsütni a csomagoláson leírtak szerint.
A remuládmártáshoz
- A vöröshagymát, a csemegeuborkát, a kapribogyót és a zöldfűszereket vágjuk apróra, majd egy keverőtálban jó alaposan dolgozzuk őket össze.
Az összeállításhoz
- A zsemléket vágjuk félbe, és egy serpenyőben pirítsuk le őket a vajon.
- A pirított zsemlét kenjük meg a remuláddal, helyezzünk rá hosszában vékonyan felszeletelt csemegeuborkát, tegyünk rá salátát, és annyi halrudacskát, amennyi elfér rajta, kb. 3-4 darabot.
- Tálalhatjuk kiadós ünnepi reggeliként, ha viszont köretet is készítünk hozzá, például sült burgonyát vagy hideg salátát, akkor főételnek is tökéletes.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 5 p
- Sütés ideje: 15 p
- Sütés hőfoka: 220 °C
- Sütés módja: alul-felül sütés
Ha unod már a rántott pontypatkót rizzsel és tartárral, akkor készítsd el ezt a szuper gyors, ízletes halas szendvicset ropogós halrudacskával és pikáns remuládmártással. Kiadós ünnepi reggeli is lehet, de ha tálalsz hozzá hasábburgonyát vagy salátát, akkor főételként is prezentálhatod. A gyerekek is odalesznek érte!