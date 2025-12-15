r
halételek rántott hal

Halrudacskás szendvics remuládmártással

Halrudacskás szendvics remuládmártással
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

A halrudacskához

  • 420 g halrudacska (Iglo gyorsfagyasztott halrudacska 15 x 28 g)

A remuládmártáshoz

Az összeállításhoz

666
Kalória
19.2g
Fehérje
59.3g
Szénhidrát
39.3g
Zsír
146g
Víz
73.8g
Koleszterin
3g
Élelmi rost
9.4g
Cukor
  • 7% Fehérje
  • 22% Szénhidrát
  • 15% Zsír

A halrudacskához

A remuládmártáshoz

Az összeállításhoz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    76.9 g

Zsír

  • Összesen
    157.1 g
  • Telített zsírsav
    52 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    30 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    39 g
  • Koleszterin
    295 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    5891.6 g
  • Cink
    5 mg
  • Szelén
    139 mg
  • Kálcium
    704 mg
  • Vas
    14 mg
  • Magnézium
    208 mg
  • Foszfor
    1279 mg
  • Nátrium
    3539 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    2 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    237.3 g
  • Cukor
    37 mg
  • Élelmi rost
    12 mg

Víz

  • Összesen
    584 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    687 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    5 micro
  • E vitamin:
    31 mg
  • C vitamin:
    35 mg
  • D vitamin:
    4 micro
  • K vitamin:
    94 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    2 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    2 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    16 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    353 micro
  • Kolin:
    269 mg
  • Retinol - A vitamin:
    473 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    361 micro
  • β-crypt
    14 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    392 micro
Összesen 202 kcal

Elkészítés

A halrudacskához

  1. A halrudacskával nagyon egyszerű dolgunk lesz: nincs más teendőnk, mint előmelegíteni a sütőt, a halrudacskákat sütőpapírral bélelt tepsire tenni, majd a sütőbe tolni, és megsütni a csomagoláson leírtak szerint.

A remuládmártáshoz

  1. A vöröshagymát, a csemegeuborkát, a kapribogyót és a zöldfűszereket vágjuk apróra, majd egy keverőtálban jó alaposan dolgozzuk őket össze.

Az összeállításhoz

  1. A zsemléket vágjuk félbe, és egy serpenyőben pirítsuk le őket a vajon.
  2. A pirított zsemlét kenjük meg a remuláddal, helyezzünk rá hosszában vékonyan felszeletelt csemegeuborkát, tegyünk rá salátát, és annyi halrudacskát, amennyi elfér rajta, kb. 3-4 darabot.
  3. Tálalhatjuk kiadós ünnepi reggeliként, ha viszont köretet is készítünk hozzá, például sült burgonyát vagy hideg salátát, akkor főételnek is tökéletes.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 5 p
  • Sütés ideje: 15 p
  • Sütés hőfoka: 220 °C
  • Sütés módja: alul-felül sütés
Ha unod már a rántott pontypatkót rizzsel és tartárral, akkor készítsd el ezt a szuper gyors, ízletes halas szendvicset ropogós halrudacskával és pikáns remuládmártással. Kiadós ünnepi reggeli is lehet, de ha tálalsz hozzá hasábburgonyát vagy salátát, akkor főételként is prezentálhatod. A gyerekek is odalesznek érte!

