Egyedényes pesztós tészta szuperkrémesen
Hozzávalók
-
2 ek olívaolaj
-
1 db salottahagyma
-
1 kk chilipehely
-
250 g tészta (volanti)
-
7.5 dl zöldség alaplé
-
só ízlés szerint
-
bors ízlés szerint
-
250 g pesto
-
150 g habtejszín
-
100 g parmezán sajt
-
4 ek fenyőmag
-
0.5 marék bazsalikom
- 14% Fehérje
- 32% Szénhidrát
- 29% Zsír
-
4g olívaolaj35 kcal
-
5 kcal
-
0 kcal
-
63g tészta232 kcal
-
188g zöldség alaplé13 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
63g pesto244 kcal
-
38g habtejszín110 kcal
-
25g parmezán sajt98 kcal
-
9g fenyőmag61 kcal
-
2g bazsalikom0 kcal
- 14% Fehérje
- 32% Szénhidrát
- 29% Zsír
-
16g olívaolaj141 kcal
-
28g salottahagyma18 kcal
-
0 kcal
-
250g tészta928 kcal
-
750g zöldség alaplé53 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
250g pesto975 kcal
-
150g habtejszín438 kcal
-
100g parmezán sajt392 kcal
-
36g fenyőmag242 kcal
-
6g bazsalikom1 kcal
- 14% Fehérje
- 32% Szénhidrát
- 29% Zsír
-
1g olívaolaj9 kcal
-
1.8g salottahagyma1 kcal
-
0 kcal
-
15.8g tészta58 kcal
-
47.3g zöldség alaplé3 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
15.8g pesto61 kcal
-
9.5g habtejszín28 kcal
-
6.3g parmezán sajt25 kcal
-
2.3g fenyőmag15 kcal
-
0.4g bazsalikom0 kcal
- 14% Fehérje
- 32% Szénhidrát
- 29% Zsír
- 25% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
C vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 23.7 g
Zsír
-
Összesen 51.5 g
-
Telített zsírsav 17 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 10 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 4 g
-
Koleszterin 59 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 2360.3 g
-
Cink 2 mg
-
Szelén 45 mg
-
Kálcium 341 mg
-
Vas 3 mg
-
Magnézium 72 mg
-
Foszfor 371 mg
-
Nátrium 1524 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 55.9 g
-
Cukor 8 mg
-
Élelmi rost 4 mg
Víz
-
Összesen 44.2 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 160 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 1 mg
-
D vitamin: 13 micro
-
K vitamin: 15 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 5 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 158 micro
-
Kolin: 26 mg
-
Retinol - A vitamin: 153 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 88 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 97 micro
- 14% Fehérje
- 32% Szénhidrát
- 29% Zsír
- 25% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
C vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 94.9 g
Zsír
-
Összesen 205.8 g
-
Telített zsírsav 66 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 40 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 17 g
-
Koleszterin 235 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 9441.1 g
-
Cink 9 mg
-
Szelén 182 mg
-
Kálcium 1366 mg
-
Vas 12 mg
-
Magnézium 287 mg
-
Foszfor 1484 mg
-
Nátrium 6095 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 6 mg
Szénhidrát
-
Összesen 223.5 g
-
Cukor 32 mg
-
Élelmi rost 15 mg
Víz
-
Összesen 176.7 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 642 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 2 micro
-
E vitamin: 8 mg
-
C vitamin: 4 mg
-
D vitamin: 54 micro
-
K vitamin: 60 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 2 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 2 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 20 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 630 micro
-
Kolin: 102 mg
-
Retinol - A vitamin: 612 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 351 micro
-
β-crypt 3 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 389 micro
- 14% Fehérje
- 32% Szénhidrát
- 29% Zsír
- 25% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
C vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 6 g
Zsír
-
Összesen 13 g
-
Telített zsírsav 4 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 3 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 15 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 595.3 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 11 mg
-
Kálcium 86 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 18 mg
-
Foszfor 94 mg
-
Nátrium 384 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 14.1 g
-
Cukor 2 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 11.1 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 40 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 3 micro
-
K vitamin: 4 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 40 micro
-
Kolin: 6 mg
-
Retinol - A vitamin: 39 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 22 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 25 micro
Elkészítés
- Egy serpenyőben olajat hevítünk, majd üvegesre pirítjuk rajta az aprított hagymát, amit ízlés szerint egy kevés chilivel is megszórunk.
- Hozzáadjuk a tésztát, amit kicsit átpirítunk (mintha rizs lenne), majd felöntjük háromszoros mennyiségű alaplével. Ízlés szerint sózzuk-borsozzuk, majd kb. 10 perc alatt fogpuhára főzzük, közben időnként meg-megkeverve.
- Amikor a tészta "al dente", hozzáadjuk a pesztót és a habtejszínt, majd ebben a szószban fejezzük be a tészta puhára főzését. Adjunk hozzá jó adag reszelt parmezánt is, ami még ízesebbé és krémesebbé varázsolja a kész tésztát.
- A kész tésztát szórjuk meg pirított fenyőmaggal és díszítsük friss bazsalikomlevelekkel.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 5 p
- Főzés ideje: 25 p
Ha villámgyors ebédre vagy vacsorára vágytok, akkor dobjátok be ezt az egyedényes, krémes tésztacsodát!