Spagetti fekete olajbogyóval és dióval

Spagetti fekete olajbogyóval és dióvalFekete Melinda
Hozzávalók
A tésztához
-
2 ek olívaolaj
-
2 szál petrezselyem
-
1 gerezd fokhagyma
-
chili ízlés szerint
-
100 g dió
-
100 g fekete olajbogyó
-
100 g pecorino sajt
-
só ízlés szerint
-
bors ízlés szerint
-
300 g spagetti tészta
- 15% Fehérje
- 43% Szénhidrát
- 21% Zsír
A tésztához
-
8g olívaolaj71 kcal
-
1g petrezselyem0 kcal
-
2g fokhagyma2 kcal
-
0 kcal
-
50g dió327 kcal
-
50g fekete olajbogyó58 kcal
-
50g pecorino sajt194 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
150g spagetti tészta557 kcal
- 15% Fehérje
- 43% Szénhidrát
- 21% Zsír
A tésztához
-
16g olívaolaj141 kcal
-
2g petrezselyem1 kcal
-
3g fokhagyma4 kcal
-
0 kcal
-
100g dió654 kcal
-
100g fekete olajbogyó116 kcal
-
100g pecorino sajt387 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
300g spagetti tészta1113 kcal
- 15% Fehérje
- 43% Szénhidrát
- 21% Zsír
A tésztához
-
2.6g olívaolaj23 kcal
-
0.3g petrezselyem0 kcal
-
0.5g fokhagyma1 kcal
-
0 kcal
-
16.1g dió105 kcal
-
16.1g fekete olajbogyó19 kcal
-
16.1g pecorino sajt62 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
48.3g spagetti tészta179 kcal
- 15% Fehérje
- 43% Szénhidrát
- 21% Zsír
Elkészítés
A tésztához
- Az olívaolajban alacsony fokozaton elkezdjük dinsztelni a petrezselyemszárat, a fokhagymát és a chilit. Mielőtt megpirulnának kiszedjük őket, hiszen csak az a cél, hogy a fűszerek átadják az aromáikat az olajnak.
- Eközben elkezdjük főzni a tésztát lobogó, sós vízben a csomagoláson előírt ideig.
- Az aromatizált olajba szórjuk az enyhén összeaprított diót és fekete olajbogyót. Kis ideig dinszteljük őket, majd felöntjük kb. 1 dl tészta főzővízzel és megsózzuk, megborsozzuk.
- Amint letelt a tészta főzési ideje, a vízből rögtön a szószba merjük át a spagettit. Keverjük meg, majd szórjuk meg pecorino sajttal és azzal is jól keverjük el. Ekkor le lehet kapcsolni alatta a tűzhelyet. Abban az esetben, ha nem találjuk eléggé szaftosnak, tehetünk még hozzá a tészta főzővízéből és a sajtból.
- Tálaláskor reszeljük meg pecorino sajttal, őröljünk rá borsot és locsoljuk meg egy kevés olívaolajjal.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 5 p
- Főzés ideje: 10 p
Ez az olaszos tésztaétel igazán kevés hozzávalót igényel mégis nagyon különleges ízélményt nyújt. A gazdag, földes ízű dió mellé remekül passzol a sós, kissé fanyar fekete olajbogyó, melyek szépen összeérnek az olívaolaj ölelésében. Mindezeket megkoronázza a karakteres, borsos ízű pecorino sajt, ami nem mellesleg pompásan krémessé varázsolja a szószt.