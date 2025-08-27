r
Spagetti fekete olajbogyóval és dióval

Fekete Melinda
Spagetti fekete olajbogyóval és dióval
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

A tésztához

1209
Kalória
43.2g
Fehérje
123.9g
Szénhidrát
61.3g
Zsír
58.5g
Víz
52g
Koleszterin
9g
Élelmi rost
5.3g
Cukor
  • 15% Fehérje
  • 43% Szénhidrát
  • 21% Zsír

  • 21% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    43.2 g

Zsír

  • Összesen
    61.3 g
  • Telített zsírsav
    14 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    18 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    26 g
  • Koleszterin
    52 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    2785.2 g
  • Cink
    5 mg
  • Szelén
    105 mg
  • Kálcium
    660 mg
  • Vas
    10 mg
  • Magnézium
    182 mg
  • Foszfor
    841 mg
  • Nátrium
    978 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    3 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    123.9 g
  • Cukor
    5 mg
  • Élelmi rost
    9 mg

Víz

  • Összesen
    58.5 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    13 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    3 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    23 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    2 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    11 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    406 micro
  • Kolin:
    48 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    156 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    342 micro
Fehérje

  • Összesen
    13.9 g

Zsír

  • Összesen
    19.8 g
  • Telített zsírsav
    5 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    6 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    8 g
  • Koleszterin
    17 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    897 g
  • Cink
    2 mg
  • Szelén
    34 mg
  • Kálcium
    213 mg
  • Vas
    3 mg
  • Magnézium
    59 mg
  • Foszfor
    271 mg
  • Nátrium
    315 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    39.9 g
  • Cukor
    2 mg
  • Élelmi rost
    3 mg

Víz

  • Összesen
    18.9 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    4 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    1 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    8 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    4 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    131 micro
  • Kolin:
    15 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    50 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    110 micro
Elkészítés

A tésztához

  1. Az olívaolajban alacsony fokozaton elkezdjük dinsztelni a petrezselyemszárat, a fokhagymát és a chilit. Mielőtt megpirulnának kiszedjük őket, hiszen csak az a cél, hogy a fűszerek átadják az aromáikat az olajnak.
  2. Eközben elkezdjük főzni a tésztát lobogó, sós vízben a csomagoláson előírt ideig.
  3. Az aromatizált olajba szórjuk az enyhén összeaprított diót és fekete olajbogyót. Kis ideig dinszteljük őket, majd felöntjük kb. 1 dl tészta főzővízzel és megsózzuk, megborsozzuk.
  4. Amint letelt a tészta főzési ideje, a vízből rögtön a szószba merjük át a spagettit. Keverjük meg, majd szórjuk meg pecorino sajttal és azzal is jól keverjük el. Ekkor le lehet kapcsolni alatta a tűzhelyet. Abban az esetben, ha nem találjuk eléggé szaftosnak, tehetünk még hozzá a tészta főzővízéből és a sajtból.
  5. Tálaláskor reszeljük meg pecorino sajttal, őröljünk rá borsot és locsoljuk meg egy kevés olívaolajjal.

Ez az olaszos tésztaétel igazán kevés hozzávalót igényel mégis nagyon különleges ízélményt nyújt. A gazdag, földes ízű dió mellé remekül passzol a sós, kissé fanyar fekete olajbogyó, melyek szépen összeérnek az olívaolaj ölelésében. Mindezeket megkoronázza a karakteres, borsos ízű pecorino sajt, ami nem mellesleg pompásan krémessé varázsolja a szószt.

