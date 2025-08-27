Spagetti fekete olajbogyóval és dióval

A nyár és a kora ősz a grillezésben is csúcsszezon. A jó levegőn lenni egészséges, és a szabad tűzön készült étel is az lehet, ha felkészülten kezdünk hozzá a sütögetéshez. A grillezésnek is létezik ártalomcsökkentett módja, ehhez azonban mítoszok helyett a tények ismerete szükséges.