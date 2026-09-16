15 szilvás recept, amit ősszel kötelező elkészíteni: süti, gombóc, leves és lekvár

A szilva az egyik olyan gyümölcs, amelynek már az első falatja és az illata is az őszt idézi. Lédús, édesen savanykás, és szerencsére nem kell eldöntened, hogy sütemény, desszert vagy éppen lekvár készüljön belőle: a szilva mindegyikbe belehuppan. Nem véletlenül szeretjük ennyire: a nyár második felétől az őszi szezon végéig szezonális szilvából készülhetnek a finomságok.
szilvás gombóc, szilvás pite, szilvaleves, szilvás pohárkrém vagy éppen egy gyors kevert süti is.
A friss gyümölcsöt önmagában is csemegézheted, mielőtt a konyhapultra kerülne. A szilva nemcsak sütni és főzni való, fűszerekkel, mákkal, dióval, fahéjjal vagy akár csokoládéval is remekül párosítható.
Szilvából nem csak szilvás gombóc készül
A szilva savanykás-édes íze miatt süteményekben, levesekben, pohárdesszertekben és krémekben is nagyszerűen működik, pedig, ha szilvás receptekről van szó, a legtöbbeknek valószínűleg elsőként a klasszikus szilvás gombóc jut eszébe. Nem is véletlenül: a puha tésztába rejtett fahéjas gyümölcs és a pirított morzsa együtt igazi őszi komfortdesszert.
A kissé savanykásabb gyümölcs különösen jól ellensúlyozza a krémes, édes hozzávalókat, ezért például egy mascarponés vagy pudingos desszertben is izgalmasabbá teszi az összhatást.
És persze ott van a nagy őszi klasszikus, a szilvalekvár is, amelyből nemcsak kenyérre kenhető finomság készülhet: sütemények tölteléke, palacsinta mellé kínált kiegészítő vagy akár egy egyszerű desszert alapja is lehet.
Extra tipp
Íme szilvás receptjeink, amelyekkel megidézheted az ősz ízeit
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű289Kalória2.5gFehérje29.4gSzénhidrát19.2gZsírA levesek levese, ha édesről van szó.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű365Kalória7gFehérje42.8gSzénhidrát17.8gZsírA pudingot egyenesen imádjuk!
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű297Kalória4.4gFehérje42.6gSzénhidrát13gZsírRipeg-ropog, és még tejmentes is.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű537Kalória7.3gFehérje66gSzénhidrát28.2gZsírEgy vérbeli klasszikus.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű301Kalória5gFehérje45.9gSzénhidrát11.5gZsírA fordítás is gyerekjáték lesz.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű353Kalória5.4gFehérje51.5gSzénhidrát14.4gZsírEgyszerű, de nagyszerűen puha.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű5479Kalória112gFehérje636.5gSzénhidrát284.8gZsírÓh, az a mennyei frangipane!
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű639Kalória10gFehérje40.3gSzénhidrát53.1gZsírA csokival nem lehet mellélőni.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű569Kalória11.2gFehérje32.4gSzénhidrát41.9gZsírA pohárkrémek sztárja.
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű436Kalória6.7gFehérje108.7gSzénhidrát2.7gZsírCukor nélkül is édes élvezet.
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségközepes387Kalória9gFehérje66.3gSzénhidrát10.5gZsírKlasszikus, kicsit megbolondítva.
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű651Kalória21.8gFehérje111.8gSzénhidrát12gZsírA reggelikből se hagyjuk el a szilvát.
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű197Kalória0.5gFehérje50.6gSzénhidrát0.2gZsírSajt? Naná!
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségközepes1661Kalória29.3gFehérje181.7gSzénhidrát94.7gZsírA dió bolondítja a köntöst.
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű297Kalória2.1gFehérje70.2gSzénhidrát3.1gZsírA leggyorsabb levesverzió.
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A szilvás süti mindig jó ötlet
A legegyszerűbb kevert süteményektől a pitéken át egészen a krémesebb desszertekig rengetegféle változat közül válogathatsz.
- Szilvás piték és kevert sütik – fahéjjal, vaníliával vagy egy kevés dióval már önmagukban is tökéletes őszi desszertek.
- Szilvás krémes desszertek – a savanykás gyümölcs jól ellensúlyozza a puding, a mascarpone vagy a tejszín édességét.
- Szilvás gombóc és tésztás finomságok – ha a klasszikus őszi ízekre vágysz, ezt a vonalat sem érdemes kihagyni.
A szilvás receptek között ráadásul nemcsak süteményeket találni: a gyümölcsből leves, főétel mellé kínálható mártás és számtalan desszert is készülhet.