Szilvás receptek az őszre: mutatjuk a legjobb ötleteket a klasszikus szilvás gombóctól és szilvás sütiktől a leveseken át egészen a házi szilvalekvárig.

A szilva az egyik olyan gyümölcs, amelynek már az első falatja és az illata is az őszt idézi. Lédús, édesen savanykás, és szerencsére nem kell eldöntened, hogy sütemény, desszert vagy éppen lekvár készüljön belőle: a szilva mindegyikbe belehuppan. Nem véletlenül szeretjük ennyire: a nyár második felétől az őszi szezon végéig szezonális szilvából készülhetnek a finomságok.

15 szilvás recept, amit ősszel kötelező elkészíteni: süti, gombóc, leves és lekvár

szilvás gombóc, szilvás pite, szilvaleves, szilvás pohárkrém vagy éppen egy gyors kevert süti is.

A friss gyümölcsöt önmagában is csemegézheted, mielőtt a konyhapultra kerülne. A szilva nemcsak sütni és főzni való, fűszerekkel, mákkal, dióval, fahéjjal vagy akár csokoládéval is remekül párosítható.

Szilvából nem csak szilvás gombóc készül

A szilva savanykás-édes íze miatt süteményekben, levesekben, pohárdesszertekben és krémekben is nagyszerűen működik, pedig, ha szilvás receptekről van szó, a legtöbbeknek valószínűleg elsőként a klasszikus szilvás gombóc jut eszébe. Nem is véletlenül: a puha tésztába rejtett fahéjas gyümölcs és a pirított morzsa együtt igazi őszi komfortdesszert.

A szilvás gombóc házi morzsába hempergetett receptjéért kattints a képre!

A kissé savanykásabb gyümölcs különösen jól ellensúlyozza a krémes, édes hozzávalókat, ezért például egy mascarponés vagy pudingos desszertben is izgalmasabbá teszi az összhatást.

És persze ott van a nagy őszi klasszikus, a szilvalekvár is, amelyből nemcsak kenyérre kenhető finomság készülhet: sütemények tölteléke, palacsinta mellé kínált kiegészítő vagy akár egy egyszerű desszert alapja is lehet.

Extra tipp A szilva mellé nem kell hosszú hozzávalólista: fahéjjal, mákkal, dióval, vaníliával, csokoládéval és mézzel is jól harmonizál, ha pedig valami frissebb ízre vágysz, citrommal vagy kevés gyömbérrel is feldobhatod.

Íme szilvás receptjeink, amelyekkel megidézheted az ősz ízeit

A szilvás süti mindig jó ötlet

A legegyszerűbb kevert süteményektől a pitéken át egészen a krémesebb desszertekig rengetegféle változat közül válogathatsz.

Szilvás piték és kevert sütik – fahéjjal, vaníliával vagy egy kevés dióval már önmagukban is tökéletes őszi desszertek.

– fahéjjal, vaníliával vagy egy kevés dióval már önmagukban is tökéletes őszi desszertek. Szilvás krémes desszertek – a savanykás gyümölcs jól ellensúlyozza a puding, a mascarpone vagy a tejszín édességét.

– a savanykás gyümölcs jól ellensúlyozza a puding, a mascarpone vagy a tejszín édességét. Szilvás gombóc és tésztás finomságok – ha a klasszikus őszi ízekre vágysz, ezt a vonalat sem érdemes kihagyni.

A szilvás receptek között ráadásul nemcsak süteményeket találni: a gyümölcsből leves, főétel mellé kínálható mártás és számtalan desszert is készülhet.

Extra tipp: Ha igazán érett, puha szilvád van, használd fel minél hamarabb sütéshez, krémhez vagy lekvárhoz. A keményebb szemek viszont jobban tartják a formájukat, ezért olyan receptekhez is jók lehetnek, ahol szeretnéd, hogy a gyümölcs ne főjön teljesen szét.

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