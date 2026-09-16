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2026.09.16.

5 étel, amit ne tarts a hűtőajtóban: könnyebben megromolhatnak

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A hűtőszekrény ajtaja az egyik legkényelmesebb hely a mindennap használt élelmiszerek számára, mégsem való ide minden. Az ajtóban tárolt élelmiszereket ugyanis minden nyitáskor melegebb levegő éri, ezért itt nagyobb és gyakoribb a hőmérséklet-ingadozás. Egyes élelmiszereknél ez gyorsabb romláshoz, szélsőséges esetben pedig élelmiszer-biztonsági kockázathoz is vezethet. Most mutatunk 5 ételt, amit ne rakj a hűtő ajtajába, ha jót akarsz magadnak!

Ha te is azok közé tartozol, akik szeretik, ha a hűtőben rend és fegyelem van, akkor nem árt tudnod arról, hogy bizonyos ételeket nem érdemes a hűtő ajtajában tárolni, mert könnyen megromolhatnak. Most 5 olyan ételt mutatunk, amiknek jobb, ha más helyet keresel a hűtőben!

Hűtő ajtaja
5 étel, amit ne tarts a hűtőajtóban: könnyebben megromolhatnak

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5 fotó

Akkor mi kerüljön a hűtőajtóba?

Nem kell teljesen üresen hagyni a hűtőajtót. Vannak olyan élelmiszerek, amelyek jól bírják az ott tapasztalható hőmérséklet-változásokat.

Ide kerülhetnek például:

A bontott salátaönteteket a gyártó előírásai szerint kell hűteni, egyes öntetek felbontás után akár két hónapig is eltarthatók a hűtőben, de mindig a csomagoláson feltüntetett dátum és tárolási útmutató az irányadó.

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