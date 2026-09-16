5 étel, amit ne tarts a hűtőajtóban: könnyebben megromolhatnak

Ha te is azok közé tartozol, akik szeretik, ha a hűtőben rend és fegyelem van, akkor nem árt tudnod arról, hogy bizonyos ételeket nem érdemes a hűtő ajtajában tárolni, mert könnyen megromolhatnak. Most 5 olyan ételt mutatunk, amiknek jobb, ha más helyet keresel a hűtőben!
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Akkor mi kerüljön a hűtőajtóba?
Nem kell teljesen üresen hagyni a hűtőajtót. Vannak olyan élelmiszerek, amelyek jól bírják az ott tapasztalható hőmérséklet-változásokat.
Ide kerülhetnek például:
- ketchup és más szószok,
- majonéz és egyéb fűszerek,
- salátaöntetek,
- szénsavas üdítők,
- egyéb, hosszabb eltarthatóságú palackos vagy dobozos italok.
A bontott salátaönteteket a gyártó előírásai szerint kell hűteni, egyes öntetek felbontás után akár két hónapig is eltarthatók a hűtőben, de mindig a csomagoláson feltüntetett dátum és tárolási útmutató az irányadó.