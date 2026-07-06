Csupán ezt kell tenned, hogy nagy melegben is sok paprikád teremjen

A nyár egyik legkedveltebb zöldsége, a lecsó egyik fő alapanyaga a paprika, amit nem hagyhatunk elpusztulni, hiába a viszontagságos időjárás. Néhány egyszerű javaslatot megfogadva a bőséges, egészséges paprikatermés garantált.
Fel kell venni a hőséggel szemben a harcot
- A bőséges locsolás mellett elengedhetetlen, hogy védjük a palántákat: erre a talajtakarás is megfelelő, valamint az árnyékoló használata, hogy ne égesse szét teljesen a növényt.
- Talajtakarónak a szalma, fűnyesedék vagy komposzt is megfelelő, de csak akkor, ha nem került bele gombás vagy fertőzött zöldhulladék.
A tápanyag utánpótlása is elmaradhatatlan, mert nyáron fejlődik a leggyorsabban a paprika, ehhez pedig muszáj valahonnan erőt merítenie. A folyékony tápoldat és lombtrágyázás is megoldás lehet.
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Ha megérett a termés, le kell szedni
Sok kerttulajdonos csak akkor szedi le a paprikát, amikor már több termés is egyszerre beérett, pedig ez nem a legjobb megoldás. A paprika folyamatosan új virágokat és terméseket hoz, amennyiben nem érzi úgy, hogy befejezte a szaporodási ciklusát.
Az érett paprikák rendszeres leszedésével arra ösztönözzük a növényt, hogy energiáját újabb termések kialakítására fordítsa.
Ezért célszerű néhány naponta átvizsgálni a bokrokat, és eltávolítani a már teljesen kifejlődött paprikákat. Ezzel hosszabb ideig tartható fenn a bőséges terméshozam, miközben a növény is erősebb és egészségesebb marad.