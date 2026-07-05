A muskátli igazi klasszikus a balkonokon és az ablakpárkányokon, de a hosszú nyári hőség még ezt a strapabíró növényt is megviselheti. Ha azt veszed észre, hogy egyre kevesebb rajta a virág, a levelei fakóbbak, vagy egyszerűen megtorpant a fejlődésben, még nincs veszve semmi. Néhány egyszerű lépéssel új lendületet adhatsz neki, és akár az ősz első heteiben is gyönyörködhetsz a színes virágokban.

Így éleszd fel a hervadt muskátlit a kánikula után: néhány egyszerű tippet mutatunk

Először szabadítsd meg a felesleges részeitől

A muskátli rengeteg energiát fordít az elnyílt virágok és az elszáradt levelek fenntartására. Ezeket érdemes rendszeresen eltávolítani, hiszen így a növény a friss hajtásokra és az új bimbók nevelésére koncentrálhat.

Tipp: Ha néhány hajtás túlságosan megnyúlt vagy felkopaszodott, egy óvatos visszavágás is jót tehet. Ettől bokrosabb lesz, és hamarosan új hajtásokat hozhat.

A tápanyag ilyenkor különösen fontos

A folyamatos virágzás rengeteg tápanyagot emészt fel. Ha a muskátli egész nyáron virágzott, könnyen kifáradhat.

Érdemes virágzó növények számára készült tápoldatot használni, amely káliumban gazdag, mert ez támogatja a bimbóképződést és a hosszan tartó virágzást.

A rendszeres, de a gyártó ajánlásának megfelelő adagolás sokkal hatékonyabb, mint az alkalmi, nagy mennyiségű tápanyag-utánpótlás.

Érdemes virágzó növények számára készült tápoldatot használni, amely káliumban gazdag

Az öntözésen is múlik a siker

A nyári forróság után sokan ugyanazzal a gyakorisággal locsolják tovább a muskátlit, pedig a hőmérséklet csökkenésével a vízigénye is változik.

A legjobb, ha mindig a föld nedvességét figyeled: akkor öntözd meg, amikor a felső réteg már kissé kiszáradt. A pangó vizet viszont érdemes elkerülni, mert a gyökerek könnyen károsodhatnak tőle.

Maradjon napfényben

Bár a hőség megviselheti a növényt, a muskátli továbbra is napfénykedvelő. Ahhoz, hogy újra sok virágot hozzon, naponta több órányi közvetlen fényre van szüksége.

Ha lehetőséged van rá, olyan helyet válassz számára, ahol elegendő napfényt kap, de a legforróbb délutáni órákban nem éri extrém hőség.

Egy kis odafigyeléssel őszig virágozhat

A muskátli hálás növény: ha rendszeresen eltávolítod az elnyílt virágokat, gondoskodsz a megfelelő öntözésről és időnként tápoldatot is kap, gyorsan meghálálja a törődést. Nem ritka, hogy a nyári megtorpanás után ismét látványosan virágba borul, és egészen az első hűvösebb napokig díszíti az erkélyt vagy a kertet.

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