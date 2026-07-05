Így éleszd fel a hervadt muskátlit a kánikula után: néhány egyszerű tippet mutatunk

Először szabadítsd meg a felesleges részeitől
A muskátli rengeteg energiát fordít az elnyílt virágok és az elszáradt levelek fenntartására. Ezeket érdemes rendszeresen eltávolítani, hiszen így a növény a friss hajtásokra és az új bimbók nevelésére koncentrálhat.
Tipp:
A tápanyag ilyenkor különösen fontos
A folyamatos virágzás rengeteg tápanyagot emészt fel. Ha a muskátli egész nyáron virágzott, könnyen kifáradhat.
Érdemes virágzó növények számára készült tápoldatot használni, amely káliumban gazdag, mert ez támogatja a bimbóképződést és a hosszan tartó virágzást.
A rendszeres, de a gyártó ajánlásának megfelelő adagolás sokkal hatékonyabb, mint az alkalmi, nagy mennyiségű tápanyag-utánpótlás.
Az öntözésen is múlik a siker
A nyári forróság után sokan ugyanazzal a gyakorisággal locsolják tovább a muskátlit, pedig a hőmérséklet csökkenésével a vízigénye is változik.
A legjobb, ha mindig a föld nedvességét figyeled: akkor öntözd meg, amikor a felső réteg már kissé kiszáradt. A pangó vizet viszont érdemes elkerülni, mert a gyökerek könnyen károsodhatnak tőle.
Maradjon napfényben
Bár a hőség megviselheti a növényt, a muskátli továbbra is napfénykedvelő. Ahhoz, hogy újra sok virágot hozzon, naponta több órányi közvetlen fényre van szüksége.
Ha lehetőséged van rá, olyan helyet válassz számára, ahol elegendő napfényt kap, de a legforróbb délutáni órákban nem éri extrém hőség.
Egy kis odafigyeléssel őszig virágozhat
A muskátli hálás növény: ha rendszeresen eltávolítod az elnyílt virágokat, gondoskodsz a megfelelő öntözésről és időnként tápoldatot is kap, gyorsan meghálálja a törődést. Nem ritka, hogy a nyári megtorpanás után ismét látványosan virágba borul, és egészen az első hűvösebb napokig díszíti az erkélyt vagy a kertet.