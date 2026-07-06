Ezt rontod el te is: Tipikus mosási hibák, melyektől törölköződ elveszti nedvszívó képességét

Nem szívja magába a nedvességet a törölközőnk, illata pedig állott, dohos? A jelenség mögött a legtöbbször gyakori, a legtöbbünk által elkövetett mosási hibák állnak.

A puha nedvszívó törölköző élménye minden zuhany után felüdülés – de mi van, ha egyszer csak elveszíti a nedvszívó képességét? Szakértők szerint a probléma sokszor gyakori, mindennapos hibákból adódik, a megoldás pedig egyszerűbb, mint gondolnád.

Rendezett mosás: szortírozz szín és súly szerint, kis adagokban moss

Miért szívja fel kevésbé a vizet a törölköző?

A pamut vagy más természetes szálak cellulózt tartalmaznak, ami vízvonzó tulajdonságú. Azonban még a drága, márkás törölközők is elveszíthetik nedvszívó képességüket, ha:

a törölköző szilikonos bevonatot kapott gyártáskor

kapott gyártáskor ha mosáskor túltöltjük a mosógépet

nem tisztítjuk rendszeresen a mosógépet

helytelenül szárítjuk a törölközőt

a törölközőt túlzott mennyiségű öblítőt vagy mosószert használunk

használunk testápoló, olaj vagy hajápoló termékek rakódnak a szálakra

Az új törölközők és a szilikonbevonat esete

A gyártás során a törölközők gyakran kapnak szilikonbevonatot, hogy puhábbnak tűnjenek. Ez azonban csökkenti a nedvszívó képességet, amíg a bevonat idővel szépen, fokozatosan ki nem mosódik a szálak közül.

A szakértő megoldása: Az új törölközőt mindig mosd ki használat előtt, ez eltávolítja a szilikonréteget, így a törölköző maximális nedvszívó képességű lesz!

Kattints a képre, és nyílik a galéria a tipikus mosási hibákkal, amik rontják a nedvszívást!

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Hogyan lehet visszaállítani a törölköző nedvszívását?

A szakértők javaslatai:

A vadiúj törölközőket is mosd ki, hogy a gyári szilikonbevonat kikopjon belőlük. Rendezett mosás: szortírozz szín és súly szerint, kis adagokban moss. Fehér ecet: 1 csésze ecetet a dobba öntve természetesen frissítheted a törölközőket - öblítő nélkül! Szódabikarbóna vagy oxigénes fehérítő: fél csésze szódabikarbóna vagy 1 evőkanál oxigénes fehérítő a dobba, majd futtasd újra a mosást. Rázd ki a törölközőket szárítás előtt és után, a szálak fellazításához. Szárítás: lehetőleg szabad levegőn, hogy természetes úton száradjon.

Mosási tippek szakértőtől – Mennyi ideig hagyhatod a nedves ruhát a mosógépben anélkül, hogy bebüdösödne?

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