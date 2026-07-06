Ezt rontod el te is: Tipikus mosási hibák, melyektől törölköződ elveszti nedvszívó képességét

A puha nedvszívó törölköző élménye minden zuhany után felüdülés – de mi van, ha egyszer csak elveszíti a nedvszívó képességét? Szakértők szerint a probléma sokszor gyakori, mindennapos hibákból adódik, a megoldás pedig egyszerűbb, mint gondolnád.
Miért szívja fel kevésbé a vizet a törölköző?
A pamut vagy más természetes szálak cellulózt tartalmaznak, ami vízvonzó tulajdonságú. Azonban még a drága, márkás törölközők is elveszíthetik nedvszívó képességüket, ha:
- a törölköző szilikonos bevonatot kapott gyártáskor
- ha mosáskor túltöltjük a mosógépet
- nem tisztítjuk rendszeresen a mosógépet
- helytelenül szárítjuk a törölközőt
- túlzott mennyiségű öblítőt vagy mosószert használunk
- testápoló, olaj vagy hajápoló termékek rakódnak a szálakra
Az új törölközők és a szilikonbevonat esete
A gyártás során a törölközők gyakran kapnak szilikonbevonatot, hogy puhábbnak tűnjenek. Ez azonban csökkenti a nedvszívó képességet, amíg a bevonat idővel szépen, fokozatosan ki nem mosódik a szálak közül.
A szakértő megoldása:
Kattints a képre, és nyílik a galéria a tipikus mosási hibákkal, amik rontják a nedvszívást!
Hogyan lehet visszaállítani a törölköző nedvszívását?
A szakértők javaslatai:
- A vadiúj törölközőket is mosd ki, hogy a gyári szilikonbevonat kikopjon belőlük.
- Rendezett mosás: szortírozz szín és súly szerint, kis adagokban moss.
- Fehér ecet: 1 csésze ecetet a dobba öntve természetesen frissítheted a törölközőket - öblítő nélkül!
- Szódabikarbóna vagy oxigénes fehérítő: fél csésze szódabikarbóna vagy 1 evőkanál oxigénes fehérítő a dobba, majd futtasd újra a mosást.
- Rázd ki a törölközőket szárítás előtt és után, a szálak fellazításához.
- Szárítás: lehetőleg szabad levegőn, hogy természetes úton száradjon.
Mosási tippek szakértőtől – Mennyi ideig hagyhatod a nedves ruhát a mosógépben anélkül, hogy bebüdösödne?