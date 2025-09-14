Heti Menü: a vénasszonyok nyarát hipp-hopp elkészülő ebédekkel töltjük

-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű168Kalória5.4gFehérje9.1gSzénhidrát10.4gZsír
Főétel
Klasszikus krumplis tésztaadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű784Kalória20.2gFehérje125.1gSzénhidrát22.1gZsír
Saláta
Ecetes paradicsomsalátaadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű68Kalória1.7gFehérje16.2gSzénhidrát0.4gZsír
hétfő
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű385Kalória14.7gFehérje72.2gSzénhidrát5.5gZsír
Főétel
Csirkés tésztasalátaadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű751Kalória40gFehérje89.8gSzénhidrát26.3gZsír
Desszert
JegeskávéadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű181Kalória6.9gFehérje12gSzénhidrát9.6gZsír
kedd
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű238Kalória8.4gFehérje32gSzénhidrát10.3gZsír
Főétel
Egyszerű cukkinifőzelékadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű184Kalória5gFehérje17.3gSzénhidrát10.5gZsír
Desszert
Sajtos pogácsa villámgyorsanadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű385Kalória11.2gFehérje31.3gSzénhidrát23.8gZsír
szerda
adagIdőpKöltségolcsóNehézségközepes310Kalória9.2gFehérje33.9gSzénhidrát13.6gZsír
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű725Kalória22.9gFehérje53.6gSzénhidrát45gZsír
Desszert
Vaníliás grízpudingadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű267Kalória7.7gFehérje38.5gSzénhidrát7.9gZsír
csütörtök
Saláta
Nyári saláta barackkaladagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű428Kalória23gFehérje16.8gSzénhidrát31.7gZsír
Főétel
Gyors cukkinis palacsintaadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű196Kalória5.1gFehérje18.5gSzénhidrát11.2gZsír
Desszert
Tiramisus chiapudingadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű390Kalória13.9gFehérje37.5gSzénhidrát24.6gZsír
péntek
Leves
TojáslevesadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű129Kalória4.2gFehérje8.8gSzénhidrát8.4gZsír
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes821Kalória51.1gFehérje28.3gSzénhidrát56.4gZsír
Desszert
Legegyszerűbb császármorzsaadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű1053Kalória23gFehérje128.7gSzénhidrát48.7gZsír
szombat
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű414Kalória33.3gFehérje30.6gSzénhidrát14.4gZsír
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű451Kalória23.6gFehérje18gSzénhidrát33gZsír
Desszert
Szilvás crumble tejmentesenadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű297Kalória4.4gFehérje42.6gSzénhidrát13gZsír
vasárnap
Heti Menü: a vénasszonyok nyarát hipp-hopp elkészülő ebédekkel töltjük
Nem a konyhában akarunk rostokolni, ha már ilyen szép az idő: finom házias ételek és italok kíséretében az erkélyen vagy a kertben szeretnénk ücsörögni, esetleg ebéd után rögvest felkerekedni, és menni, menni az orrunk után. Éppen ezért a csodás vénasszonyok nyarához illő gyors ebédekkel várunk a jövő héten!