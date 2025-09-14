Mentes

2025.09.14.

Heti Menü: a vénasszonyok nyarát hipp-hopp elkészülő ebédekkel töltjük

Nosalty profilképe Nosalty

Nem a konyhában akarunk rostokolni, ha már ilyen szép az idő: finom házias ételek és italok kíséretében az erkélyen vagy a kertben szeretnénk ücsörögni, esetleg ebéd után rögvest felkerekedni, és menni, menni az orrunk után. Éppen ezért a csodás vénasszonyok nyarához illő gyors ebédekkel várunk a jövő héten!

Legújabb receptek

sárgaborsó-főzelék

Sárgaborsó-főzelék

A sárgaborsó (vagy felesborsó, kinek-mi) az egyik legalulértékeltebb alapanyag, pedig fehérjében gazdag, szuper hüvelyes. Legtöbbször főzeléket készítünk belőle - így tettünk most ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Hoya lacunosa
Életmód

7 illatos szobanövény, ami isteni aromát ad az otthonunknak

Az illatgyertyák és diffúzorok kellemes hangulatot teremtenek, de ha természetes módon szeretnénk otthonunkat illatossá tenni, érdemes a növényekhez fordulnunk. Ráadásul, ha tartós illatra vágyunk, a vágott virágok helyett válasszunk olyan szobanövényt, amely folyamatosan kellemes aromát áraszt.

Még több cikk

Top Receptek

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept