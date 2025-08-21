r
Sajtos pogácsa villámgyorsan

Rosanics Petra
Sajtos pogácsa
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

pogácsatészta

sütés

385
Kalória
11.2g
Fehérje
31.3g
Szénhidrát
23.8g
Zsír
33.4g
Víz
93.5g
Koleszterin
1.2g
Élelmi rost
1.5g
Cukor
  • 11% Fehérje
  • 31% Szénhidrát
  • 24% Zsír

pogácsatészta

sütés

Összesen 385 kcal
  • 11% Fehérje
  • 31% Szénhidrát
  • 24% Zsír

pogácsatészta

sütés

Összesen 4605 kcal
  • 11% Fehérje
  • 31% Szénhidrát
  • 24% Zsír

pogácsatészta

sütés

Összesen 372 kcal
  • 11% Fehérje
  • 31% Szénhidrát
  • 24% Zsír
  • 33% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Foszfor
  • Szelén
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • C vitamin:
  • A vitamin (RAE):

Fehérje

  • Összesen
    11.2 g

Zsír

  • Összesen
    23.8 g
  • Telített zsírsav
    14 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    7 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    93 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    977 g
  • Cink
    2 mg
  • Szelén
    23 mg
  • Kálcium
    205 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    19 mg
  • Foszfor
    191 mg
  • Nátrium
    537 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    31.3 g
  • Cukor
    2 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    33.4 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    214 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    1 mg
  • D vitamin:
    13 micro
  • K vitamin:
    4 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    39 micro
  • Kolin:
    38 mg
  • Retinol - A vitamin:
    208 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    67 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    50 micro
Összesen 385 kcal
  • 11% Fehérje
  • 31% Szénhidrát
  • 24% Zsír
  • 33% Víz

Fehérje

  • Összesen
    134.8 g

Zsír

  • Összesen
    285.1 g
  • Telített zsírsav
    164 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    80 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    13 g
  • Koleszterin
    1122 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    11723.8 g
  • Cink
    19 mg
  • Szelén
    277 mg
  • Kálcium
    2461 mg
  • Vas
    9 mg
  • Magnézium
    224 mg
  • Foszfor
    2288 mg
  • Nátrium
    6442 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    3 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    376.2 g
  • Cukor
    18 mg
  • Élelmi rost
    14 mg

Víz

  • Összesen
    400.9 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    2569 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    5 micro
  • E vitamin:
    8 mg
  • C vitamin:
    7 mg
  • D vitamin:
    151 micro
  • K vitamin:
    42 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    3 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    9 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    463 micro
  • Kolin:
    451 mg
  • Retinol - A vitamin:
    2501 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    804 micro
  • β-crypt
    10 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    603 micro
Összesen 4605 kcal
  • 11% Fehérje
  • 31% Szénhidrát
  • 24% Zsír
  • 33% Víz

Fehérje

  • Összesen
    10.9 g

Zsír

  • Összesen
    23 g
  • Telített zsírsav
    13 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    6 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    90 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    945.5 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    22 mg
  • Kálcium
    198 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    18 mg
  • Foszfor
    185 mg
  • Nátrium
    520 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    30.3 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    32.3 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    207 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    1 mg
  • D vitamin:
    12 micro
  • K vitamin:
    3 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    37 micro
  • Kolin:
    36 mg
  • Retinol - A vitamin:
    202 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    65 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    49 micro
Összesen 372 kcal

Elkészítés

pogácsatészta

  1. A lisztet, a reszelt cheddart, a sót, a cukrot és az élesztőt késes aprítóban összekeverjük morzsás állagúra.
  2. Hozzáadjuk a puha vajat is és azzal is összeturmixoljuk, akkor jó, ha nedves homok állaga van a tésztának.
  3. Hozzáadjuk a tojást, a tejfölt és az aprított snidlinget és hozzádolgozzuk a tésztához. Amikor tökéletesen összeállt, a kész tésztát hagyjuk 30 percet pihenni.
  4. A pihentetett tésztát enyhén belisztezett felületen kinyújtjuk kb. 2 centi vékonyra, a tetejét négyzetrácsos mintában beirdaljuk, majd pogácsaszaggatóval korongokat szaggatunk. Tegyük őket sütőpapírral bélelt tepsire, majd 15 percet pihentetjük.

sütés

  1. A pogácsák tetejét lekenjük tojással és megszórjuk reszelt sajttal.
  2. 190 fokos sütőben kb. 25 perc alatt megsütjük a pogácsákat, ha nagyon erősen barnulnának, fedjük le alufóliával.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 15 p
  • Sütés ideje: 25 p
  • Sütés hőfoka: 190 °C
  • Sütés módja: hőlégkeveréses
