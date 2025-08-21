Sajtos pogácsa villámgyorsan

Sajtos pogácsa villámgyorsanRosanics Petra
Hozzávalók
pogácsatészta
-
450 g finomliszt
-
200 g cheddar sajt
-
1 ek cukor
-
1 ek só
-
25 g élesztő
-
175 g vaj
-
1 db tojás
-
150 g tejföl
-
3 ek snidling
sütés
-
1 db tojás
-
100 g cheddar sajt
- 11% Fehérje
- 31% Szénhidrát
- 24% Zsír
pogácsatészta
-
38g finomliszt137 kcal
-
17g cheddar sajt67 kcal
-
1g cukor3 kcal
-
1g só0 kcal
-
2g élesztő2 kcal
-
15g vaj105 kcal
-
5g tojás6 kcal
-
13g tejföl25 kcal
-
1g snidling0 kcal
sütés
-
5g tojás6 kcal
-
8g cheddar sajt34 kcal
- 11% Fehérje
- 31% Szénhidrát
- 24% Zsír
pogácsatészta
-
450g finomliszt1638 kcal
-
200g cheddar sajt806 kcal
-
10g cukor39 kcal
-
11g só0 kcal
-
25g élesztő26 kcal
-
175g vaj1255 kcal
-
55g tojás69 kcal
-
150g tejföl297 kcal
-
9g snidling3 kcal
sütés
-
55g tojás69 kcal
-
100g cheddar sajt403 kcal
- 11% Fehérje
- 31% Szénhidrát
- 24% Zsír
pogácsatészta
-
36.3g finomliszt132 kcal
-
16.1g cheddar sajt65 kcal
-
0.8g cukor3 kcal
-
0.9g só0 kcal
-
2g élesztő2 kcal
-
14.1g vaj101 kcal
-
4.4g tojás6 kcal
-
12.1g tejföl24 kcal
-
0.7g snidling0 kcal
sütés
-
4.4g tojás6 kcal
-
8.1g cheddar sajt33 kcal
- 11% Fehérje
- 31% Szénhidrát
- 24% Zsír
- 33% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Szelén
-
Magnézium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
C vitamin:
-
A vitamin (RAE):
Fehérje
-
Összesen 11.2 g
Zsír
-
Összesen 23.8 g
-
Telített zsírsav 14 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 7 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 93 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 977 g
-
Cink 2 mg
-
Szelén 23 mg
-
Kálcium 205 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 19 mg
-
Foszfor 191 mg
-
Nátrium 537 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 31.3 g
-
Cukor 2 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 33.4 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 214 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 1 mg
-
D vitamin: 13 micro
-
K vitamin: 4 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 39 micro
-
Kolin: 38 mg
-
Retinol - A vitamin: 208 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 67 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 50 micro
- 11% Fehérje
- 31% Szénhidrát
- 24% Zsír
- 33% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Szelén
-
Magnézium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
C vitamin:
-
A vitamin (RAE):
Fehérje
-
Összesen 134.8 g
Zsír
-
Összesen 285.1 g
-
Telített zsírsav 164 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 80 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 13 g
-
Koleszterin 1122 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 11723.8 g
-
Cink 19 mg
-
Szelén 277 mg
-
Kálcium 2461 mg
-
Vas 9 mg
-
Magnézium 224 mg
-
Foszfor 2288 mg
-
Nátrium 6442 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 3 mg
Szénhidrát
-
Összesen 376.2 g
-
Cukor 18 mg
-
Élelmi rost 14 mg
Víz
-
Összesen 400.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 2569 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 5 micro
-
E vitamin: 8 mg
-
C vitamin: 7 mg
-
D vitamin: 151 micro
-
K vitamin: 42 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 3 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 9 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 463 micro
-
Kolin: 451 mg
-
Retinol - A vitamin: 2501 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 804 micro
-
β-crypt 10 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 603 micro
- 11% Fehérje
- 31% Szénhidrát
- 24% Zsír
- 33% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Szelén
-
Magnézium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
C vitamin:
-
A vitamin (RAE):
Fehérje
-
Összesen 10.9 g
Zsír
-
Összesen 23 g
-
Telített zsírsav 13 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 6 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 90 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 945.5 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 22 mg
-
Kálcium 198 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 18 mg
-
Foszfor 185 mg
-
Nátrium 520 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 30.3 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 32.3 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 207 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 1 mg
-
D vitamin: 12 micro
-
K vitamin: 3 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 37 micro
-
Kolin: 36 mg
-
Retinol - A vitamin: 202 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 65 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 49 micro
Elkészítés
pogácsatészta
- A lisztet, a reszelt cheddart, a sót, a cukrot és az élesztőt késes aprítóban összekeverjük morzsás állagúra.
- Hozzáadjuk a puha vajat is és azzal is összeturmixoljuk, akkor jó, ha nedves homok állaga van a tésztának.
- Hozzáadjuk a tojást, a tejfölt és az aprított snidlinget és hozzádolgozzuk a tésztához. Amikor tökéletesen összeállt, a kész tésztát hagyjuk 30 percet pihenni.
- A pihentetett tésztát enyhén belisztezett felületen kinyújtjuk kb. 2 centi vékonyra, a tetejét négyzetrácsos mintában beirdaljuk, majd pogácsaszaggatóval korongokat szaggatunk. Tegyük őket sütőpapírral bélelt tepsire, majd 15 percet pihentetjük.
sütés
- A pogácsák tetejét lekenjük tojással és megszórjuk reszelt sajttal.
- 190 fokos sütőben kb. 25 perc alatt megsütjük a pogácsákat, ha nagyon erősen barnulnának, fedjük le alufóliával.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
- Sütés ideje: 25 p
- Sütés hőfoka: 190 °C
- Sütés módja: hőlégkeveréses