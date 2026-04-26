Heti Menü – Szív- és lélekmelengető tavaszi kedvencek anyák napjának hetére

Szinte minden magyar által imádott receptek következnek szezonális, áprilisban elérhető tavaszi alapanyagokból - kicsit retró, kicsit nosztalgikus, jó értelemben menzás, magyaros kedvencek, melyekkel édesanyánkat, nagymamánkat is meglephetjük, ha főznénk nekik anyák napja alkalmából. Könnyen lehet, hogy egy teljes menüsornak jobban örülnének, mint egy csokor vágott virágnak!
Tudtad?
Az anyák napját világszerte ünnepeljük, a különböző országokban más és más napokon, Magyarországon május első vasárnapján. Az anyák megünneplésének története az ókori Görögországba nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi ünnepségeket tartottak Rheának, az istenek anyjának, és vele együtt az édesanyáknak is.
Magyarországra az ünnep ötletét Petri Pálné, egy államtitkár felesége hozta Amerikából, a legelső anyák napi ünnepséget pedig 1925. március 8-án a MÁV gépgyár munkásgyerek-foglalkoztatójában tartották.
Következzen tehát az április 27-től május 3-ig tartó hét és a szokásos heti menünk - főzzetek, süssetek, egyetek velünk ebben a hét napban is, és vasárnap ne feledjétek el megköszönteni az anyákat!
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű340Kalória9.4gFehérje60.3gSzénhidrát7.4gZsír
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes1560Kalória62.1gFehérje103.4gSzénhidrát99.5gZsír
Köret
Krémes burgonyapüréadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű265Kalória3.1gFehérje22.4gSzénhidrát18.8gZsír
vasárnap
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű588Kalória45.3gFehérje44.5gSzénhidrát23.4gZsír
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű438Kalória10.8gFehérje67.9gSzénhidrát13.4gZsír
Desszert
Deluxe epres muffinadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű486Kalória9.1gFehérje47.2gSzénhidrát29.6gZsír
hétfő
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű230Kalória7.4gFehérje21.4gSzénhidrát13.3gZsír
Főétel
Rakott cukkini darált hússaladagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű460Kalória32.3gFehérje7.9gSzénhidrát33.3gZsír
Desszert
Piskótatekercs sárgabaracklekvárraladagIdőpKöltségolcsóNehézségközepes178Kalória3.7gFehérje35.5gSzénhidrát2.4gZsír
kedd
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű238Kalória8.4gFehérje32gSzénhidrát10.3gZsír
Főétel
Szuperkrémes spenótfőzelékadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű281Kalória11.5gFehérje28.4gSzénhidrát12gZsír
Desszert
A legegyszerűbb almás piteadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű381Kalória4.6gFehérje56.5gSzénhidrát16.1gZsír
szerda
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű919Kalória21.5gFehérje154.4gSzénhidrát22.5gZsír
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű802Kalória13.4gFehérje118.6gSzénhidrát29.8gZsír
Ital
JegeskávéadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű181Kalória6.9gFehérje12gSzénhidrát9.6gZsír
csütörtök
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű193Kalória7.4gFehérje30.4gSzénhidrát4.7gZsír
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű1170Kalória44.3gFehérje103.8gSzénhidrát63.8gZsír
Desszert
Impozáns duplacsokis-epres brownieadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű733Kalória6.9gFehérje76.4gSzénhidrát45.7gZsír
péntek
Leves
Aranyló tyúkhúslevesadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű230Kalória20.5gFehérje25.5gSzénhidrát5gZsír
Főétel
A BrassóiadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes852Kalória35.5gFehérje31.6gSzénhidrát65.1gZsír
Desszert
Fejedelmi Rákóczi-túrósadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes986Kalória23.9gFehérje137.6gSzénhidrát38.2gZsír
szombat
