Heti Menü – Szív- és lélekmelengető tavaszi kedvencek anyák napjának hetére

Receptek, melyeket szinte mindenki szeret, így anya és nagyi is, ha esetleg úgy döntünk, idén inkább saját készítésű ünnepi ebéddel lepnénk meg őket anyák napjára. Szezonális, tavaszias, zsenge hozzávalók, eper, spárga, cukkini, spenót, gomba, borsó vár rátok, tartsatok velünk!

Szinte minden magyar által imádott receptek következnek szezonális, áprilisban elérhető tavaszi alapanyagokból - kicsit retró, kicsit nosztalgikus, jó értelemben menzás, magyaros kedvencek, melyekkel édesanyánkat, nagymamánkat is meglephetjük, ha főznénk nekik anyák napja alkalmából. Könnyen lehet, hogy egy teljes menüsornak jobban örülnének, mint egy csokor vágott virágnak!

A csodás anyák napi madeleine receptjéért kattints a képre! Gerzsenyi Flóra

Tudtad? Az anyák napját világszerte ünnepeljük, a különböző országokban más és más napokon, Magyarországon május első vasárnapján. Az anyák megünneplésének története az ókori Görögországba nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi ünnepségeket tartottak Rheának, az istenek anyjának, és vele együtt az édesanyáknak is.



Magyarországra az ünnep ötletét Petri Pálné, egy államtitkár felesége hozta Amerikából, a legelső anyák napi ünnepséget pedig 1925. március 8-án a MÁV gépgyár munkásgyerek-foglalkoztatójában tartották.

Következzen tehát az április 27-től május 3-ig tartó hét és a szokásos heti menünk - főzzetek, süssetek, egyetek velünk ebben a hét napban is, és vasárnap ne feledjétek el megköszönteni az anyákat!