2026.04.26.

Heti Menü – Szív- és lélekmelengető tavaszi kedvencek anyák napjának hetére

Brecz Judit

Receptek, melyeket szinte mindenki szeret, így anya és nagyi is, ha esetleg úgy döntünk, idén inkább saját készítésű ünnepi ebéddel lepnénk meg őket anyák napjára. Szezonális, tavaszias, zsenge hozzávalók, eper, spárga, cukkini, spenót, gomba, borsó vár rátok, tartsatok velünk!

Szinte minden magyar által imádott receptek következnek szezonális, áprilisban elérhető tavaszi alapanyagokból - kicsit retró, kicsit nosztalgikus, jó értelemben menzás, magyaros kedvencek, melyekkel édesanyánkat, nagymamánkat is meglephetjük, ha főznénk nekik anyák napja alkalmából. Könnyen lehet, hogy egy teljes menüsornak jobban örülnének, mint egy csokor vágott virágnak!

anyák napi madeleine
A csodás anyák napi madeleine receptjéért kattints a képre!
Gerzsenyi Flóra

Tudtad?

Az anyák napját világszerte ünnepeljük, a különböző országokban más és más napokon, Magyarországon május első vasárnapján. Az anyák megünneplésének története az ókori Görögországba nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi ünnepségeket tartottak Rheának, az istenek anyjának, és vele együtt az édesanyáknak is.

Magyarországra az ünnep ötletét Petri Pálné, egy államtitkár felesége hozta Amerikából, a legelső anyák napi ünnepséget pedig 1925. március 8-án a MÁV gépgyár munkásgyerek-foglalkoztatójában tartották.

Következzen tehát az április 27-től május 3-ig tartó hét és a szokásos heti menünk - főzzetek, süssetek, egyetek velünk ebben a hét napban is, és vasárnap ne feledjétek el megköszönteni az anyákat!

Falafel, az arab csicserigolyó

Az egyik legismertebb közel-keleti étel a falafel, ami a hummusszal együtt egész Európát is meghódította. A falafel fő alapanyaga a csicseriborsó, ami ebbe a receptbe azonban nem főtt, ...

a-tokeletes-nokedli
A tökéletes nokedli

A magyarok kedvenc körete, az kétségtelenül a galuska vagy más néven nokedli. Liszt és tojás. Lényegében csak ezekre az összetevőkre van szükség, plusz a vízre és a sóra.

szaftos-brassoi-apropecsenye
Szaftos brassói aprópecsenye

A szaftos, fűszeres hús és a ropogósra sült burgonya párosa olyan klasszikus kombináció, amit nehéz megunni – nem véletlen, hogy a magyar konyha egyik alapdarabjává vált.

