Ez volt nagyszüleink kedvenc itala – Gyulladáscsökkentő és bélflóra-támogató hatása van

Nem csodaitalról, de még csak nem is egy drága táplálékkiegészítőről van szó. Ez az ital nem véletlen örvendett nagy népszerűségnek még nagyszüleink idejében, ugyanis számos egészségügyi előnye van.

Ez az ital nem tartalmaz különleges hozzávalókat, és még csak nem is drága alapanyagokból áll, élettani hatása viszont annál kedvezőbb. A kovászos, vagyis erjesztett céklalé a régi idők egyik gyakran kortyolt itala, amivel érdemes megismerkedni!

A kovászos céklalé gyulladáscsökkentő és bélflóra-támogató

Mi az a kovászos céklalé?

A céklalé előnyeiről írtunk már korábban, azonban az erjesztett változata fokozott egészségtámogató hatással rendelkezik. Ez az ital természetes savanyítási eljárással készül.

Cékla, víz és só adja az alapját, néha fokhagymával, babérlevéllel vagy szegfűborssal dúsítva.

Maga a kovász nem képződik gyorsan, először csak a cékla ad színt az italnak, majd megkezdődik az erjedés folyamata. A céklában lévő cukrok tejsavvá alakulnak, ami a savanyú ízt adja. Minél hosszabb az erjesztés folyamata, annál testesebb íze lesz az italnak. Általában 2 hét elég az elkészítéséhez, amit a meleg fel tud gyorsítani, viszont a minőség fenntartásához nem szabad folyamatosan napoztatni.

Miért egészséges?

Az erjesztett céklalé számos értékes tápanyagot tartalmaz, köztük probiotikumot, amely támogatja a bélflóra egészségét.

A kovászban kálium, magnézium, vas és folsav is fellelhető,

ráadásul antioxidánsokban is bővelkedik, így igen jó gyulladáscsökkentő.

Támogatja a májműködést, és a szervezet méregtelenítő folyamatait.

Receptajánló:

Emellett enyhíti az étkezés utáni lehetséges puffadás mértékét, valamint az immunrendszerre is pozitív hatással van.

A napi ajánlott mennyiség 50-200 ml körüli érték, és fontos, hogy vesebetegek és vesekőre hajlamos egyéneknek nem ajánlott a fogyasztása. Ihatjuk étkezés előtt és alatt is, jótékony hatását minden formájában kifejti.

Forrásunk volt.