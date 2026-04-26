A nyár új kedvence – Ez a strapabíró virág hódítja meg a balkonokat

A nyári balkonok és kertek egyik legújabb sztárja a dohánygyökér, más néven porcelánrózsa, amely egyre több kertkedvelő figyelmét kelti fel.
Miért ennyire népszerű?
A dohánygyökér különlegessége abban rejlik, hogy egyszerre dekoratív és rendkívül ellenálló. Vastag, húsos leveleiben vizet képes raktározni, így kiválóan viseli a hosszan tartó szárazságot és a nyári hőséget. Ez különösen előnyös azok számára, akik nem tudnak naponta öntözni, vagy olyan helyen élnek, ahol a csapadék ritkább.
Kis helyen is látványos
Ez a növény alacsony termetű, általában körülbelül 15 centiméter magasra nő, mégis bőséges virágzással hálálja meg a minimális gondozást. Apró, élénk színű virágai hónapokon át díszíthetik a balkonládákat, cserepeket vagy akár kisebb kerteket is.
Kompakt mérete miatt kisebb erkélyeken is könnyedén elhelyezhető, így ideális választás városi környezetben élők számára.
Kezdőknek is tökéletes választás
A dohánygyökér további előnye, hogy nem igényel tápanyagban gazdag talajt, így kezdő kertészek számára is kiváló választás. Emellett pénztárcabarát megoldás, hiszen kevés gondozással is látványos eredményt nyújt.
Mire figyeljünk a gondozásnál?
Fontos azonban tudni, hogy bár jól tűri a meleget, a hidegebb időjárásra már érzékenyebb. Mérsékelten fagyálló növény, ezért ősszel érdemes védeni a csapadéktól és a hidegtől. A cserépben nevelt példányokat ajánlott fedett, esőtől védett helyre vinni, így hosszabb ideig megőrizhetik egészségüket.