Életmód

2026.04.26.

A nyár új kedvence – Ez a strapabíró virág hódítja meg a balkonokat

Németh Orsi

Egyre népszerűbb a szárazságtűrő növények között egy különleges faj, amely nemcsak szép, hanem rendkívül ellenálló is.

A nyári balkonok és kertek egyik legújabb sztárja a dohánygyökér, más néven porcelánrózsa, amely egyre több kertkedvelő figyelmét kelti fel.

Miért ennyire népszerű?

A dohánygyökér különlegessége abban rejlik, hogy egyszerre dekoratív és rendkívül ellenálló. Vastag, húsos leveleiben vizet képes raktározni, így kiválóan viseli a hosszan tartó szárazságot és a nyári hőséget. Ez különösen előnyös azok számára, akik nem tudnak naponta öntözni, vagy olyan helyen élnek, ahol a csapadék ritkább.

Apró, rózsaszín virágok fürtben egy zöld levelű dohánygyökéren, közeli felvételen.
Kis helyen is látványos

Ez a növény alacsony termetű, általában körülbelül 15 centiméter magasra nő, mégis bőséges virágzással hálálja meg a minimális gondozást. Apró, élénk színű virágai hónapokon át díszíthetik a balkonládákat, cserepeket vagy akár kisebb kerteket is.

Kompakt mérete miatt kisebb erkélyeken is könnyedén elhelyezhető, így ideális választás városi környezetben élők számára.

Kezdőknek is tökéletes választás

A dohánygyökér további előnye, hogy nem igényel tápanyagban gazdag talajt, így kezdő kertészek számára is kiváló választás. Emellett pénztárcabarát megoldás, hiszen kevés gondozással is látványos eredményt nyújt.

Apró, fehéres rózsaszín virágok fürtben egy zöld levelű dohánygyökéren, közeli felvételen.
A porcelánrózsa hódítja meg idén a nyári balkonokat

Mire figyeljünk a gondozásnál?

Fontos azonban tudni, hogy bár jól tűri a meleget, a hidegebb időjárásra már érzékenyebb. Mérsékelten fagyálló növény, ezért ősszel érdemes védeni a csapadéktól és a hidegtől. A cserépben nevelt példányokat ajánlott fedett, esőtől védett helyre vinni, így hosszabb ideig megőrizhetik egészségüket.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

falafel

Falafel, az arab csicserigolyó

Az egyik legismertebb közel-keleti étel a falafel, ami a hummusszal együtt egész Európát is meghódította. A falafel fő alapanyaga a csicseriborsó, ami ebbe a receptbe azonban nem főtt, ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

a-tokeletes-nokedli
galuska

A tökéletes nokedli

A magyarok kedvenc körete, az kétségtelenül a galuska vagy más néven nokedli. Liszt és tojás. Lényegében csak ezekre az összetevőkre van szükség, plusz a vízre és a sóra.

szaftos-brassoi-apropecsenye
brassói

Szaftos brassói aprópecsenye

A szaftos, fűszeres hús és a ropogósra sült burgonya párosa olyan klasszikus kombináció, amit nehéz megunni – nem véletlen, hogy a magyar konyha egyik alapdarabjává vált.

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept