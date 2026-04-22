A magnézium az egyik legnépszerűbb étrend-kiegészítő, ha jobb alvásról van szó, de vajon tényleg segít elaludni? Szakértők most elmondják, mikor és hogyan érdemes szedni, melyik formát válaszd, és azt is, mire kell figyelni, hogy ne rontson az éjszakáidon.

A pihentető, átaludt éjszaka néha elérhetetlennek tűnhet, ezért sokan étrend-kiegészítőkhöz fordulnak, hogy javítsanak az alvásukon. Az egyik legnépszerűbb választás a magnézium, egy létfontosságú ásványi anyag, amely több száz testi folyamatban vesz részt, többek között az alvás szabályozásában is.

A szakértő felfedi a titkot – Ekkor kell bevenned a magnéziumot, a pihentető alvásod múlhat rajta

„A magnézium segíthet az álmatlanság kezelésében azáltal, hogy helyreállítja a neurotranszmitterek egyensúlyát: gátolja a glutamát működését, miközben fokozza a GABA hatását” – magyarázza Maria Pino, PhD. A GABA (gamma-amino-vajsav) egy kulcsfontosságú ingerületátvivő anyag, amely nyugtatja az idegrendszert és segíti az ellazulást. A magnézium ennek a működését erősítve hozzájárulhat egy nyugodtabb állapot kialakulásához, így könnyebbé teheti az elalvást és az éjszaka átalvását.

Tudtad? A magnézium nemcsak az idegrendszerre és az izmokra hat, hanem a szervezet természetes alvás–ébrenlét ciklusára is befolyással lehet. „Egészséges embereknél a magnézium növelheti a melatoninszintet, ezzel segítve a normál biológiai ritmus fenntartását” – teszi hozzá Pino.

Ha azon gondolkodsz, hogy beépíted a magnéziumot a mindennapjaidba, felmerülhet a kérdés: mikor érdemes bevenni? Ennek tisztázására szakértőket kérdeztek meg az ideális időzítésről, a legjobb formákról és a legfontosabb biztonsági szempontokról.

Mikor a legjobb bevenni a magnéziumot?

Ha alvásjavításra szeded, általában azt javasolják, hogy lefekvés előtt 30–60 perccel vedd be. Ez az idő elég ahhoz, hogy a szervezet felszívja és hasznosítsa a magnéziumot az esti lecsendesedés során – mondja Whitney Stuart.

Johannah Katz szerint ezt több héten át, napi egyszer, jellemzően este érdemes alkalmazni, bár nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy ez hatékonyabb lenne más napszakoknál. Az viszont segíthet, ha minden este ugyanabban az időben veszed be: „ez megerősíti a szervezetben, hogy itt az alvás ideje”, és tovább fokozhatja a hatását.

Milyen magnéziumot válassz?

A különböző magnéziumformák között nem könnyű eligazodni, pedig számít, melyiket választod: a felszívódás és a hatás is ettől függ. A szakértők szerint a magnézium-glicinát (biszglicinát) és a magnézium-treonát jobban hasznosul, és kíméletesebb a szervezethez, mint a gyakori magnézium-oxid. Előbbi ráadásul glicint tartalmaz, ami enyhén nyugtató hatású is lehet. A magnézium-L-treonát előnye, hogy képes lehet az agyba jutni, így támogathatja az idegrendszert, bár az alvásra gyakorolt hatását még vizsgálják.

Ha az alvás a cél, érdemes kerülni a citrát és oxid formákat: ezek hashajtó hatásúak lehetnek, ami éjszakai felébredésekhez vezethet. Az ajánlott napi magnéziumadag általában 200–400 mg, de érdemes kisebb mennyiséggel kezdeni, és szükség esetén szakemberrel egyeztetni.

Ezekre ügyelj a rendszeres magnéziumbevitelnél

Bár a magnézium természetes formában is jelen van az ételekben, étrend-kiegészítőként már érdemes óvatosabban kezelni. Egészséges felnőttek számára általában biztonságos, de kölcsönhatásba léphet bizonyos gyógyszerekkel és betegségekkel.

A magnézium csökkentheti a vérnyomást, ezért azoknál, akik már vérnyomáscsökkentőt szednek, ezt figyelni kell – mondja Pino.

Emellett befolyásolhatja egyes gyógyszerek felszívódását is: csökkentheti bizonyos antibiotikumok és a pajzsmirigyhormonok hatékonyságát, ezért érdemes több órás különbséggel bevenni őket.

Mielőtt elkezdenéd szedni, érdemes orvossal vagy gyógyszerésszel egyeztetni, hogy számodra biztonságos-e, és hogyan illeszthető a meglévő kezeléseid mellé.

További tippek a jobb alvásért A magnézium segíthet, de a jó alvás alapja a napi rutin. A szakértők szerint érdemes legalább 7 órát aludni, és minden nap ugyanabban az időben lefeküdni, illetve felkelni.

A rendszeres mozgás és a napi természetes fény is sokat számít, de edzeni inkább napközben érdemes. Emellett figyelj a hálószobára is: legyen sötét, csendes és hűvös, az ágyat pedig tényleg csak alvásra használd!

Szakértői összegzés

A magnézium lefekvés előtt 30–60 perccel bevéve enyhén segítheti a pihentetőbb alvást. A magnézium-biszglicinát és -L-treonát általában jobban tolerálható és gyakran használják relaxációra, míg a citrát és az oxid inkább okozhat emésztési panaszokat, ami zavarhatja az alvást.

Fontos azonban, hogy a magnézium nem csodaszer: akkor működik a legjobban, ha rendszeres esti rutinnal, nyugodt alvási környezettel és általánosan egészséges alvási szokásokkal együtt alkalmazzák.

