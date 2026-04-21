2026 kedvence lett ez a látványos növény – Mindenki ezt ülteti idén

Nem minden kerti trend indul a közösségi médiából. Néha egy növény egyszerűen annyira látványos és sokoldalú, hogy magától kerül reflektorfénybe. 2026-ban ez történt az azáleával, amelyet hivatalosan is az év növényének választottak.
A döntés nem csak jelképes:
az azálea tavasszal bőséges, színes virágzással díszít, ráadásul egyes modern fajták nyáron és ősszel is újra virágba borulnak.
Régi kedvenc, új igényekre szabva: az azálea
Az azálea nem új szereplő a kertekben, egyszerre klasszikus és modern: mutatós, mégsem hivalkodó, és kisebb, félárnyékos kertekben is jól érzi magát.
A népszerűségét az is növeli, hogy rengeteg változatban elérhető. Különböző méretű, színű és növekedésű fajták közül lehet választani, így szinte bármilyen kertbe beilleszthető.
Nem mindegy, hova ülteted az azáleát
Legjobban enyhén savanyú, jó vízelvezetésű talajban fejlődik, és inkább világos, félárnyékos környezetben érzi jól magát.
Fontos:
Az ültetésen sok múlik
Az azálea sikeres nevelése már az ültetésnél eldőlhet. A talaj előkészítése különösen fontos:
nem elég egy gödröt kiásni, érdemes az egész ültetési területet javítani komposzttal vagy szerves anyaggal.
Öntözés és tápanyag: a kevesebb néha több
Friss ültetés után alapos öntözésre van szükség, de később nem szabad túlzásba vinni a locsolást. Az azálea a folyamatosan nedves, de nem vizes talajt kedveli.
A mulcsozás kifejezetten jót tesz neki:
segít megtartani a nedvességet és javítja a talaj szerkezetét. Tápanyagból sem igényel sokat: az első évben gyakran nincs is rá szükség, később pedig általában egy tavaszi, esetleg egy nyár közepi utánpótlás elegendő.
Augusztus után viszont már nem ajánlott trágyázni, mert az érzékeny, késői hajtásnövekedést indíthat el.