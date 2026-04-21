A héten sem marad el szokásos akciós javaslatunk, amit most elsősorban a hobbikertészek figyelmébe tudunk ajánlani. A 6 darabos szettet kevesebb, mint 2000 forintért kapni. Lássuk, miről van szó!

2026. április 23-tól csodaszép növényekre csaphattok le a Lidlben, ráadásul igen jó darabáron. Akinek nincs ellenére, hogy viszonylag kevés energiabefektetéssel virágoztassa fel a kertjét vagy balkonját, annak érdemes betérnie a szupermarketbe.

Hosszan virágzó, csodaszép egynyáriak fillérekért – Hobbikertészek kedvence érkezik a Lidlbe

Hobbikertészek kedvencei a Lidlben

Egész nyáron át tartó virágzás: ez az, amire a legtöbb ember vágyik, ha egy kicsit is érdeklődik a növények iránt. Mivel a kertészkedésnek egyre több hódolója van, így a Lidl e heti ajánlata sokak kedvére lesz.

Április 23-tól egészen a készlet erejéig 6 darabos fuksziát vagy 6 darabos futómuskátlit vagy 6 darabos álló muskátlit vihetünk haza 1998 forintért.

Ez azt jelenti, hogy egy darab növény ára kb. 334 forintra jön ki.

A növények magassága cseréppel együtt 20-25 centiméter.

A cserép átmérője 9,5 cm.

A virágok különböző színekben elérhetőek: piros, rózsaszín és lila változatban is.

A Lidl akciója április 23-tól érvényes

Mi a közös ezekben a növényekben?

A fukszia és az álló, illetve futó muskátli abban hasonlítanak egymásra, hogy mindhárom rendkívül kedvelt dísznövény, amelyeket gyakran ültetnek erkélyládákba, cserepekbe vagy kertekbe. Hosszú ideig és látványosan virágoznak, de hazánkban egynyáriként nevelt növények.

Fontos különbség, hogy botanikailag nem tartoznak egy csoportba. A fukszia külön nemzetséget alkot, míg az álló és futó muskátli a Pelargonium nemzetségbe sorolható. Ebből adódóan igényeik sem teljesen azonosak: a fukszia inkább a félárnyékos, hűvösebb környezetet kedveli, míg a muskátli jobban tűri az erős napsütést és általában ellenállóbb növény.

