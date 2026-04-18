Ha tudatosan figyelünk az étrendünkre, jó eséllyel már találkoztunk a klasszikus fehér tészta egészségesebb alternatíváival. Ilyenek a csicseriborsóból készült és a teljes kiőrlésű változatok is, amelyek egyre népszerűbbek.

Ezek a tészták azért is kerülhettek a figyelem középpontjába, mert magas a fehérje- és rosttartalmuk. Manapság pedig egyre többen ismerik fel a fehérjék fontosságát, legyen szó a teltségérzet biztosításáról vagy az izomépítésről. Emellett a legtöbbünk étrendje rostban szegény, pedig ez a tápanyag kulcsszerepet játszik az emésztésben, az energiaszint fenntartásában és a jóllakottság érzésében is.

Teljes kiőrlésű vagy csicseriborsó-tészta – Melyik jobb a fehérje- és rostbevitel szempontjából?

Abban egyetérthetünk, hogy mindkét tésztatípus egészségesebb, mint a „sima” változat, a kérdés már csak az, hogy melyiknek vagy több egészségügyi előnye.

Miben különbözik a két típus?

Mindkét opció tehát jelentős előrelépés a hagyományos fehér tésztához képest. Több rostot és valamivel több fehérjét tartalmaznak, így hosszabb ideig teltségérzetet biztosítanak, és segíthetnek elkerülni az étkezések közötti hirtelen éhséget. A különbség azonban mégis érezhető.

A csicseriborsó-tészta előnyei

A csicseriborsóból készült tészta hüvelyes alapú, ami teljesen más tápanyagprofilt eredményez. Magas rosttartalma és úgynevezett rezisztens keményítőtartalma miatt lassabban emeli meg a vércukorszintet. Ez különösen előnyös lehet, ha szeretnénk egyenletesebb energiaszintet fenntartani a nap folyamán. A lassabb felszívódás miatt kevésbé tapasztalunk hirtelen „leeséseket”, és tovább maradunk jóllakottak.

Ráadásul egyes kutatások szerint a csicseriborsó hatása nemcsak az adott étkezésnél érvényesül: akár a következő étkezésnél is kedvezőbb lehet a vércukorreakció. Ez hosszabb távon is stabilabb energiaszintet jelenthet.

További előny, hogy sok csicseriborsó-tészta gluténmentes, így érzékenység esetén is jó alternatíva lehet. Ízben kissé diósabb, állagában pedig általában feszesebb, ami nem mindenkinek jön be, de sokan kifejezetten kedvelik.

Összességében a csicseriborsó-tészta általában valamivel több fehérjét és rostot tartalmaz. Egy adagban nagyjából 2–3 grammal többet kapunk mindkét tápanyagból, mint a teljes kiőrlésű változat esetében. Ez elsőre nem tűnik soknak, de rendszeres fogyasztás mellett már számíthat.

A teljes kiőrlésű tészta erősségei

A teljes kiőrlésű tészta közelebb áll a hagyományos ízvilághoz, így könnyebb lehet bevezetnünk a mindennapokba. Ha eddig fehér tésztát ettünk, ez egy egyszerű és fokozatos váltást jelenthet.

Előnye, hogy a gabonaszem minden része megmarad benne – a korpa és a csíra is –, így több rostot és tápanyagot tartalmaz. Ezek a rostok elsősorban oldhatatlanok, amelyek támogatják a rendszeres emésztést és táplálják a bélflórát.

A teljes kiőrlésű gabonák rendszeres fogyasztása összefüggésbe hozható bizonyos anyagcsere-betegségek, például a 2-es típusú cukorbetegség alacsonyabb kockázatával is. Emellett ez a típus is lassabban emésztődik, mint a fehér tészta, így kedvezőbb hatással van a vércukorszintre.

Számokban: mit kapunk egy adagban?

Egy átlagos adag (kb. 56 gramm) esetén:

csicseriborsó-tészta: kb. 11 g fehérje, 8 g rost

teljes kiőrlésű tészta: kb. 8 g fehérje, 6 g rost

fehér tészta: kb. 7 g fehérje, 3 g rost

Jól látszik, hogy mindkét alternatíva sokkal kedvezőbb a hagyományos változatnál, de a csicseriborsó-tészta egy hajszálnyival előrébb jár.

Ha tehát a célunk a magasabb fehérje- és rostbevitel, a csicseriborsó-tészta egy fokkal jobb választás lehet.

Különösen akkor, ha fontos számunkra a stabil energiaszint vagy a vércukorszint egyensúlya. Ha viszont egy könnyebben megszokható, klasszikusabb ízű alternatívát keresünk, a teljes kiőrlésű tészta ideális kiindulópont lehet.

A legfontosabb azonban, hogy bármelyiket is választjuk, máris egy tápanyagokban gazdagabb, kiegyensúlyozottabb étkezést teszünk az asztalra. A fehérje és a rost együtt dolgozik: lassítják az emésztést, egyenletesebb vércukorszintet biztosítanak, és segítenek abban, hogy hosszabb ideig energikusnak érezzük magunkat.

