Ez a 3 összetevős vacsora támogatja leginkább a szíved egészségét a kardiológus szerint

A kiegyensúlyozott, egészséges életmód kulcsfontosságú szívünk egészségének megőrzése szempontjából. A kardiológus szerint az ideális vacsora alacsony nátrium, transz- és telített zsír tartalmú, viszont egészséges zsírokban, rostban és sok növényi tápanyagban gazdag. Lássuk, egészen pontosan mire van szüksége a szívünknek!
Egy jól összeállított vacsora mellőzi azokat az alapanyagokat, melyek ártanak a szívnek, azonban előnyben részesíti azokat, melyek támogatják működését.
A kardiológus szerint a legideálisabb vacsora sült lazacból, csicseriborsóból és sült zöldségekből áll.
És hogy miért olyan jó ez az összeállítás?
A lazac ómega-3 zsírsavakban gazdag, így csökkentheti a trigliceridszintet és a gyulladást, emellett javítja az erek működését. A csicseriborsó és a leveles zöldek sok rostot és növényi tápanyagot biztosítanak, ami segíthet az LDL-koleszterin és a vérnyomás csökkentésében.
Használjunk minél több zöldfűszert és gyógynövényt só helyett.
További tippek, hogy szívbarát vacsorát állíthass össze
Az egészséges zsírok, mint az ómega-3 és olívaolaj az egészségedet támogatják, szemben a telített zsírokkal, így próbáld meg előbbieket valamilyen formában mindig belecsempészni az étkezésbe.
Ómega-3 zsírsavban gazdag ételek:
- szardínia, tonhal, makréla, hering, pisztráng, szardella,
- lenmag, dió, chia, szójabab,
- spenót, kelkáposzta, kelbimbó,
- tojás, csirkehús, tengeri algák.
Emellett zöldségek és növényi alapú élelmiszerek mindig legyenek a tányéron, amik rostban gazdagak.