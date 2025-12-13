A szív egészségének megőrzésében fontos szerepet játszik az étkezésünk. A kardiológus elárulta, mi az ideális vacsora, ha szeretnénk, hogy hosszútávon jó egészségnek örvendjünk.

A kiegyensúlyozott, egészséges életmód kulcsfontosságú szívünk egészségének megőrzése szempontjából. A kardiológus szerint az ideális vacsora alacsony nátrium, transz- és telített zsír tartalmú, viszont egészséges zsírokban, rostban és sok növényi tápanyagban gazdag. Lássuk, egészen pontosan mire van szüksége a szívünknek!

Ez a 3 összetevős vacsora támogatja leginkább a szíved egészségét a kardiológus szerint

Egy jól összeállított vacsora mellőzi azokat az alapanyagokat, melyek ártanak a szívnek, azonban előnyben részesíti azokat, melyek támogatják működését.

A kardiológus szerint a legideálisabb vacsora sült lazacból, csicseriborsóból és sült zöldségekből áll.

És hogy miért olyan jó ez az összeállítás?

A lazac ómega-3 zsírsavakban gazdag, így csökkentheti a trigliceridszintet és a gyulladást, emellett javítja az erek működését. A csicseriborsó és a leveles zöldek sok rostot és növényi tápanyagot biztosítanak, ami segíthet az LDL-koleszterin és a vérnyomás csökkentésében.

Használjunk minél több zöldfűszert és gyógynövényt só helyett.

További tippek, hogy szívbarát vacsorát állíthass össze

Az egészséges zsírok, mint az ómega-3 és olívaolaj az egészségedet támogatják, szemben a telített zsírokkal, így próbáld meg előbbieket valamilyen formában mindig belecsempészni az étkezésbe.

Ómega-3 zsírsavban gazdag ételek:

Emellett zöldségek és növényi alapú élelmiszerek mindig legyenek a tányéron, amik rostban gazdagak.

