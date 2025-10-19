Nem minden barna színű kenyér egészséges: a dietetikusok erre az egyre esküsznek

A legtöbben úgy gondolják, hogy ha rozsOS vagy magvas kenyeret vesznek, máris egészséges kenyeret választanak. A dietetikusok azonban óvatosságra intenek: nem a rozs vagy a magvak tesznek egy kenyeret igazán értékessé, hanem az, ha teljes kiőrlésű lisztből készül. Ez azt jelenti, hogy a gabonaszem minden része – a korpa, a csíra és az endospermium – benne marad, így a kenyér több rostot, ásványi anyagot és vitamint tartalmaz.
A gyártók sokszor trükköznek!
Az igazi „jó kenyér” tehát az, amelynek címkéjén 100% teljes kiőrlésű búzaliszt vagy rozsliszt felirat szerepel. A gyártók gyakran trükköznek a megnevezésekkel, ezért érdemes mindig átolvasni az összetevőket:
ha a fehér liszt dominál, a termék már nem számít teljes kiőrlésűnek, hiába barna a színe!
Miért válasszunk teljes kiőrlésű kenyeret?
- A teljes kiőrlésű kenyerek magas rosttartalmuk révén segítenek a vércukorszint egyensúlyban tartásában,
- csökkenthetik a „rossz” koleszterint,
- és hosszabb ideig biztosítanak jóllakottságérzetet.
- Egyetlen szelet akár a napi ajánlott rostbevitel ötödét is fedezheti!
Tudtad? A kenyér fagyasztása és visszamelegítése jótékony hatású:
Dr. Karen Alarcón táplálkozástudós szerint ez a módszer egyszerű, mégis hatékony:
„Ha a kenyeret lefagyasztjuk, majd pirítva fogyasztjuk el, csökkenthetjük az emésztési panaszokat, és jobban hasznosulnak a tápanyagok.”