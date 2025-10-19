Nem minden barna színű kenyér egészséges: a dietetikusok erre az egyre esküsznek

Sokan azt hiszik, ha egy kenyér barna színű, akkor biztos egészséges is, a dietetikusok azonban egyfajta kenyérre (azaz lisztre) esküsznek. Ne dőljünk be a színnek, mert sok pékség trükközik a színnel és a címkékkel is! Keressük a 100% teljes kiőrlésű búzaliszt vagy rozsliszt feliratot!

A legtöbben úgy gondolják, hogy ha rozsOS vagy magvas kenyeret vesznek, máris egészséges kenyeret választanak. A dietetikusok azonban óvatosságra intenek: nem a rozs vagy a magvak tesznek egy kenyeret igazán értékessé, hanem az, ha teljes kiőrlésű lisztből készül. Ez azt jelenti, hogy a gabonaszem minden része – a korpa, a csíra és az endospermium – benne marad, így a kenyér több rostot, ásványi anyagot és vitamint tartalmaz.

A gyártók sokszor trükköznek!

Az igazi „jó kenyér” tehát az, amelynek címkéjén 100% teljes kiőrlésű búzaliszt vagy rozsliszt felirat szerepel. A gyártók gyakran trükköznek a megnevezésekkel, ezért érdemes mindig átolvasni az összetevőket:

ha a fehér liszt dominál, a termék már nem számít teljes kiőrlésűnek, hiába barna a színe!

Miért válasszunk teljes kiőrlésű kenyeret?

A teljes kiőrlésű kenyerek magas rosttartalmuk révén segítenek a vércukorszint egyensúlyban tartásában,

egyensúlyban tartásában, csökkenthetik a „rossz” koleszterint,

és hosszabb ideig biztosítanak jóllakottságérzetet.

Egyetlen szelet akár a napi ajánlott rostbevitel ötödét is fedezheti!

Tudtad? A kenyér fagyasztása és visszamelegítése jótékony hatású: a mélyhűtés utáni pirítás során a keményítő szerkezete megváltozik. Úgynevezett rezisztens keményítővé alakul, ami prebiotikumként viselkedik, azaz táplálja a bélflóra jótékony baktériumait, és lassabban emészthető, így kevésbé emeli meg a vércukorszintet.

Dr. Karen Alarcón táplálkozástudós szerint ez a módszer egyszerű, mégis hatékony:

„Ha a kenyeret lefagyasztjuk, majd pirítva fogyasztjuk el, csökkenthetjük az emésztési panaszokat, és jobban hasznosulnak a tápanyagok.”

Forrásunk volt.