Ez a legnagyobb különbség a fehér és a teljes kiőrlésű kenyér között... de van köztük egyezés is

Egészségügyi szempontból a teljes kiőrlésű kenyér sokkal előnyösebb, mint a fehér kenyér. Ám sokan azt hiszik, hogy emiatt többet is lehet belőle enni. Elmondjuk, miért nincs ez így.

Fehér kenyér vagy teljes kiőrlésű? A válasz egyértelmű, ha az a cél, hogy egészségesebben étkezzünk, azonban ez nem egyenlő azzal, hogy automatikusan többet is ehetünk belőle. Elmagyarázzuk.

Ez a legnagyobb különbség a fehér és a teljes kiőrlésű kenyér között, de vannak köztük egyezések is

Sokan választanak teljes kiőrlésű terméket, azt gondolva, hogy egészségesebb, így a fogyást is segíti. A mondat első állítása igaz, azonban ez nem jelenti azt, hogy többet is ehetünk belőle. Laura Pérez Naharro klinikai dietetikus-táplálkozási szakértő kifejti, mi minden számít az étkezési szokásaink során, hiszen teljes kiőrlésű kenyér ide vagy oda, az étrend általános kontextusa, az általa okozott jóllakottság szintje és az összes elfogyasztott élelmiszer tápértéke is fontos tényező.

Hangsúlyozza, hogy a teljes kiőrlésű kenyér előnye nem a kalóriákban rejlik, hanem az emésztéssel kapcsolatos egyéb tényezőkben és a jóllakottság szintjében.

A teljes kiőrlésű kenyér nem azonos a kevesebb kalóriával

A teljes kiőrlésű gabonát nem lehet automatikusan az egészségesebb vagy kevesebb kalóriát jelentő étkezés szinonimájaként értelmezni.

Ha túl sok teljes kiőrlésű kenyeret eszel reggelire anélkül, hogy fehérjét vagy egészséges zsírokat fogyasztanál mellé, akkor is tapasztalhatsz vércukorszint-emelkedést, ami néhány órával később fokozza az éhségérzetet – magyarázza a táplálkozási szakértő.

A teljes kiőrlésű gabonák fogyasztása sok esetben jobb testösszetétellel jár együtt. Ez részben azért is van így, mert sok rostot tartalmaz, és tovább biztosít teltségérzetet. Ennek ellenére a sok teljes kiőrlésű termék fogyasztása nem kompenzálja a zöldséget, gyümölcsöt, minőségi fehérjét és az egészséges zsírszegény étrendet.

Jó tudni A feldolgozás mértéke is befolyásolja az étel vércukorra gyakorolt hatását és tápértékét. Ezért sem ugyanolyan a tápértéke két teljes kiőrlésű terméknek.

Mikor jobb a fehér kenyér?

Például egy egy ultrafeldolgozott teljes kiőrlésű termék esetében előnyösebb a fehér kenyér fogyasztása. A fehér kenyér extra szűz olívaolajjal, paradicsommal és friss sajttal tápérték szempontjából értékesebb, sőt, akár alacsonyabb kalóriatartalmú is lehet, mint a teljes kiőrlésű keksszel - állítja a szakértő.

