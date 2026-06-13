A felvágottak világszerte kedvelt szendvicsalapanyagok, pizzafeltétek, melegszendvicsbevalók, mi, magyarok pedig kifejezetten kedveljük őket. Lássuk, felismered-e őket közelről? Játssz velünk és új kvízünkkel!

A felvágottak szinte észrevétlenül váltak a mindennapi hideg étkezéseink egyik alapkövévé. Gyerekkorunk óta velünk vannak a gyors szendvicsreggelikben, a tízóraikban, de még a vendégváró falatok vagy a pizzák tetején is gyakran találkozunk velük.

A felvágott gyors és egyszerű megoldás, és meglepően sokféle változatot beszerezhetünk manapság a nosztalgikus, klasszik magyar párizsitól és gépsonkától kezdve a minőségi, adalékmentes, magas hústartalmú variációkig illetve nemzetközi különlegességekig.

Nosalty-kvíz: Felismered az imádott felvágottakat közelről?

A magyar konyhában különösen erős a felvágottkultúra

Szinte mindenkinek van egy „gyerekkori kedvence”, legyen az a párizsi, a gépsonka a kópészelet vagy éppen a téliszalámi. Ezek azok az ízek, amelyek generációk óta jelen vannak a hűtőkben, és amelyek sokszor a legegyszerűbb (meleg)szendvicset is nosztalgikus élménnyé teszik.

A felvágottak nem csak szendvicsekben finomak

A különféle sonkák, szalámik, kolbászik gyakran kerülnek pizzára, melegszendvicsre, vagy salátákba, tésztákba, rakottasokba is. A pulykamellsonka könnyedsége, a tavaszi felvágott gyerekkort idéző zöldségdarabkái, vagy a feketeerdei sonka füstös aromája mind más-más gasztronómiai élményt adnak, így könnyen variálható alapanyagokká váltak.

Fontos! Fontos azt is látni, hogy a felvágottak – különösen a feldogozott, magasabb zsírtartalmú vagy adalékanyagokkal, tartósítókkal készült változatok – nem tartoznak a mindennap korlátlanul ajánlott élelmiszerek közé. Gyakori fogyasztásuk esetén érdemes figyelni a só-, zsír- és tartósítószer-bevitelre, mivel ezek nagy mennyiségben hosszabb távon nem kedveznek a kiegyensúlyozott étrendnek.



Éppen ezért a dietetikusok általában azt javasolják, hogy a felvágottak inkább kiegészítői legyenek az étkezéseknek, és érdemes melléjük minél több friss zöldséget, teljes kiőrlésű gabonából készült kenyeret, fermentált tejterméket, házi zöldségkrémet, minőségi sajtokat társítani.

Készíts felvágottat házilag!

Mot pedig induljon a kvíz!

Biztos vagy benne, hogy gondolkodás nélkül meg tudod mondani, téliszalámit vagy turistafelvágottat látsz a képen? Vagy hogy párizsival vagy mortadellával van-e dolgod? Mindjárt kiderül! Hány pontod lett?

Szinte mindenki rosszul tárolja a felvágottat, és ezért romlik meg sokkal hamarabb!