Kevesen tudják, de a cukorbetegség tünetei nőknél és férfiaknál is eltérhetnek

A cukorbetegség tünetei nem mindig egyformán jelentkeznek – sőt, nemcsak a betegség típusa, hanem a nemünk is befolyásolhatja, milyen jelek hívják fel rá a figyelmet. A diabétesz korai felismerése kulcsfontosságú, ehhez pedig érdemes tisztában lenni a nőknél és férfiaknál megjelenő különbségekkel is.

A cukorbetegség nemcsak abban különbözhet, hogy a betegség korai vagy előrehaladott szakaszáról beszélünk, hanem abban is, hogy nőknél vagy férfiaknál jelentkezik. A diabétesz egy krónikus anyagcsere-rendellenesség, amelynek hátterében az inzulintermelés zavara vagy az inzulin hatásának csökkenése áll. Ennek következtében a vércukorszint tartósan megemelkedik, mivel a glükóz nem jut be megfelelően a sejtekbe, hanem a véráramban halmozódik fel. Kezelés nélkül a cukorbetegség hosszú távon súlyos szövődményekhez vezethet.

Alapvetően a cukorbetegség két fő típusát különböztetjük meg:

1-es típusú cukorbetegség , amely többnyire gyermek- vagy fiatal felnőttkorban alakul ki. Ennél a formánál az immunrendszer megtámadja és elpusztítja az inzulint termelő hasnyálmirigy-sejteket.

, amely többnyire gyermek- vagy fiatal felnőttkorban alakul ki. Ennél a formánál az immunrendszer megtámadja és elpusztítja az inzulint termelő hasnyálmirigy-sejteket. 2-es típusú cukorbetegség, amely során a szervezet nem termel elegendő inzulint, vagy a sejtek nem reagálnak megfelelően rá. Ez a típus gyakran összefügg a túlsúllyal, az ülő életmóddal és az anyagcsere-problémákkal.

Bár a kiváltó okok eltérőek, a tünetek között sok az átfedés, ugyanakkor a betegség stádiumától és az érintett nemtől függően különbségek is megjelenhetnek.

A cukorbetegség korai jelei – miért kulcsfontosságú a felismerés?

A diabétesz esetében különösen fontos, hogy már a kezdeti tüneteket komolyan vegyük. Ezek gyakran nem egyértelműek, és önmagukban nem feltétlenül utalnak betegségre, együtt jelentkezve azonban figyelmeztető jelek lehetnek.

Fokozott éhségérzet: mivel a sejtek nem jutnak elegendő energiához, az étvágy megnőhet. Ennek ellenére sokaknál a betegség kezdetén testsúlycsökkenés figyelhető meg, mert a szervezet a zsírraktárakhoz nyúl energiaforrásként.

mivel a sejtek nem jutnak elegendő energiához, az étvágy megnőhet. Ennek ellenére sokaknál a betegség kezdetén figyelhető meg, mert a szervezet a zsírraktárakhoz nyúl energiaforrásként. Gyakori vizelés: a magas vércukorszint miatt a vesék fokozottan dolgoznak, ami sűrűbb vizeletürítést eredményezhet. Ezzel együtt gyakran jelentkezik szájszárazság is.

a magas vércukorszint miatt a vesék fokozottan dolgoznak, ami sűrűbb vizeletürítést eredményezhet. Ezzel együtt gyakran jelentkezik is. Erős szomjúság: a folyadékvesztés következményeként a szervezet folyamatos folyadékpótlást igényel.

a folyadékvesztés következményeként a szervezet folyamatos folyadékpótlást igényel. Homályos látás: a test folyadékháztartásának felborulása a szemlencse átmeneti duzzanatát okozhatja, ami látászavarhoz vezethet.

Különbségek az 1-es és a 2-es típus tüneteiben

Az 1-es típusú cukorbetegség jellemzően gyors lefolyású: a tünetek rövid időn belül, akár hirtelen is megjelenhetnek.

Gyermekeknél és fiataloknál a gyakori vizelés és szomjúság mellett feltűnő lehet a szokatlan fáradtság, valamint a gyors, megmagyarázhatatlan fogyás.

Ezzel szemben a 2-es típusú diabétesz lassan, alattomosan fejlődik ki. A tünetek fokozatosan erősödnek, ezért nem ritka, hogy a betegség hosszú ideig rejtve marad, és csak évekkel később derül fény rá.

Női és férfi különbségek – nem mindegy, kinél hogyan jelentkezik

Kevesebb szó esik róla, de a cukorbetegség tünetei nemenként is eltérhetnek.

Férfiaknál gyakoribb lehet az izomtömeg csökkenése,

csökkenése, míg nőknél bizonyos, kifejezetten rájuk jellemző panaszok is felbukkanhatnak: például nagyobb eséllyel fordulnak elő hüvelyi gombás fertőzések és visszatérő húgyúti fertőzések.

Ezek önmagukban nem feltétlenül jelzik a diabéteszt, de ha a korábban említett tünetekkel együtt jelentkeznek, fontos figyelmeztető jelek lehetnek.

