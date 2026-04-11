Ez történik az agyunkban, ha nem eszünk elég fehérjét

Hajlamosak vagyunk a fehérjére csak akkor gondolni, amikor az izomépítésről van szó. Pedig ennél jóval többet tesz: az agyunk működésében is kulcsszerepet játszik – abban, hogy tudunk-e koncentrálni, vagy éppen hogy mennyire vagyunk energikusak.

A fehérjék kiemelten fontosak az agyunk számára – ezt máris leszögezhetjük. Az agyunk ugyanis folyamatosan dolgozik, és ehhez „alapanyagra” van szüksége. A fehérje biztosítja azokat az építőköveket, amelyekből az idegsejtek közötti kommunikációhoz szükséges anyagok létrejönnek.

Ha ebből nincs elég, az nemcsak a gondolkodásunkon, hanem a hangulatunkon is érezhető. Kevésbé érezzük magunkat lendületesnek, könnyebben kibillenünk, és nehezebben tartjuk fenn a figyelmünket. És ami külön fontos: nem tudunk előre „betárazni”.

Attól, hogy pár napja fehérjedúsabban étkeztünk, még nem vagyunk biztonságban – a szervezetünknek folyamatos utánpótlás kell.

Mit tapasztalunk, ha kevés fehérjét viszünk be?

Ha nem fogyasztunk elég fehérjét, azt elég gyorsan megérezzük – és nemcsak fizikailag. Már néhány nap után feltűnhet, hogy valami nincs rendben: ingerlékenyebbek lehetünk, hamarabb elfáradunk, és gyakrabban törnek ránk szorongó gondolatok. Emellett többet is ennénk: erősebb lehet az éhségérzet, és könnyebben nyúlunk gyors, kevésbé tápláló ételekhez.

Jön az ködös érzés az agyunkban, amikor nehezebben áll össze a gondolatmenetünk, lassabban reagálunk, és egyszerűbb feladatok is több időt vesznek igénybe. Ezt pedig a környezetünk is észreveheti. Lehet, hogy türelmetlenebbek vagyunk, kevésbé figyelünk oda másokra, vagy inkább visszahúzódunk a beszélgetésekből.

Fontos! Ha ez az állapot tartósan fennáll, annak komolyabb következményei lehetnek hosszú távon. A szervezetünk ilyenkor kénytelen máshonnan „pótolni” a hiányt, például az izmaink lebontásával. Ez nemcsak a fizikai erőnket csökkenti, hanem az agyunk működésére is hatással van.

Idővel nőhet a memória romlásának, a demenciának és a depressziónak a kockázata. Szélsőséges esetben az agy szerkezete is változhat, amit már nehezebb visszafordítani. A pozitív oldala viszont az, hogy ha időben lépünk, és rendezzük az étrendünket, az agyunk képes regenerálódni.

Ez történik az agyunkban, ha nem eszünk elég fehérjét

Mennyi fehérjére van szükségünk?

Ez egyénenként eltér, de van egy irány, amihez igazodhatunk: általában napi 1,2–1,6 gramm fehérje testsúlykilogrammonként jó kiindulópont. Ha aktívabb életet élünk vagy sportolunk, ennél valamivel többre is szükségünk lehet.

Érdemes nem egy étkezésre „ráterhelni” az egészet, hanem elosztani a nap folyamán. Ha minden főétkezésnél – és akár egy-egy kisebb étkezésnél is – gondolunk a fehérjére, sokkal egyenletesebb lesz az energiaszintünk.

A változatosság is számít: hús, hal, tojás, tejtermékek, hüvelyesek – így biztosítjuk, hogy minden szükséges aminosavat megkapjunk.

Minél több fehérje, annál jobb? Nem!

Egyeseknek könnyű átesniük a ló túloldalára, és azt gondolni, minél több fehérje, annál jobb. A valóságban viszont inkább az számít, hogy rendszeresen és elegendő mennyiségben vigyük be ezt a fontos tápanyagot. Ha figyelünk erre az egyensúlyra, nemcsak a testünk, hanem az agyunk is meghálálja majd.

