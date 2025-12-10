Ünnepi mákos-szilvás és pisztáciás-narancsos bejgli, ahogy Dévay Gabi készíti
Hozzávalók
tészta (4 rúdhoz)
-
2 dl tej
-
12 g élesztő
-
50 g porcukor
-
600 g finomliszt
-
2 db tojássárgája
-
250 g vaj
-
60 g sertészsír
-
1 csipet só
mákos töltelék (2 rúdhoz)
pisztáciás töltelék (2 rúdhoz)
-
2.5 dl narancslé
-
75 g cukor
-
200 g pisztácia
-
fahéj ízlés szerint
-
szegfűszeg ízlés szerint
összeállítás + kenés
-
3 db tojássárgája
-
2 db tojásfehérje
Elkészítés
tészta (4 rúdhoz)
- A száraz hozzávalókat (liszt, porcukor, só) átszitáljuk és összekeverjük, majd elmorzsoljuk a vajjal, amíg egységes, morzsás állagot nem kapunk.
- A langyos tejben elkeverjük az élesztőt és beletesszük a tojássárgáját, majd hozzáöntjük lisztes masszához. Átgyúrjuk az egészet, amíg sima tésztát nem kapunk.
- A tésztát négy egyenlő részre osztjuk, becsomagoljuk őket fóliába, és hűvös helyen 60 percig pihentetjük. Közben elkészítjük a töltelékeket.
mákos töltelék (2 rúdhoz)
- A cukorból és vízből szirupot főzünk.
- A darált mákot összekeverjük a háztartási keksszel, a citrom reszelt héjával, a fűszerekkel, majd öntsük hozzá a cukorszirupot, a lekvárt és az apróra vágott aszalt gyümölcsöt.
- Hagyjuk a tölteléket hideg helyen kihűlni.
pisztáciás töltelék (2 rúdhoz)
- A narancslevet és a cukrot tegyük egy edénybe, adjuk hozzá a vaníliaőrleményt és az őrölt kardamomot. Melegítsük addig, amíg a cukor teljesen feloldódik.
- A pisztáciát őröljük finomra késes robotgéppel, majd keverjük hozzá a darált keksszel együtt a narancsos sziruphoz. Alaposan dolgozzuk össze a masszát, majd hagyjuk kihűlni.
összeállítás + kenés
- A négyfelé osztott tésztákat egyesévével kinyújtjuk, 22×28 cm-es téglalapot formálva belőlük.
- A hideg töltelékeket kettészedjük, egy rúdba egy töltelék fele kerül, így 2 mákos és 2 pisztáciás rudunk lesz. A formázás és kenés folyamata mindegyik bejglinél pontosan ugyanúgy történik.
- A tésztákat megkenjük, úgy, hogy minden oldalon szabadon hagyunk egy ujjnyi sávot. Ha a töltelék túl puhának tűnik, adhatunk hozzá még egy kevés darált kekszet.
- A tészta rövidebb széleit hajtsuk rá kissé a töltelékre, majd a hosszabb oldal mentén tekerjük fel. A végén csipkedjük össze a tésztát, hogy az illesztésnél ne váljon szét. Ismételjük meg a fenti folyamatot a másik három tésztadarabbal is. A bejgliket tegyük sütőpapírral bélelt tepsire.
- Válasszuk szét a tojásokat. A tojássárgájával kenjük le a bejglik tetejét, majd tegyük hideg helyre és várjunk, míg megszárad rajta a tojás. (Ezt a folyamatot kétszer érdemes elvégezni egymás után, vagy csak egyszer, de jó vastagon kenjük le.)
- Amikor megszáradt a tojássárgája, tegyük ki a pultra néhány percre, majd kenjük le a tojásfehérjével is. Hagyjuk pihenni további 20 percig.
- A végső pihentetés után szurkáljuk meg a bejgliket több helyen (tetején, oldalán), hogy a sütés közben keletkező gőz távozni tudjon.
- Tegyük a bejgliket 180 fokra előmelegített sütőbe (alsó-felső sütésű), ahol 30-35 perc alatt aranybarnára sülnek. Várjuk meg, hogy teljesen kihűljenek és csak utána szeleteljük fel.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 60 p
- Főzés ideje: 30 p
- Sütés ideje: 40 p
- Sütés hőfoka: 180 °C
Ha így készítitek az idei ünnepi bejglit, akkor garantált sikert fog aratni mindenen falat!