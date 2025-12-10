r
Ünnepi mákos-szilvás és pisztáciás-narancsos bejgli, ahogy Dévay Gabi készíti

Pisztáciás és mákos bejglik
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
közepes

Hozzávalók

tészta (4 rúdhoz)

mákos töltelék (2 rúdhoz)

pisztáciás töltelék (2 rúdhoz)

összeállítás + kenés

817
Kalória
16.2g
Fehérje
95.7g
Szénhidrát
43g
Zsír
63.6g
Víz
140g
Koleszterin
8.3g
Élelmi rost
40.3g
Cukor
  • 7% Fehérje
  • 44% Szénhidrát
  • 20% Zsír

tészta (4 rúdhoz)

mákos töltelék (2 rúdhoz)

pisztáciás töltelék (2 rúdhoz)

összeállítás + kenés

Összesen 817 kcal
  • 7% Fehérje
  • 44% Szénhidrát
  • 20% Zsír

tészta (4 rúdhoz)

mákos töltelék (2 rúdhoz)

pisztáciás töltelék (2 rúdhoz)

összeállítás + kenés

Összesen 9825 kcal
  • 7% Fehérje
  • 44% Szénhidrát
  • 20% Zsír

tészta (4 rúdhoz)

mákos töltelék (2 rúdhoz)

pisztáciás töltelék (2 rúdhoz)

összeállítás + kenés

Összesen 323 kcal
  • 7% Fehérje
  • 44% Szénhidrát
  • 20% Zsír
  • 29% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Nátrium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    16.2 g

Zsír

  • Összesen
    43 g
  • Telített zsírsav
    16 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    14 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    11 g
  • Koleszterin
    140 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1017.2 g
  • Cink
    3 mg
  • Szelén
    29 mg
  • Kálcium
    425 mg
  • Vas
    4 mg
  • Magnézium
    121 mg
  • Foszfor
    396 mg
  • Nátrium
    36 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    2 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    95.7 g
  • Cukor
    40 mg
  • Élelmi rost
    8 mg

Víz

  • Összesen
    63.6 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    178 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    11 mg
  • D vitamin:
    23 micro
  • K vitamin:
    4 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    69 micro
  • Kolin:
    96 mg
  • Retinol - A vitamin:
    171 micro
  • α-karotin
    4 micro
  • β-karotin
    73 micro
  • β-crypt
    35 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    318 micro
Összesen 817 kcal
  • 7% Fehérje
  • 44% Szénhidrát
  • 20% Zsír
  • 29% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Nátrium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    194.5 g

Zsír

  • Összesen
    516.5 g
  • Telített zsírsav
    187 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    165 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    133 g
  • Koleszterin
    1680 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    12206.9 g
  • Cink
    37 mg
  • Szelén
    343 mg
  • Kálcium
    5102 mg
  • Vas
    49 mg
  • Magnézium
    1449 mg
  • Foszfor
    4755 mg
  • Nátrium
    438 mg
  • Réz
    9 mg
  • Mangán
    27 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    1148.1 g
  • Cukor
    484 mg
  • Élelmi rost
    100 mg

Víz

  • Összesen
    763.5 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    2140 micro
  • B6 vitamin:
    4 mg
  • B12 Vitamin:
    2 micro
  • E vitamin:
    19 mg
  • C vitamin:
    132 mg
  • D vitamin:
    279 micro
  • K vitamin:
    47 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    5 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    2 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    15 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    825 micro
  • Kolin:
    1153 mg
  • Retinol - A vitamin:
    2049 micro
  • α-karotin
    51 micro
  • β-karotin
    876 micro
  • β-crypt
    421 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    3819 micro
Összesen 9825 kcal
  • 7% Fehérje
  • 44% Szénhidrát
  • 20% Zsír
  • 29% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Nátrium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    6.4 g

Zsír

  • Összesen
    17 g
  • Telített zsírsav
    6 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    5 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    4 g
  • Koleszterin
    55 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    400.6 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    11 mg
  • Kálcium
    167 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    48 mg
  • Foszfor
    156 mg
  • Nátrium
    14 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    37.7 g
  • Cukor
    16 mg
  • Élelmi rost
    3 mg

Víz

  • Összesen
    25.1 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    70 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    4 mg
  • D vitamin:
    9 micro
  • K vitamin:
    2 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    27 micro
  • Kolin:
    38 mg
  • Retinol - A vitamin:
    67 micro
  • α-karotin
    2 micro
  • β-karotin
    29 micro
  • β-crypt
    14 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    125 micro
Összesen 323 kcal

Elkészítés

tészta (4 rúdhoz)

  1. A száraz hozzávalókat (liszt, porcukor, só) átszitáljuk és összekeverjük, majd elmorzsoljuk a vajjal, amíg egységes, morzsás állagot nem kapunk.
  2. A langyos tejben elkeverjük az élesztőt és beletesszük a tojássárgáját, majd hozzáöntjük lisztes masszához. Átgyúrjuk az egészet, amíg sima tésztát nem kapunk.
  3. A tésztát négy egyenlő részre osztjuk, becsomagoljuk őket fóliába, és hűvös helyen 60 percig pihentetjük. Közben elkészítjük a töltelékeket.

mákos töltelék (2 rúdhoz)

  1. A cukorból és vízből szirupot főzünk.
  2. A darált mákot összekeverjük a háztartási keksszel, a citrom reszelt héjával, a fűszerekkel, majd öntsük hozzá a cukorszirupot, a lekvárt és az apróra vágott aszalt gyümölcsöt.
  3. Hagyjuk a tölteléket hideg helyen kihűlni.

pisztáciás töltelék (2 rúdhoz)

  1. A narancslevet és a cukrot tegyük egy edénybe, adjuk hozzá a vaníliaőrleményt és az őrölt kardamomot. Melegítsük addig, amíg a cukor teljesen feloldódik.
  2. A pisztáciát őröljük finomra késes robotgéppel, majd keverjük hozzá a darált keksszel együtt a narancsos sziruphoz. Alaposan dolgozzuk össze a masszát, majd hagyjuk kihűlni.

összeállítás + kenés

  1. A négyfelé osztott tésztákat egyesévével kinyújtjuk, 22×28 cm-es téglalapot formálva belőlük.
  2. A hideg töltelékeket kettészedjük, egy rúdba egy töltelék fele kerül, így 2 mákos és 2 pisztáciás rudunk lesz. A formázás és kenés folyamata mindegyik bejglinél pontosan ugyanúgy történik.
  3. A tésztákat megkenjük, úgy, hogy minden oldalon szabadon hagyunk egy ujjnyi sávot. Ha a töltelék túl puhának tűnik, adhatunk hozzá még egy kevés darált kekszet.
  4. A tészta rövidebb széleit hajtsuk rá kissé a töltelékre, majd a hosszabb oldal mentén tekerjük fel. A végén csipkedjük össze a tésztát, hogy az illesztésnél ne váljon szét. Ismételjük meg a fenti folyamatot a másik három tésztadarabbal is. A bejgliket tegyük sütőpapírral bélelt tepsire.
  5. Válasszuk szét a tojásokat. A tojássárgájával kenjük le a bejglik tetejét, majd tegyük hideg helyre és várjunk, míg megszárad rajta a tojás. (Ezt a folyamatot kétszer érdemes elvégezni egymás után, vagy csak egyszer, de jó vastagon kenjük le.)
  6. Amikor megszáradt a tojássárgája, tegyük ki a pultra néhány percre, majd kenjük le a tojásfehérjével is. Hagyjuk pihenni további 20 percig.
  7. A végső pihentetés után szurkáljuk meg a bejgliket több helyen (tetején, oldalán), hogy a sütés közben keletkező gőz távozni tudjon.
  8. Tegyük a bejgliket 180 fokra előmelegített sütőbe (alsó-felső sütésű), ahol 30-35 perc alatt aranybarnára sülnek. Várjuk meg, hogy teljesen kihűljenek és csak utána szeleteljük fel.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 60 p
  • Főzés ideje: 30 p
  • Sütés ideje: 40 p
  • Sütés hőfoka: 180 °C
Ha így készítitek az idei ünnepi bejglit, akkor garantált sikert fog aratni mindenen falat!

