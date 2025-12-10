Ünnepi mákos-szilvás és pisztáciás-narancsos bejgli, ahogy Dévay Gabi készíti

Ha úgy érzed, nincs még meg a tökéletes karácsonyi ajándék valamely fontos szeretted számára, nem kell tovább keresgélned. Bemutatjuk a Tefal elektromos grillsütőjét, ami megkönnyíti a háziasszonyok és -urak mindennapos konyhai tevékenységét, nem is kis mértékben!