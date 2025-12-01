31 gyönyörű recept, amitől még boldogabb lesz a decembered

Gasztro

Szokás szerint idén is összegyűjtöttük nektek az aktuális kedvenceinket a decemberi időszakra: adventi, karácsonyi és szilveszteri finomságok sorakoznak, szám szerint harmincegy, minden napra egy! Kellemes ünnepeket nektek!

  5. Zserbó

    Zserbó, ahogy Gerzsenyi Flóra készíti

    adag
    Idő
    p
    Költség
    költséges
    Nehézség
    közepes
    1499
    Kalória
    18.1g
    Fehérje
    177.3g
    Szénhidrát
    82.8g
    Zsír
    A zserbó az a sütemény, ami legtöbbünknél maximum év végen készül, de jól is van ez így: így őrzi meg valóban ünnepélyes jellegét.
  7. Töltött káposzta

    Töltött káposzta dagadóból

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    1158
    Kalória
    33.6g
    Fehérje
    36.4g
    Szénhidrát
    97.1g
    Zsír
    Dagadóból készült, duci töltelék, ízes, házias káposzta, tejföl a tetejére, és persze nem kevés ropogós kovászos kenyér mellé. Tökéletes téli fogás!
  8. Klasszikus linzer baracklekvárral

    Klasszikus linzer baracklekvárral

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    467
    Kalória
    4.6g
    Fehérje
    65.1g
    Szénhidrát
    21.3g
    Zsír
    Cuki kis lekváros linzerek, melyek duplán, összeragasztva érkeznek a tányérodra. Baracklekvárral, de szilva- vagy meggylekvárral sem lesz rossz, sőt!
  9. Székelykáposzta

    Házias székelykáposzta

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    956
    Kalória
    21.6g
    Fehérje
    28.3g
    Szénhidrát
    84.4g
    Zsír
    A székelykáposzta nem akkora favorit, mint a töltött, pedig egyszerűbb, hiszen a darált húsos töltelék összeállítása és a töltögetés alól is mentesít minket.
  11. Házi orjaleves csontos hússal, répával és petrezselyemmel tálalva, porcelántányérban, mellette főtt zöldségek, tészta és fokhagymamártás egy falusi ebédasztalon.

    Téli orjaleves lassú tűzön főzve

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    185
    Kalória
    15.7g
    Fehérje
    18g
    Szénhidrát
    6.1g
    Zsír
    Ha a sima tyúkhúslevest leváltanád, akkor készüljön év végén orjaleves! Mindenki értékelni fogja a melengető, házias kedvencet.
  13. A legtökéletesebb tatár beefsteak

    A legtökéletesebb tatár beefsteak

    adag
    Idő
    p
    Költség
    költséges
    Nehézség
    könnyű
    281
    Kalória
    29.9g
    Fehérje
    5.2g
    Szénhidrát
    15.1g
    Zsír
    Sokak abszolút kedvence a szilveszteri, téli időszakban a nyers marhahúsos előétel, a tatár beefsteak. Ropogós kovászos kenyérrel, természetesen!
  15. Gesztenyés bejgli meggylekvárral

    Gesztenyés bejgli

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    403
    Kalória
    6.3g
    Fehérje
    63.6g
    Szénhidrát
    13.2g
    Zsír
    A bejglik világa ne álljon meg a mákos és diós verzióknál, ezúttal süssünk gesztenyéset! Ha pedig még tovább mennél, próbáld ki a kolbászos bejglit!
  16. Krémes toszkán lazac

    Krémes toszkán lazac

    adag
    Idő
    p
    Költség
    költséges
    Nehézség
    könnyű
    624
    Kalória
    58g
    Fehérje
    33.8g
    Szénhidrát
    30.1g
    Zsír
    A halrajongók asztalán szinte biztos hogy felbukkan karácsonykor a lazac. Mi most nem roston sütjük, hanem sok-sok krémes toszkán mártással tálaljuk.
  17. Szabolcsi töltött káposzta

    Szabolcsi töltött káposzta ízesen

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    769
    Kalória
    28.9g
    Fehérje
    34.1g
    Szénhidrát
    57.9g
    Zsír
    Ha káposztáztok a szezonban, próbáljátok ki a sima töltött káposztán túl a paradicsomos szabolcsit is, megbánni biztosan nem fogjátok.
  19. Hagyományos tojáslikőr

    Hagyományos tojáslikőr

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    359
    Kalória
    3.9g
    Fehérje
    9.3g
    Szénhidrát
    23g
    Zsír
    Tojáslikőr házilag? Nem lehetetlen, sőt, kifejezetten ajánljuk, mert ajándékba is tökéletes, és legalább tudjuk, mi kerül majd bele, hiszen adalékmentes, és nagyon finom.
  20. Az eredeti bajai halászlé, házi gyufatésztával

    Az eredeti bajai halászlé, házi gyufatésztával

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    1903
    Kalória
    219.2g
    Fehérje
    193.3g
    Szénhidrát
    27.2g
    Zsír
    Oda a halászléhez - hogyan is lehetne nem szeretni a paprikás, pont kellően csípős hallevet az omlós ponttyal vagy harcsával, ízlés szerint kenyérrel, belsőséggel, gyufatésztával?
  21. Puha mézeskalácsfigurák színes mintákkal

    Ünnepi mézeskalács

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    821
    Kalória
    16.2g
    Fehérje
    157.2g
    Szénhidrát
    14.2g
    Zsír
    Karácsonyi készülődés mézeskalács nélkül? Köszönjük, nem kérünk belőle! Díszként a fára vagy egy szép tálalótálra is kerüljön belőle!
  22. Aranyló tyúkhúsleves

    Aranyló tyúkhúsleves

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    231
    Kalória
    20.5g
    Fehérje
    25.5g
    Szénhidrát
    5g
    Zsír
    A húsleves, bár nem kifejezetten karácsonyi, mégis a családok 99%-ánál asztalra kerül ünnepekkor is. Megértjük!
  23. Citromos-mandulás hókifli

    Citromos-mandulás hókifli

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    322
    Kalória
    10.6g
    Fehérje
    22.8g
    Szénhidrát
    21.5g
    Zsír
    Ha karácsony, akkor hókifli, nálunk ez az egyik legnépszerűbb édesség a családban.
  25. Rántott pontypatkó

    Rántott pontypatkó

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    2831
    Kalória
    54.3g
    Fehérje
    132g
    Szénhidrát
    234.8g
    Zsír
    A rántott ponty az egyik legolcsóbb főételopció karácsonyra. És mennyire finom majonézes kukoricával vagy burgonyával!
  27. Ropogós sörös-mézes malacsült

    Ropogós sörös-mézes malacsült

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    795
    Kalória
    51.5g
    Fehérje
    56.2g
    Szénhidrát
    37.4g
    Zsír
    A malacsültek ideje is év végén érkezik el, így, ha szeretjük, és van kedvünk sütögetni a virslifőzésen túl, ezt a receptet próbáljuk ki!
  28. Az eredeti korhelyleves

    Az eredeti korhelyleves

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    513
    Kalória
    23g
    Fehérje
    11.9g
    Szénhidrát
    41g
    Zsír
    A korhelyleves sokkal több figyelmet érdemelne, mint amennyit kap. Nem csak a töltött meg a székelykáposzta létezik!
  29. Nyerő kaszinótojás

    Nyerő kaszinótojás

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    264
    Kalória
    8.5g
    Fehérje
    1.5g
    Szénhidrát
    25.2g
    Zsír
    A kaszinótojás a legtöbb magyar családban kötelező elem, ha szilveszterről van szó. Te félbevágod a főtt tojást, vagy alulról töltöd meg?
  33. Mandulás moszkauer

    Mandulás moszkauer

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    511
    Kalória
    7.4g
    Fehérje
    58.2g
    Szénhidrát
    29g
    Zsír
    Nem olcsó, de óriás klasszikus és még nagyobb kedvenc a mandulás moszkauer. Ezt nem lehet abbahagyni.
  34. Kocsonya

    Karácsonyi kocsonya

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    446
    Kalória
    37.1g
    Fehérje
    18.7g
    Szénhidrát
    24.3g
    Zsír
    A kocsonya karácsonyra és szilveszterre is pazar választás. Megosztó étel, de aki szereti, az általában nagyon-nagyon szereti.
  35. Virslisaláta pirított virslivel

    Virslisaláta pirított virslivel

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    593
    Kalória
    16.5g
    Fehérje
    14.9g
    Szénhidrát
    53.3g
    Zsír
    Virsli és majonézes saláta - két klasszik szilveszteri fogás, ezúttal kombózva. Pezsgő előtt, közben és után!

