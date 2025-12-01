31 gyönyörű recept, amitől még boldogabb lesz a decembered

-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű218Kalória3.3gFehérje31.2gSzénhidrát7.7gZsírTökéletes, mégsem nehéz és hosszadalmas leves a rohanós adventi napokra, de akár december 24-25-26-ra is.
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes851Kalória114.6gFehérje7.4gSzénhidrát37.3gZsírA sült kacsa az egyik legcsodásabb elegáns, de elérhető húsétel az ünnepekre. Egészben sütve próbáltad már?
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű631Kalória21.9gFehérje78.9gSzénhidrát22.7gZsírEgészen olcsó, hagyományos, nosztalgikus, és dióval is variálható, ha nem szeretitek a mákot.
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű670Kalória54.9gFehérje20.9gSzénhidrát35.4gZsírFehérboros-spenótos mártás, omlós csirkemell. Egy fogás, ami simán lehet ünnepi is,
-
adagIdőpKöltségköltségesNehézségközepes1499Kalória18.1gFehérje177.3gSzénhidrát82.8gZsírA zserbó az a sütemény, ami legtöbbünknél maximum év végen készül, de jól is van ez így: így őrzi meg valóban ünnepélyes jellegét.
-
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes1158Kalória33.6gFehérje36.4gSzénhidrát97.1gZsírDagadóból készült, duci töltelék, ízes, házias káposzta, tejföl a tetejére, és persze nem kevés ropogós kovászos kenyér mellé. Tökéletes téli fogás!
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű467Kalória4.6gFehérje65.1gSzénhidrát21.3gZsírCuki kis lekváros linzerek, melyek duplán, összeragasztva érkeznek a tányérodra. Baracklekvárral, de szilva- vagy meggylekvárral sem lesz rossz, sőt!
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes956Kalória21.6gFehérje28.3gSzénhidrát84.4gZsírA székelykáposzta nem akkora favorit, mint a töltött, pedig egyszerűbb, hiszen a darált húsos töltelék összeállítása és a töltögetés alól is mentesít minket.
-
adagIdőpKöltségköltségesNehézségkönnyű620Kalória41.1gFehérje20gSzénhidrát31.2gZsírHa valami extrát, különlegeset, elegánsat szeretnél főzni karácsonyra, akkor Julia Child francia marharaguja a te recepted! Sok idő, tény, de megéri a meló!
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű185Kalória15.7gFehérje18gSzénhidrát6.1gZsírHa a sima tyúkhúslevest leváltanád, akkor készüljön év végén orjaleves! Mindenki értékelni fogja a melengető, házias kedvencet.
-
-
adagIdőpKöltségköltségesNehézségkönnyű281Kalória29.9gFehérje5.2gSzénhidrát15.1gZsírSokak abszolút kedvence a szilveszteri, téli időszakban a nyers marhahúsos előétel, a tatár beefsteak. Ropogós kovászos kenyérrel, természetesen!
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes994Kalória42.1gFehérje53.8gSzénhidrát67.4gZsírHa ragaszkodsz az eredeti, autentikus, hagyományos karácsonyi fogásokhoz, akkor ez az erdélyi töltöttkáposzta-recept lesz a te barátod.
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes403Kalória6.3gFehérje63.6gSzénhidrát13.2gZsírA bejglik világa ne álljon meg a mákos és diós verzióknál, ezúttal süssünk gesztenyéset! Ha pedig még tovább mennél, próbáld ki a kolbászos bejglit!
-
adagIdőpKöltségköltségesNehézségkönnyű624Kalória58gFehérje33.8gSzénhidrát30.1gZsírA halrajongók asztalán szinte biztos hogy felbukkan karácsonykor a lazac. Mi most nem roston sütjük, hanem sok-sok krémes toszkán mártással tálaljuk.
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes769Kalória28.9gFehérje34.1gSzénhidrát57.9gZsírHa káposztáztok a szezonban, próbáljátok ki a sima töltött káposztán túl a paradicsomos szabolcsit is, megbánni biztosan nem fogjátok.
-
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes359Kalória3.9gFehérje9.3gSzénhidrát23gZsírTojáslikőr házilag? Nem lehetetlen, sőt, kifejezetten ajánljuk, mert ajándékba is tökéletes, és legalább tudjuk, mi kerül majd bele, hiszen adalékmentes, és nagyon finom.
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű1903Kalória219.2gFehérje193.3gSzénhidrát27.2gZsírOda a halászléhez - hogyan is lehetne nem szeretni a paprikás, pont kellően csípős hallevet az omlós ponttyal vagy harcsával, ízlés szerint kenyérrel, belsőséggel, gyufatésztával?
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű821Kalória16.2gFehérje157.2gSzénhidrát14.2gZsírKarácsonyi készülődés mézeskalács nélkül? Köszönjük, nem kérünk belőle! Díszként a fára vagy egy szép tálalótálra is kerüljön belőle!
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű231Kalória20.5gFehérje25.5gSzénhidrát5gZsírA húsleves, bár nem kifejezetten karácsonyi, mégis a családok 99%-ánál asztalra kerül ünnepekkor is. Megértjük!
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű322Kalória10.6gFehérje22.8gSzénhidrát21.5gZsírHa karácsony, akkor hókifli, nálunk ez az egyik legnépszerűbb édesség a családban.
-
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű2831Kalória54.3gFehérje132gSzénhidrát234.8gZsírA rántott ponty az egyik legolcsóbb főételopció karácsonyra. És mennyire finom majonézes kukoricával vagy burgonyával!
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű181Kalória7.7gFehérje20.6gSzénhidrát7.3gZsírA vegánok is sok-sok opciót találnak az oldalunkon, például ezt az ünnepre is szuper gombás székelykáposztát!
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű795Kalória51.5gFehérje56.2gSzénhidrát37.4gZsírA malacsültek ideje is év végén érkezik el, így, ha szeretjük, és van kedvünk sütögetni a virslifőzésen túl, ezt a receptet próbáljuk ki!
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű513Kalória23gFehérje11.9gSzénhidrát41gZsírA korhelyleves sokkal több figyelmet érdemelne, mint amennyit kap. Nem csak a töltött meg a székelykáposzta létezik!
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű264Kalória8.5gFehérje1.5gSzénhidrát25.2gZsírA kaszinótojás a legtöbb magyar családban kötelező elem, ha szilveszterről van szó. Te félbevágod a főtt tojást, vagy alulról töltöd meg?
-
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű501Kalória14gFehérje24.3gSzénhidrát38.7gZsírPogácsa nélkül nincs vendégvárás! A sok édes mellé elkel majd a sós házi pogi, ezúttal juhtúróval.
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű741Kalória43.8gFehérje23.4gSzénhidrát52.3gZsírTöltött karaj vele sült krumplival azoknak, akik nem óhajtanak mezei főtt virslivel vagy lencsefőzelékkel szilveszterezni.
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes511Kalória7.4gFehérje58.2gSzénhidrát29gZsírNem olcsó, de óriás klasszikus és még nagyobb kedvenc a mandulás moszkauer. Ezt nem lehet abbahagyni.
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes446Kalória37.1gFehérje18.7gSzénhidrát24.3gZsírA kocsonya karácsonyra és szilveszterre is pazar választás. Megosztó étel, de aki szereti, az általában nagyon-nagyon szereti.
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű593Kalória16.5gFehérje14.9gSzénhidrát53.3gZsírVirsli és majonézes saláta - két klasszik szilveszteri fogás, ezúttal kombózva. Pezsgő előtt, közben és után!
-
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű1320Kalória55.5gFehérje197.1gSzénhidrát36.2gZsírA lencsefőzelék le ne maradjon - ezúttal egy mentes opciót mutatunk. Boldog új évet, jó szerencsét nektek!
31 gyönyörű recept, amitől még boldogabb lesz a decembered
Szokás szerint idén is összegyűjtöttük nektek az aktuális kedvenceinket a decemberi időszakra: adventi, karácsonyi és szilveszteri finomságok sorakoznak, szám szerint harmincegy, minden napra egy! Kellemes ünnepeket nektek!