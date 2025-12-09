Itt nyílik az orosz diszkontlánc következő üzlete

Az első orosz diszkont, a Basket Plusz Budapest 18. kerületében nyílt, de már erősen gondolkoznak a következő nyitás helyszínén. Nagyon úgy néz ki, hogy Nyugat és Kelet-Magyarország felé is terjeszkednek.

Óriási figyelem kísérte a filléres orosz diszkontlánc nyitását, ahol 20-30 százalékkal olcsóbban juthatunk hozzá ismert márkák termékeihez. Az első budapesti egységet Basket Plusz néven nyitották, és már tervezik a következő üzlet nyitását is.

Itt nyílik a következő Mere diszkontlánc következő üzlete

A szibériai gyökerű bolthálózat extrém olcsóságával szerzett hírnevet, és most Magyarországon is terjeszkedik. A boltok árfekvése jelentősen a piaci átlag alá lő:

többek közt 519 forintért kapható náluk egy kiló rizs, 348 forint a 400 grammos száraztészta, míg egy kiló kolozsvári szalonna 2950 forintba kerül.

Hol nyitna a következő egység Magyarországon?

Bár a magyarországi nyitás bő másfél évet késett, a terjeszkedés szinte biztosra vehető. A hosszútávú cél a több száz egységből álló hálózat kiépítése.

Már keresik a következő helyszínt, és Debrecen–Miskolc–Nyíregyháza háromszög mellett Nyugat-Magyarország is nagy esélyes.

Bár pontosan nem tudni, Vas megyében hol nyitnak, szinte biztosra vehető az itteni terjeszkedés.

