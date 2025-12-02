Pest, Pécs, Füred – 5 cukrászda, ahova bármikor beülnénk krémest enni

A krémes olyan, mintha a sütemények között valaki egyházat alapított volna. Vallásos áhítattal rajongják a hívei, és nincs olyan, hogy ne állnának készen egy szeletre belőle. Sajnos a krémest is könnyű elrontani, ha nem friss, ha nem roppan a tészta, ha elalibizik a krémet, az óriási csalódást tud okozni. Mi most öt cukrászdát ajánlunk, akikre kezdő és haladó krémesrajongók egyaránt rábízhatják magukat.

à table

A klasszikus, francia verzió. Vékony, roppanós tésztarétegek és köztük az-az igazi, dús, édes, vaníliás krém. Fantasztikus desszert, és még sosem kellett csalódnom benne. Összetett műfaj a krémes, mert a tészta és a töltelék összhangján áll vagy bukik minden, másfelől viszont egy íztelen-üres krémmel is tönkre lehet tenni az élményt. Itt szerencsére egyik sem történik meg. Egy-két falat süti, hozzá egy jó kávé, az igazi fénypontja lehet a napnak.

Az à table krémese via

à table Budapest

Több egységük is van városszerte, a nyitvatartásról az oldalaikon lehet tájékozódni.

Bergmann Cukrászda

Mindannyiunknak megvannak a bevált helyei, ha édességről van szó, és mindenki a magáéra esküszik. De egy biztos. Ha felmerül a krémes, mindenki azonnal rávágja a Bergmann Cukrászdát. Nem csoda, hogy a krémesük fogalommá vált, hiszen 1939-től ugyanúgy készítik, Bergmann Ernő receptúrája alapján. A ropogós vajas tésztalapokat házi vaníliakrém fogja közre, legfelül egy réteg könnyű tejszínhab, majd a csúcs, a karamell fondant-nal áthúzott legfelső tésztaréteg. De van náluk gesztenyés is, málnás is, mikor-melyik szezonális. Azonnal meg tudnék enni egyet, bármelyikből. Mármint egyet biztosan. A másodikra visszatérünk.

A Bergmann különféle krémesei via

Bergmann Cukrászda

Balatonfüred, Petőfi Sándor utca 64.

Nyitvatartás: péntek-vasárnap 9.30-18.00

Trüffel Cukrászda

A pécsi Trüffelben az Osztrák-Magyar Monarchia süteményeit tekintették alapnak, és épp csak annyit frissítettek rajtuk, hogy azok ne csak egyszerűen sütemények, de az ő süteményeik legyenek. Így nem meglepő, hogy többféle krémes is ott sorakozik a süteményes pultban, így a francia vagy a bécsi is. Tekintélyes krémréteg, két friss, ropogós tésztaréteg és némi porcukorszórás. Friss, könnyű, édes és azonnal a gyermekkorunkat juttatja eszünkbe, mikor a vasárnapi ebédhez elmentünk sütit venni.

A Trüffel bécsi krémese via

Trüffel Cukrászda

Pécs, Hársfa út 34.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 8.00-19.00

Szamos Cukrászda

Beülni például a Vörösmarty téri Szamosba, számomra a klasszikus cukrászdába járós élmény. Az elegáns beltér, a klasszikus sütemények, mind azt az időszakot juttatják eszembe, amikor cukiba járni külön program volt. A Szamos krémese is igazi klasszikus, édes, sűrű főzött vaníliás krém, saját készítésű vajas tésztalap, és semmi bonyolítás. Csak az édes érzés.

A Szamos krémese via

Szamos Cukrászda

A Szamos üzleteinek nyitvatartása eltérő lehet

Stühmer Mintabolt és Cukrászda

A Stühmer krémese fogalom, de ezt én sem hittem el, ameddig nem kóstoltam magam is. Azt mindig is tudtam, hogy a Stühmer süteményei fantasztikusak, de a krémesük még engem is váratlanul ért. Háromszögletű tésztalapok, méghozzá elég tekintélyes méretűek, és köztük a legfinomabb töltelék, amit valaha ettem. A jellegtelen, pudingporszerű töltelék nekem a legrosszabb rémálmom, de itt ettől nem kell tartani. Sőt! Már csak az a kérdés, hogy elbír-e az ember egymaga egy szelettel. Szerencsére, ilyenkor rendszerint akad segítség.

A Stühmer krémese via

Stühmer Mintabolt és Cukrászda

Maklár, Stühmer Frigyes utca 1.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 10.00-19.00

Címlapfotó: a Trüffel Cukrászda bécsi krémese